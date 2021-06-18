https://ria.ru/20210618/materialy-1737567849.html

МВД Белоруссии попросило признать материалы tut.by экстремистскими

МВД Белоруссии попросило признать материалы tut.by экстремистскими - РИА Новости, 18.06.2021

МВД Белоруссии попросило признать материалы tut.by экстремистскими

МВД Белоруссии добивается признания экстремистскими материалов, размещенных на популярном в стране новостном ресурсе tut.by и всех его аккаунтах в соцсетях,... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T14:16

2021-06-18T14:16

2021-06-18T14:16

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 18 июн – РИА Новости. МВД Белоруссии добивается признания экстремистскими материалов, размещенных на популярном в стране новостном ресурсе tut.by и всех его аккаунтах в соцсетях, сообщила его редакция в своем Telegram-канале."МВД просит признать экстремистской информационную продукцию tut.by - портала, его аккаунтов в Telegram, Viber, Twitter, ВКонтакте, Одноклассниках и TikTok. А также просит мининформ включить материалы портала в республиканский список экстремистских материалов и принять меры по ограничению доступа к информационной продукции tut.by, зеркальным версиям сайта и аналогам с другими URL-адресами, "способствующими распространению вышеуказанной информационной продукции" в интернете на территории Беларуси", - говорится в сообщении.Там отмечается, что соответствующее заявление МВД направило 3 июня в суд Центрального района Минска, ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" и мининформ.Согласно сообщению, МВД направило на экспертизу материалы с признаками экстремизма, выявленные в ходе мониторинга интернета в феврале на портале и в соцсетях портала. Там отмечается, что эксперты пришли к выводу, что "действия информационного ресурса tut.by по информационному обеспечению протестов, созданию возможности выступать с деструктивными призывами наносят вред национальным интересам Республики Беларусь в политической, социальной, информационной сферах и, следовательно, национальной безопасности".Со ссылкой на заявление МВД в редакции сообщили, что эксперты также увидели в материалах "лингвистические признаки высмеивания и оскорбления, негативную оценку деятельности Александра Лукашенко, представителей государственной власти, отдельных групп лиц, выделяемых по профессиональному признаку", расценили эти признаки как выражение экстремистских выражений в части разжигания социальной вражды или розни.В мае пресс-служба комитета госконтроля Белоруссии сообщила, что в отношении должностных лиц tut.by возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В офисах tut.by и дома у ряда сотрудников прошли обыски. Министерство информации заявило, что доступ к порталу tut.by и его копиям ограничен в Белоруссии на основании уведомления Генпрокуратуры, которая установила многочисленные факты нарушений закона республики о СМИ. Были задержаны 15 человек, в том числе и не являющиеся сотрудниками компании. Большинство фигурантов дела содержатся под стражей в рамках уголовного дела о неуплате налогов. Сейчас редакция ресурса концентрируется на работе в соцсетях, вся документация и сервера портала были изъяты, офис опечатан.Новостной ресурс tut.by являлся одним из наиболее крупных и популярных ресурсов в Белоруссии, в том числе активно освещал проходившие после августовских президентских выборов протесты оппозиции. Ранее экономический суд Минска принял решение удовлетворить иск мининформа Белоруссии и лишить новостной портал tut.by статуса сетевого издания, которым он фактически приравнивался к СМИ, данное решение было обжаловано. Но апелляционная инстанция экономического суда Минска оставила решение в силе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/belorussiya-1732934701.html

https://ria.ru/20210609/sud-1736262499.html

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мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире