https://ria.ru/20210618/navodnenie-1737605060.html

Синоптик предупредил, в какие регионы движутся погодные аномалии из Крыма

Синоптик предупредил, в какие регионы движутся погодные аномалии из Крыма - РИА Новости, 18.06.2021

Синоптик предупредил, в какие регионы движутся погодные аномалии из Крыма

Муссонные явления, похожие на те, что произошли в Керчи, продвигаются все ближе на север страны, заявил URA.RU начальник отдела метеорологии и климата... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T17:54

2021-06-18T17:54

2021-06-18T19:30

николай терешонок

подтопления в крыму

керчь

ялта

республика крым

происшествия

россия

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Муссонные явления, похожие на те, что произошли в Керчи, продвигаются все ближе на север страны, заявил URA.RU начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления гидрометеорологической службы Николай Терешонок.Синоптик уточнил, что речь идет об ураганах и атмосферных вихрях, которые, по его мнению, стали более концентрированными и подвижными. Он также отметил, что наводнение в Крыму можно назвать аномалией. Происходящее, добавил Терешонок, связано с глобальным потеплением, которое влечет за собой увеличение испарения и выпадение осадков. "Раз в десять-двадцать лет в Крыму происходят подтопления, но то, что произошло в Керчи, — такого не было", — объяснил он. В ночь на четверг в Керчи и близлежащих районах выпало порядка двух месячных норм осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу. Из-за выхода из берегов реки Мелек-Чесме часть Керчи была обесточена, частично отсутствовало водоснабжение и водоотведение.В Ялте за ночь выпала месячная норма осадков. Реки вышли из берегов, центр затоплен. Власти объявили режим ЧС. Черноморский флот направил в Ялту военных и технику для помощи в борьбе с последствиями случившегося. Спасатели эвакуируют жителей. Начали работать пункты обогрева.Глава Крыма Сергей Аксенов ввел режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба на полуострове, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.

https://ria.ru/20210618/krym-1737599143.html

керчь

ялта

республика крым

россия

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николай терешонок, подтопления в крыму, керчь, ялта, республика крым, происшествия, россия