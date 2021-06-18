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Россия призвала СБ ООН осудить нападение украинских диверсантов в ЛНР
Россия призвала СБ ООН осудить нападение украинских диверсантов в ЛНР - РИА Новости, 18.06.2021
Россия призвала СБ ООН осудить нападение украинских диверсантов в ЛНР
В четверг Россия инициировала обсуждение в СБ ООН недавней атаки украинских силовиков на ополченцев в Донбассе и призвала осудить случившееся. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T05:56
2021-06-18T08:38
россия
леонид пасечник
совет безопасности оон
министерство обороны украины
владимир зеленский
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оон
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ООН, 18 июн — РИА Новости. В четверг Россия инициировала обсуждение в СБ ООН недавней атаки украинских силовиков на ополченцев в Донбассе и призвала осудить случившееся.В нем также сказано, что особую озабоченность у Москвы вызывает "прямое пособничество преступлениям киевского режима против своих мирных граждан западных государств"."Так, с 13 апреля подготовкой украинских снайперов занимаются военные специалисты США в тренировочном лагере около Мариуполя, находящегося в непосредственной близости от зоны конфликта. Сегодня уже не секрет даже для средств массовой информации, что американские компании поставляют минобороны Украины снайперские винтовки и боеприпасы к ним. Подобные поставки США вооружений и военной техники на Украину подталкивают Киев к дестабилизации обстановки в Донбассе и попыткам силового решения конфликта", — рассказали дипломаты.Москва обратила внимание на то, что провокация 11 июня была устроена украинскими военными практически сразу после телефонного разговора президентов Украины и США 8 июня и после поездки Владимира Зеленского на линию соприкосновения в Донбассе 8-9 июня. "Диверсия осуществлена накануне важных международных событий — саммитов "группы семи", НАТО, ЕС-США, а также встречи Владимира Путина с Джо Байденом", — указали в миссии.Народная милиция ЛНР заявила 11 июня, что пятеро ее сотрудников погибли при нападении диверсионной группы украинских силовиков. Глава республики Леонид Пасечни сказал, что диверсантов подготовили профессионалы. По его мнению, атаку одобрило и спланировало руководство Украины в преддверии встречи Путина и Байдена в Женеве.Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования обсуждается, в частности, на встречах в Минске. Приняты три документа по деэскалации, но перестрелки продолжаются.
https://ria.ru/20210617/ukraina-1737496426.html
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россия, леонид пасечник, совет безопасности оон, министерство обороны украины, владимир зеленский, джо байден, оон, сша, киев, в мире
Россия призвала СБ ООН осудить нападение украинских диверсантов в ЛНР
05:56 18.06.2021 (обновлено: 08:38 18.06.2021)
 
© REUTERS / Marian KushnirУкраинский военный в окрестностях Донецка
Украинский военный в окрестностях Донецка - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© REUTERS / Marian Kushnir

Россия призвала СБ ООН осудить нападение украинских диверсантов на пост ополченцев ЛНР 11 июня

Читать ria.ru в
ООН, 18 июн — РИА Новости. В четверг Россия инициировала обсуждение в СБ ООН недавней атаки украинских силовиков на ополченцев в Донбассе и призвала осудить случившееся.

"Россия призывает членов Совета Безопасности осудить это бессмысленное и жестокое нападение Вооруженных сил Украины на пост ополченцев Луганска, ставшее прямым нарушением минских соглашений, а также дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, которые вводят запрет на разведывательно-диверсионные действия сторон", — говорится в комментарии постпредства при организации.

В нем также сказано, что особую озабоченность у Москвы вызывает "прямое пособничество преступлениям киевского режима против своих мирных граждан западных государств".
"Так, с 13 апреля подготовкой украинских снайперов занимаются военные специалисты США в тренировочном лагере около Мариуполя, находящегося в непосредственной близости от зоны конфликта. Сегодня уже не секрет даже для средств массовой информации, что американские компании поставляют минобороны Украины снайперские винтовки и боеприпасы к ним. Подобные поставки США вооружений и военной техники на Украину подталкивают Киев к дестабилизации обстановки в Донбассе и попыткам силового решения конфликта", — рассказали дипломаты.
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Москва обратила внимание на то, что провокация 11 июня была устроена украинскими военными практически сразу после телефонного разговора президентов Украины и США 8 июня и после поездки Владимира Зеленского на линию соприкосновения в Донбассе 8-9 июня. "Диверсия осуществлена накануне важных международных событий — саммитов "группы семи", НАТО, ЕС-США, а также встречи Владимира Путина с Джо Байденом", — указали в миссии.
Народная милиция ЛНР заявила 11 июня, что пятеро ее сотрудников погибли при нападении диверсионной группы украинских силовиков. Глава республики Леонид Пасечни сказал, что диверсантов подготовили профессионалы. По его мнению, атаку одобрило и спланировало руководство Украины в преддверии встречи Путина и Байдена в Женеве.
Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования обсуждается, в частности, на встречах в Минске. Приняты три документа по деэскалации, но перестрелки продолжаются.
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