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В Петербурге семь человек пострадали в ДТП с автобусом и маршруткой
В Петербурге семь человек пострадали в ДТП с автобусом и маршруткой - РИА Новости, 18.06.2021
В Петербурге семь человек пострадали в ДТП с автобусом и маршруткой
Маршрутка врезалась в ожидающий зеленого света светофора автобус на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, в результате чего пострадали семь человек, сообщили... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T12:03
2021-06-18T12:03
2021-06-18T12:03
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Маршрутка врезалась в ожидающий зеленого света светофора автобус на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, в результате чего пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Пассажиравтотранс"."Наш автобус N130 стоял в ожидании разрешающего сигнала светофора и в него въехала коммерческая маршрутка. Пострадало 7 человек, все они пассажиры маршрутки. У нас пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе пассажирского предприятия.В пресс-службе комитета здравоохранения Петербурга РИА Новости добавили, что среди семерых пострадавших есть один ребенок."Семь человек, в том числе и один ребёнок, были переданы бригадами скорой помощи в состоянии средней тяжести", - сообщили в комитете.
https://ria.ru/20210617/dtp-1737474511.html
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санкт-петербург, происшествия
В Петербурге семь человек пострадали в ДТП с автобусом и маршруткой
Семь человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с автобусом и маршруткой в Петербурге