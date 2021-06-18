https://ria.ru/20210618/mks-1737512021.html

В РАН оценили потенциал МКС для российской науки

В РАН оценили потенциал МКС для российской науки - РИА Новости, 18.06.2021

В РАН оценили потенциал МКС для российской науки

Потенциал Международной космической станции (МКС) для проведения российских научных экспериментов ещё не исчерпан, сообщил РИА Новости директор Института... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T09:04

2021-06-18T09:04

2021-06-18T09:04

александр блошенко

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

российская академия наук

роскосмос

олег орлов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Потенциал Международной космической станции (МКС) для проведения российских научных экспериментов ещё не исчерпан, сообщил РИА Новости директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.В апреле исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что орбита МКС исчерпала себя с научной точки зрения."Я считаю, что (научный) потенциал у МКС ещё есть. Наша программа (российских медико-биологических экспериментов) идёт достаточно активно, остаётся одной из самых крупных (среди остальных направлений исследований)", - сказал Орлов на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021.По словам ученого, перспективной задачей является использование МКС как аналога для межпланетных полетов, к примеру, частичная изоляция экипажа."Здесь очень много вещей, которые нам, как медикам, надо отрабатывать. Это и вопросы психологии, управления, автономной системы медицинского обеспечения", - пояснил Орлов.Он также выразил надежду, что запуск нового российского модуля "Наука" к МКС в июле позволит зарубежным ученым проводить в нем эксперименты."Есть зарубежные заинтересанты, у нас есть определенные контакты, которые были бы заинтересованы и готовы были бы даже вложиться в создание универсальных рабочих мест. Они могут привезти заказчиков под биотехнологические исследования", - отметил Орлов.

https://ria.ru/20210615/nasa-1737099538.html

https://ria.ru/20210607/mks-1735969968.html

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александр блошенко, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, российская академия наук, роскосмос, олег орлов