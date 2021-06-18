https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737650246.html

В Петербурге задержали торговцев "отрицательными тестами" на COVID-19

В Петербурге задержали торговцев "отрицательными тестами" на COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021

В Петербурге задержали торговцев "отрицательными тестами" на COVID-19

В Санкт-Петербурге задержали торговцев "отрицательными тестами" на коронавирус и поддельными сертификатами о вакцинации, сообщает региональное ГУ МВД. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T23:26

2021-06-18T23:26

2021-06-18T23:35

коронавирус covid-19

россия

распространение коронавируса

коронавирус в россии

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали торговцев "отрицательными тестами" на коронавирус и поддельными сертификатами о вакцинации, сообщает региональное ГУ МВД."Семнадцатого и 18 июня в Санкт-Петербурге сотрудники полиции реализовали комплекс оперативно-профилактических мероприятий по выявлению фактов торговли поддельными медицинскими документами, в первую очередь, связанными с коронавирусной инфекцией. Полицейские провели серию проверочных закупок, в результате которых за два дня было зафиксировано пять фактов продажи поддельных медицинских документов в различных районах города", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что продавцы предлагали купить сертификаты о вакцинации против коронавируса, отрицательные тесты на коронавирус и справки о противопоказаниях к вакцинации. Средняя цена за фальшивку составляла 2000-2500 рублей."Как правило, заказ фальшивок осуществлялся через интернет. Продавец назначал время и место, где заказчика встречал курьер и в обмен на заранее обговоренную сумму передавал поддельную медицинскую справку", - добавляется в сообщении.По данным ведомства, в Калининском районе города была задержана иномарка, в багажнике которой находились бланки медицинских документов и печати медучреждений. Продавец подделок признался в причастности к "нелегальному бизнесу". Кроме того, полицейские с поличным задержали троих курьеров."В рамках проведения проверки все изъятые материалы направлены на исследование, после проведения которого будет принято процессуальное решение", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210618/sertifikat-1737640403.html

https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737626770.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, коронавирус в россии, санкт-петербург, происшествия