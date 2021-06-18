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ЛНР обвинила украинских силовиков в препятствовании работе ОБСЕ
ЛНР обвинила украинских силовиков в препятствовании работе ОБСЕ - РИА Новости, 18.06.2021
ЛНР обвинила украинских силовиков в препятствовании работе ОБСЕ
Украинские силовики препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, используя средства... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T17:23
2021-06-18T17:23
ситуация в днр и лнр
обсе
луганская народная республика
вооруженные силы украины
рубежное
киев
в мире
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ЛУГАНСК, 18 июн - РИА Новости. Украинские силовики препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, используя средства радиоэлектронной борьбы, заявил журналистам начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что за неделю разведка республики обнаружила 67 единиц вооружения и техники украинских силовиков в жилых районах 13 подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения."С целью недопущения вскрытия запрещенной техники ВСУ, размещенной в нарушение минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают блокировать работу БПЛА миссии ОБСЕ, выполняющих полеты над подконтрольной Киеву территорией", - заявил журналистам Лещенко.Он уточнил, что всего с 12 июня зафиксировано три случая противодействия беспилотникам миссии ОБСЕ военнослужащими 92-й бригады ВС Украины с использованием мобильной станции "Буковель-АД" в районах подконтрольных Киеву Новоалександровки и Рубежного. "Наблюдатели миссии с целью сохранения БПЛА были вынуждены прекратить мониторинг обстановки в указанных районах", - дополнил Лещенко.По его словам, украинские военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы под руководством иностранных специалистов повышают теоретические и практические навыки по подавлению беспилотников миссии ОБСЕ.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
https://ria.ru/20210618/napadenie-1737505343.html
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луганская народная республика
рубежное
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ситуация в днр и лнр, обсе, луганская народная республика, вооруженные силы украины, рубежное, киев, в мире
ЛНР обвинила украинских силовиков в препятствовании работе ОБСЕ
17:23 18.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики
Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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В ЛНР заявили, что украинские силовики препятствуют работе беспилотников ОБСЕ

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 18 июн - РИА Новости. Украинские силовики препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, используя средства радиоэлектронной борьбы, заявил журналистам начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что за неделю разведка республики обнаружила 67 единиц вооружения и техники украинских силовиков в жилых районах 13 подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения.
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"С целью недопущения вскрытия запрещенной техники ВСУ, размещенной в нарушение минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают блокировать работу БПЛА миссии ОБСЕ, выполняющих полеты над подконтрольной Киеву территорией", - заявил журналистам Лещенко.
Он уточнил, что всего с 12 июня зафиксировано три случая противодействия беспилотникам миссии ОБСЕ военнослужащими 92-й бригады ВС Украины с использованием мобильной станции "Буковель-АД" в районах подконтрольных Киеву Новоалександровки и Рубежного. "Наблюдатели миссии с целью сохранения БПЛА были вынуждены прекратить мониторинг обстановки в указанных районах", - дополнил Лещенко.
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По его словам, украинские военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы под руководством иностранных специалистов повышают теоретические и практические навыки по подавлению беспилотников миссии ОБСЕ.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРОБСЕЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРубежноеКиевВ мире
 
 
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