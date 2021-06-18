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В Амурской области ужесточили ограничения по коронавирусу
В Амурской области ужесточили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 18.06.2021
В Амурской области ужесточили ограничения по коронавирусу
Ограничения на работу ночных клубов, кинотеатров и торговых центров вводятся в Амурской области из-за роста числа заболевших COVID-19, сообщает правительство... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T10:12
2021-06-18T10:12
2021-06-18T10:24
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июн – РИА Новости. Ограничения на работу ночных клубов, кинотеатров и торговых центров вводятся в Амурской области из-за роста числа заболевших COVID-19, сообщает правительство региона. Решение принято на заседании оперативного штаба.Ограничения вводятся для кинотеатров и концертных залов - необходимо обеспечить "шахматную" рассадку с возможным одновременным количеством посетителей не более 50% от общей вместимости.Вводится запрет на посещение торговых и торгово-развлекательных центров детьми младше 14 лет без родителей, приостановлена работа бесплатных публичных точек доступа Wi-fi."Решением штаба принято: о фактах несоблюдения правил амбулаторного лечения лицами с диагнозом COVID-19 передавать информацию в адрес управления МВД России по Амурской области. Также сотрудники управления МВД России по Амурской области будут проводить рейдовые проверки по соблюдению режима изоляции лиц, бывших в контакте с больным COVID-19", - добавляют власти.Как отметила руководитель управления Роспотребнадзора Амурской области Ольга Курганова, за неделю заболеваемость ковидом выросла практически в два раза. "…На прошлой неделе было зарегистрировано 149 случаев, на этой – 267 – прирост 80%. Значительно возрос суточный показатель заболеваемости", - приводятся слова Кургановой в сообщении.
https://ria.ru/20210617/vrach-1737494243.html
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, коронавирус в россии, россия, амурская область
В Амурской области ужесточили ограничения по коронавирусу
10:12 18.06.2021 (обновлено: 10:24 18.06.2021)
В Амурской области ввели новые ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19