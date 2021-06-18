https://ria.ru/20210618/lnr-1737603300.html

ЛНР обвинила украинских силовиков в препятствовании работе ОБСЕ

ЛНР обвинила украинских силовиков в препятствовании работе ОБСЕ - РИА Новости, 18.06.2021

ЛНР обвинила украинских силовиков в препятствовании работе ОБСЕ

Украинские силовики препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, используя средства... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T17:23

2021-06-18T17:23

2021-06-18T17:23

ситуация в днр и лнр

обсе

луганская народная республика

вооруженные силы украины

рубежное

киев

в мире

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ЛУГАНСК, 18 июн - РИА Новости. Украинские силовики препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, используя средства радиоэлектронной борьбы, заявил журналистам начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что за неделю разведка республики обнаружила 67 единиц вооружения и техники украинских силовиков в жилых районах 13 подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения."С целью недопущения вскрытия запрещенной техники ВСУ, размещенной в нарушение минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают блокировать работу БПЛА миссии ОБСЕ, выполняющих полеты над подконтрольной Киеву территорией", - заявил журналистам Лещенко.Он уточнил, что всего с 12 июня зафиксировано три случая противодействия беспилотникам миссии ОБСЕ военнослужащими 92-й бригады ВС Украины с использованием мобильной станции "Буковель-АД" в районах подконтрольных Киеву Новоалександровки и Рубежного. "Наблюдатели миссии с целью сохранения БПЛА были вынуждены прекратить мониторинг обстановки в указанных районах", - дополнил Лещенко.По его словам, украинские военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы под руководством иностранных специалистов повышают теоретические и практические навыки по подавлению беспилотников миссии ОБСЕ.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.

https://ria.ru/20210618/napadenie-1737505343.html

https://ria.ru/20210617/spekulyatsiya-1737438127.html

луганская народная республика

рубежное

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, обсе, луганская народная республика, вооруженные силы украины, рубежное, киев, в мире