Миронов высказался против решения ЦИК о трехдневном голосовании
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Сергей Миронов выступил против трехдневного голосования, объяснив это риском нарушений
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов не поддержал решение ЦИК о трехдневном голосовании, так как такой вариант расширяет возможности для злоупотреблений - затрудняет наблюдение, особенно в ночное время.
Голосование на выборах в Госдуму и на других выборах предлагается провести в три дня, с 17 по 19 сентября.
"Наша фракция "Справедливая Россия" выступала против закона о трехдневном голосовании. Мы против того, чтобы такая практика применялась на выборах вообще, и на думских выборах - в частности. Многодневное голосование расширяет возможности для злоупотреблений, затрудняет наблюдение, особенно в ночное время", - рассказал РИА Новости Миронов.
По его мнению, совершенно нелогично связывать необходимость трехдневного голосования с эпидобстановкой в стране, так как вместо одного дня люди будут собираться на участках на протяжении всех трех, что, наоборот, только усугубит ситуацию с коронавирусом.