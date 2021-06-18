https://ria.ru/20210618/mironov-1737597710.html

Миронов высказался против решения ЦИК о трехдневном голосовании

Миронов высказался против решения ЦИК о трехдневном голосовании - РИА Новости, 18.06.2021

Миронов высказался против решения ЦИК о трехдневном голосовании

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов не поддержал решение ЦИК о трехдневном голосовании, так как такой вариант расширяет возможности... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T16:56

2021-06-18T16:56

2021-06-18T16:56

выборы в государственную думу

сергей миронов

справедливая россия

госдума рф

политика

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов не поддержал решение ЦИК о трехдневном голосовании, так как такой вариант расширяет возможности для злоупотреблений - затрудняет наблюдение, особенно в ночное время.Голосование на выборах в Госдуму и на других выборах предлагается провести в три дня, с 17 по 19 сентября.По его мнению, совершенно нелогично связывать необходимость трехдневного голосования с эпидобстановкой в стране, так как вместо одного дня люди будут собираться на участках на протяжении всех трех, что, наоборот, только усугубит ситуацию с коронавирусом.

https://ria.ru/20210618/vybory-1737577695.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы в государственную думу, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, политика