https://ria.ru/20210618/ogranicheniya-1737519211.html

В Амурской области ужесточили ограничения по коронавирусу

В Амурской области ужесточили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 18.06.2021

В Амурской области ужесточили ограничения по коронавирусу

Ограничения на работу ночных клубов, кинотеатров и торговых центров вводятся в Амурской области из-за роста числа заболевших COVID-19, сообщает правительство... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T10:12

2021-06-18T10:12

2021-06-18T10:24

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

амурская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737085961_0:215:3072:1943_1920x0_80_0_0_b775d1ef88902cb60cc35714f239e2e1.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июн – РИА Новости. Ограничения на работу ночных клубов, кинотеатров и торговых центров вводятся в Амурской области из-за роста числа заболевших COVID-19, сообщает правительство региона. Решение принято на заседании оперативного штаба.Ограничения вводятся для кинотеатров и концертных залов - необходимо обеспечить "шахматную" рассадку с возможным одновременным количеством посетителей не более 50% от общей вместимости.Вводится запрет на посещение торговых и торгово-развлекательных центров детьми младше 14 лет без родителей, приостановлена работа бесплатных публичных точек доступа Wi-fi."Решением штаба принято: о фактах несоблюдения правил амбулаторного лечения лицами с диагнозом COVID-19 передавать информацию в адрес управления МВД России по Амурской области. Также сотрудники управления МВД России по Амурской области будут проводить рейдовые проверки по соблюдению режима изоляции лиц, бывших в контакте с больным COVID-19", - добавляют власти.Как отметила руководитель управления Роспотребнадзора Амурской области Ольга Курганова, за неделю заболеваемость ковидом выросла практически в два раза. "…На прошлой неделе было зарегистрировано 149 случаев, на этой – 267 – прирост 80%. Значительно возрос суточный показатель заболеваемости", - приводятся слова Кургановой в сообщении.

https://ria.ru/20210617/vrach-1737494243.html

https://ria.ru/20210618/baza-1737503307.html

россия

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, коронавирус в россии, россия, амурская область