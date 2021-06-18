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Суд предъявил обвинение депутату Заксобрания Петербурга Резнику
Суд предъявил обвинение депутату Заксобрания Петербурга Резнику - РИА Новости, 18.06.2021
Суд предъявил обвинение депутату Заксобрания Петербурга Резнику
Следствие предъявило депутату Законодательного собрания Петербурга Максиму Резнику обвинение в незаконном обороте наркотиков, сообщает объединенная пресс-службе РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T16:23
2021-06-18T16:23
2021-06-18T19:25
максим резник
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Следствие предъявило депутату Законодательного собрания Петербурга Максиму Резнику обвинение в незаконном обороте наркотиков, сообщает объединенная пресс-службе местных городских судов.Сейчас в Октябрьском районном суде Резнику должны избрать меру пресечения. Слуге народа грозит до трех лет лишения свободы."Следствие просит Резнику домашний арест по 17.08.2021", - сказано в сообщении.В частности, следствие просит запретить слуге народа уходить из квартиры на улице Кораблестроителей без разрешения следствия (исключение – ситуации, требующие экстренной медицинской помощи), получать и отправлять корреспонденцию, кроме касающейся уголовного дела, использовать средства связи кроме как для разговоров с родственниками, адвокатами и следователем.По данным следствия, Резник не позднее 9 марта приобрел для личного потребления у "неустановленного лица" 18,2 граммов марихуаны.Ранее Невский районный суд арестовал по обвинению в попытке сбыта наркотиков местного художника Ивана Дорофеева, причем, судя по опубликованному в интернете видео, в ходе обыска в квартире художника присутствовал и Резник.Депутат тогда пояснил, что был в гостях у своего дальнего родственника. После этого слугу народа допросил следователь в качестве свидетеля по делу о наркотиках. Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров впоследствии сообщил журналистам, что инцидент с участием Резника рассмотрит комиссия по этике.
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максим резник, санкт-петербург, происшествия
Суд предъявил обвинение депутату Заксобрания Петербурга Резнику
16:23 18.06.2021 (обновлено: 19:25 18.06.2021)
Депутата Заксобрания Петербурга Резника обвинили в незаконном обороте наркотиков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости.
Следствие предъявило депутату Законодательного собрания Петербурга Максиму Резнику
обвинение в незаконном обороте наркотиков, сообщает объединенная пресс-службе местных городских судов.
"Восемнадцатого июня Резнику предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 228 УК РФ
. Вину не признал", - говорится в релизе.
Сейчас в Октябрьском
районном суде Резнику должны избрать меру пресечения. Слуге народа грозит до трех лет лишения свободы.
"Следствие просит Резнику домашний арест по 17.08.2021", - сказано в сообщении.
В частности, следствие просит запретить слуге народа уходить из квартиры на улице Кораблестроителей без разрешения следствия (исключение – ситуации, требующие экстренной медицинской помощи), получать и отправлять корреспонденцию, кроме касающейся уголовного дела, использовать средства связи кроме как для разговоров с родственниками, адвокатами и следователем.
По данным следствия, Резник не позднее 9 марта приобрел для личного потребления у "неустановленного лица" 18,2 граммов марихуаны.
Ранее Невский районный суд арестовал по обвинению в попытке сбыта наркотиков местного художника Ивана Дорофеева, причем, судя по опубликованному в интернете видео, в ходе обыска в квартире художника присутствовал и Резник.
Депутат тогда пояснил, что был в гостях у своего дальнего родственника. После этого слугу народа допросил следователь в качестве свидетеля по делу о наркотиках. Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров впоследствии сообщил журналистам, что инцидент с участием Резника рассмотрит комиссия по этике.