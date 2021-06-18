https://ria.ru/20210618/krym-1737575814.html

В Ялте эвакуировали 49 человек из подтопленных домов

В Ялте эвакуировали 49 человек из подтопленных домов - РИА Новости, 18.06.2021

В Ялте эвакуировали 49 человек из подтопленных домов

Из подтопленных домов в Ялте эвакуированы 49 человек, сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T14:55

2021-06-18T14:55

2021-06-18T14:55

подтопления в крыму

ялта

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Из подтопленных домов в Ялте эвакуированы 49 человек, сообщает пресс-служба МЧС Крыма."В результате сильных дождей зарегистрировано 87 фактов подтоплений. Также поступили сведения о подтоплении подвальных помещений 24 жилых многоквартирных домов… Проведена эвакуации 49 человек, из них 9 детей", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным спасателей, произошел подмыв опоры системы газоснабжения среднего давления. Без газоснабжения остались 60 абонентов, социально значимых объектов нет.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). Дожди в пятницу продолжаются в Ялте, Симферополе, Севастополе, Евпатории. Глава Крыма Сергей Аксенов ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. Въезд в Ялту из-за подтоплений и ливня закрыт.

https://ria.ru/20210618/yalta-1737561421.html

ялта

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, ялта, республика крым, происшествия