ЛНР обвинила украинских силовиков в препятствовании работе ОБСЕ
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики
В ЛНР заявили, что украинские силовики препятствуют работе беспилотников ОБСЕ
ЛУГАНСК, 18 июн - РИА Новости. Украинские силовики препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, используя средства радиоэлектронной борьбы, заявил журналистам начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что за неделю разведка республики обнаружила 67 единиц вооружения и техники украинских силовиков в жилых районах 13 подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения.
"С целью недопущения вскрытия запрещенной техники ВСУ, размещенной в нарушение минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают блокировать работу БПЛА миссии ОБСЕ, выполняющих полеты над подконтрольной Киеву территорией", - заявил журналистам Лещенко.
Он уточнил, что всего с 12 июня зафиксировано три случая противодействия беспилотникам миссии ОБСЕ военнослужащими 92-й бригады ВС Украины с использованием мобильной станции "Буковель-АД" в районах подконтрольных Киеву Новоалександровки и Рубежного. "Наблюдатели миссии с целью сохранения БПЛА были вынуждены прекратить мониторинг обстановки в указанных районах", - дополнил Лещенко.
По его словам, украинские военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы под руководством иностранных специалистов повышают теоретические и практические навыки по подавлению беспилотников миссии ОБСЕ.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.