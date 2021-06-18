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Миронов высказался против решения ЦИК о трехдневном голосовании
Миронов высказался против решения ЦИК о трехдневном голосовании - РИА Новости, 18.06.2021
Миронов высказался против решения ЦИК о трехдневном голосовании
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов не поддержал решение ЦИК о трехдневном голосовании, так как такой вариант расширяет возможности... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T16:56
2021-06-18T16:56
выборы в государственную думу
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
политика
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов не поддержал решение ЦИК о трехдневном голосовании, так как такой вариант расширяет возможности для злоупотреблений - затрудняет наблюдение, особенно в ночное время.Голосование на выборах в Госдуму и на других выборах предлагается провести в три дня, с 17 по 19 сентября.По его мнению, совершенно нелогично связывать необходимость трехдневного голосования с эпидобстановкой в стране, так как вместо одного дня люди будут собираться на участках на протяжении всех трех, что, наоборот, только усугубит ситуацию с коронавирусом.
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выборы в государственную думу, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, политика
Миронов высказался против решения ЦИК о трехдневном голосовании
16:56 18.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк

Сергей Миронов выступил против трехдневного голосования, объяснив это риском нарушений

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов не поддержал решение ЦИК о трехдневном голосовании, так как такой вариант расширяет возможности для злоупотреблений - затрудняет наблюдение, особенно в ночное время.
Голосование на выборах в Госдуму и на других выборах предлагается провести в три дня, с 17 по 19 сентября.
"Наша фракция "Справедливая Россия" выступала против закона о трехдневном голосовании. Мы против того, чтобы такая практика применялась на выборах вообще, и на думских выборах - в частности. Многодневное голосование расширяет возможности для злоупотреблений, затрудняет наблюдение, особенно в ночное время", - рассказал РИА Новости Миронов.
По его мнению, совершенно нелогично связывать необходимость трехдневного голосования с эпидобстановкой в стране, так как вместо одного дня люди будут собираться на участках на протяжении всех трех, что, наоборот, только усугубит ситуацию с коронавирусом.
Элла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
Вчера, 15:01
Памфилова назвала трехдневное голосование оптимальным вариантом
 
Выборы в Государственную думуСергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФПолитика
 
 
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