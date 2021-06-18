https://ria.ru/20210618/oon-1737600122.html

Генсек ООН рассказал о будущих изменениях в организации

Генсек ООН рассказал о будущих изменениях в организации - РИА Новости, 18.06.2021

Генсек ООН рассказал о будущих изменениях в организации

Организации объединенных наций в следующие пять лет нужно ускорить трансформацию за счет сокращения бюрократии и улучшения работы в сфере сбора, анализа и... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T17:09

2021-06-18T17:09

2021-06-18T17:09

антониу гуттереш

генеральная ассамблея оон

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ООН, 18 июн – РИА Новости. Организации объединенных наций в следующие пять лет нужно ускорить трансформацию за счет сокращения бюрократии и улучшения работы в сфере сбора, анализа и обмена информацией, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, назначенный в пятницу Генассамблеей оргаизации на второй срок, с 1 января 2022 по 31 декабря 2026 года.В своей речи перед Генассамблеей Гутерреш заявил о необходимости консолидации текущих реформ, о работе с опорой на результаты этих преобразований, а также призвал продолжать разрабатывать новые методы работы."Мне ясно, что нам нужно ускорить трансформацию за счет пяти изменений в предстоящие годы: улучшение в вопросе данных, анализа и коммуникаций; инновации и цифровая трансформация; стратегическое видение; более высокая производительность и ориентирование на результат; культура работы, которая сократит ненужную бюрократию, будет упрощать процессы и способствовать сотрудничеству", - сказал генсек.По его словам, "нужно стремиться к гораздо более согласованной и интегрированной работе ООН, к ООН прозрачной и подотчетной".Гутерреш вновь коснулся темы обеспечения всеобщего равенства и проблемы деффицита доверия между странами."Вакцины должны быть доступны для всех и повсеместно. Мы должны создать условия для устойчивого и всеобъемлющего восстановления как в развитых, так и в развивающихся странах", - указал глава международной организации.По его словам, все это станет возможным только в том случае, если удастся преодолеть нынешний дефицит доверия, который оказывает разрушительное воздействие на общества и на отношения между странами."В частности, нам необходимо сделать все возможное, чтобы преодолеть нынешние геостратегические разногласия и нерабочие отношения между державами. Я сделаю все возможное, чтобы обеспечить рост доверия между странами, большими и малыми, навести мосты и неустанно участвовать в укреплении доверия", - заявил Гутерреш."Позвольте мне повторить то, что я говорил ранее. Я должен в равной мере служить всем государствам-членам, и у меня нет повестки дня, кроме той, которая закреплена в Уставе Организации Объединенных Наций", - заключил он.Гутерреш был единственным кандидатом на должность генерального секретаря. В первый раз он ее занял 1 января 2017 года. Генсек организации избирается на пять лет.Гутерреш является девятым генеральным секретарем ООН. Первым генсеком всемирной организации стал Трюгве Ли (Норвегия). Далее этот пост занимали Даг Хаммершельд (Швеция), У Тан (Мьянма), Курт Вальдхайм (Австрия), Хавьер Перес де Куэльяр (Перу), Бутрос Бутрос-Гали (Египет), Кофи Аннан (Гана), Пан Ги Мун (Южная Корея).

https://ria.ru/20210618/pandemiya-1737559626.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210604/donbass-1735602734.html

https://ria.ru/20210618/napadenie-1737505343.html

https://ria.ru/20210613/poklonskaya-1736824205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антониу гуттереш, генеральная ассамблея оон, оон, в мире