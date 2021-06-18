Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210618/ogranicheniya-1737519211.html
В Амурской области ужесточили ограничения по коронавирусу
В Амурской области ужесточили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 18.06.2021
В Амурской области ужесточили ограничения по коронавирусу
Ограничения на работу ночных клубов, кинотеатров и торговых центров вводятся в Амурской области из-за роста числа заболевших COVID-19, сообщает правительство... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T10:12
2021-06-18T10:24
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
амурская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737085961_0:215:3072:1943_1920x0_80_0_0_b775d1ef88902cb60cc35714f239e2e1.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июн – РИА Новости. Ограничения на работу ночных клубов, кинотеатров и торговых центров вводятся в Амурской области из-за роста числа заболевших COVID-19, сообщает правительство региона. Решение принято на заседании оперативного штаба.Ограничения вводятся для кинотеатров и концертных залов - необходимо обеспечить "шахматную" рассадку с возможным одновременным количеством посетителей не более 50% от общей вместимости.Вводится запрет на посещение торговых и торгово-развлекательных центров детьми младше 14 лет без родителей, приостановлена работа бесплатных публичных точек доступа Wi-fi."Решением штаба принято: о фактах несоблюдения правил амбулаторного лечения лицами с диагнозом COVID-19 передавать информацию в адрес управления МВД России по Амурской области. Также сотрудники управления МВД России по Амурской области будут проводить рейдовые проверки по соблюдению режима изоляции лиц, бывших в контакте с больным COVID-19", - добавляют власти.Как отметила руководитель управления Роспотребнадзора Амурской области Ольга Курганова, за неделю заболеваемость ковидом выросла практически в два раза. "…На прошлой неделе было зарегистрировано 149 случаев, на этой – 267 – прирост 80%. Значительно возрос суточный показатель заболеваемости", - приводятся слова Кургановой в сообщении.
https://ria.ru/20210617/vrach-1737494243.html
https://ria.ru/20210618/baza-1737503307.html
россия
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737085961_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_46c7a9f6a0911eeed3bd5c40aee89796.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, коронавирус в россии, россия, амурская область
В Амурской области ужесточили ограничения по коронавирусу
10:12 18.06.2021 (обновлено: 10:24 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

В Амурской области ввели новые ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июн – РИА Новости. Ограничения на работу ночных клубов, кинотеатров и торговых центров вводятся в Амурской области из-за роста числа заболевших COVID-19, сообщает правительство региона. Решение принято на заседании оперативного штаба.
"Будет ограничена деятельность ночных клубов (дискотек, танцполов) и иных аналогичных объектов, установлен для них режим работы с 7 часов до 23 часов. В остальное время такие заведения могут работать "на вынос", - говорится в сообщении.
Ограничения вводятся для кинотеатров и концертных залов - необходимо обеспечить "шахматную" рассадку с возможным одновременным количеством посетителей не более 50% от общей вместимости.
Вводится запрет на посещение торговых и торгово-развлекательных центров детьми младше 14 лет без родителей, приостановлена работа бесплатных публичных точек доступа Wi-fi.
ПМЭФ-2021. Работа форума. День второй - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 22:42Распространение коронавируса
Попова призвала обращаться к врачу при любых симптомах коронавируса
"Решением штаба принято: о фактах несоблюдения правил амбулаторного лечения лицами с диагнозом COVID-19 передавать информацию в адрес управления МВД России по Амурской области. Также сотрудники управления МВД России по Амурской области будут проводить рейдовые проверки по соблюдению режима изоляции лиц, бывших в контакте с больным COVID-19", - добавляют власти.
Как отметила руководитель управления Роспотребнадзора Амурской области Ольга Курганова, за неделю заболеваемость ковидом выросла практически в два раза. "…На прошлой неделе было зарегистрировано 149 случаев, на этой – 267 – прирост 80%. Значительно возрос суточный показатель заболеваемости", - приводятся слова Кургановой в сообщении.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
Вчера, 03:51Распространение коронавируса
Роспотребнадзор создаст единую базу данных о мутациях коронавируса
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбществоКоронавирус в РоссииРоссияАмурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01Стали известны подробности о погибших при крушении самолета в Кузбассе
09:00Черные дыры и темная материя: российские физики обсудили новую гипотезу
08:57Иммунолог Болибок оценил шансы умереть без прививки от COVID-19
08:46Роухани заявил, что победитель президентских выборов в Иране уже известен
08:41В Приамурье ищут пропавших без вести после ДТП с вахтовым автобусом
08:38Эксперт объяснил, почему Россия не может отказаться от доллара
08:35Эксперт рассказала, как взять выгодный кредит на образование в вузе
08:31Хабаровское отделение ЛДПР выдвинуло Дегтярева на выборы губернатора
08:27Стали известны подробности жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:22При выбросе метана в шахте в Кемеровской области погиб человек
08:17Названа причина аварийной посадки самолета в Кузбассе
08:14Пропавшую под Нижним Новгородом студентку из США нашли мертвой
08:14Стало известно о состоянии пострадавших при крушении самолета в Кузбассе
08:13Появились первые кадры с места жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:08Кандидат в президенты Ирана поздравил Ибрахима Раиси с победой на выборах
08:05Вертолет спасателей вылетел на место жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:00Республиканцы обратились к Байдену с претензией в адрес Харрис
07:50Число жертв жесткой посадки самолета в Кузбассе выросло до семи человек
07:42При жесткой посадке самолета в Кузбассе погибли семь человек
07:22Синоптик рассказал о температуре воды на российских курортах
Лента новостейМолния