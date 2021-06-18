https://ria.ru/20210618/napadenie-1737505343.html

Россия призвала СБ ООН осудить нападение украинских диверсантов в ЛНР

Россия призвала СБ ООН осудить нападение украинских диверсантов в ЛНР - РИА Новости, 18.06.2021

Россия призвала СБ ООН осудить нападение украинских диверсантов в ЛНР

В четверг Россия инициировала обсуждение в СБ ООН недавней атаки украинских силовиков на ополченцев в Донбассе и призвала осудить случившееся. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T05:56

2021-06-18T05:56

2021-06-18T08:38

россия

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ООН, 18 июн — РИА Новости. В четверг Россия инициировала обсуждение в СБ ООН недавней атаки украинских силовиков на ополченцев в Донбассе и призвала осудить случившееся.В нем также сказано, что особую озабоченность у Москвы вызывает "прямое пособничество преступлениям киевского режима против своих мирных граждан западных государств"."Так, с 13 апреля подготовкой украинских снайперов занимаются военные специалисты США в тренировочном лагере около Мариуполя, находящегося в непосредственной близости от зоны конфликта. Сегодня уже не секрет даже для средств массовой информации, что американские компании поставляют минобороны Украины снайперские винтовки и боеприпасы к ним. Подобные поставки США вооружений и военной техники на Украину подталкивают Киев к дестабилизации обстановки в Донбассе и попыткам силового решения конфликта", — рассказали дипломаты.Москва обратила внимание на то, что провокация 11 июня была устроена украинскими военными практически сразу после телефонного разговора президентов Украины и США 8 июня и после поездки Владимира Зеленского на линию соприкосновения в Донбассе 8-9 июня. "Диверсия осуществлена накануне важных международных событий — саммитов "группы семи", НАТО, ЕС-США, а также встречи Владимира Путина с Джо Байденом", — указали в миссии.Народная милиция ЛНР заявила 11 июня, что пятеро ее сотрудников погибли при нападении диверсионной группы украинских силовиков. Глава республики Леонид Пасечни сказал, что диверсантов подготовили профессионалы. По его мнению, атаку одобрило и спланировало руководство Украины в преддверии встречи Путина и Байдена в Женеве.Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования обсуждается, в частности, на встречах в Минске. Приняты три документа по деэскалации, но перестрелки продолжаются.

https://ria.ru/20210617/ukraina-1737496426.html

https://ria.ru/20210618/ukraina-1737498563.html

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сша

киев

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россия, леонид пасечник, совет безопасности оон, министерство обороны украины, владимир зеленский, джо байден, оон, сша, киев, в мире