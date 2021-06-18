https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737650246.html
В Петербурге задержали торговцев "отрицательными тестами" на COVID-19
В Петербурге задержали торговцев "отрицательными тестами" на COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021
В Петербурге задержали торговцев "отрицательными тестами" на COVID-19
В Санкт-Петербурге задержали торговцев "отрицательными тестами" на коронавирус и поддельными сертификатами о вакцинации, сообщает региональное ГУ МВД. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T23:26
2021-06-18T23:26
2021-06-18T23:35
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали торговцев "отрицательными тестами" на коронавирус и поддельными сертификатами о вакцинации, сообщает региональное ГУ МВД."Семнадцатого и 18 июня в Санкт-Петербурге сотрудники полиции реализовали комплекс оперативно-профилактических мероприятий по выявлению фактов торговли поддельными медицинскими документами, в первую очередь, связанными с коронавирусной инфекцией. Полицейские провели серию проверочных закупок, в результате которых за два дня было зафиксировано пять фактов продажи поддельных медицинских документов в различных районах города", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что продавцы предлагали купить сертификаты о вакцинации против коронавируса, отрицательные тесты на коронавирус и справки о противопоказаниях к вакцинации. Средняя цена за фальшивку составляла 2000-2500 рублей."Как правило, заказ фальшивок осуществлялся через интернет. Продавец назначал время и место, где заказчика встречал курьер и в обмен на заранее обговоренную сумму передавал поддельную медицинскую справку", - добавляется в сообщении.По данным ведомства, в Калининском районе города была задержана иномарка, в багажнике которой находились бланки медицинских документов и печати медучреждений. Продавец подделок признался в причастности к "нелегальному бизнесу". Кроме того, полицейские с поличным задержали троих курьеров."В рамках проведения проверки все изъятые материалы направлены на исследование, после проведения которого будет принято процессуальное решение", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20210618/sertifikat-1737640403.html
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коронавирус covid-19, россия, коронавирус в россии, санкт-петербург, происшествия
В Петербурге задержали торговцев "отрицательными тестами" на COVID-19
23:26 18.06.2021 (обновлено: 23:35 18.06.2021)
В Петербурге задержали торговцев "отрицательными тестами" на COVID и поддельными сертификатами
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
В Санкт-Петербурге
задержали торговцев "отрицательными тестами" на коронавирус и поддельными сертификатами о вакцинации, сообщает региональное ГУ МВД.
"Семнадцатого и 18 июня в Санкт-Петербурге сотрудники полиции реализовали комплекс оперативно-профилактических мероприятий по выявлению фактов торговли поддельными медицинскими документами, в первую очередь, связанными с коронавирусной инфекцией. Полицейские провели серию проверочных закупок, в результате которых за два дня было зафиксировано пять фактов продажи поддельных медицинских документов в различных районах города", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что продавцы предлагали купить сертификаты о вакцинации против коронавируса, отрицательные тесты на коронавирус и справки о противопоказаниях к вакцинации. Средняя цена за фальшивку составляла 2000-2500 рублей.
"Как правило, заказ фальшивок осуществлялся через интернет. Продавец назначал время и место, где заказчика встречал курьер и в обмен на заранее обговоренную сумму передавал поддельную медицинскую справку", - добавляется в сообщении.
По данным ведомства, в Калининском районе города была задержана иномарка, в багажнике которой находились бланки медицинских документов и печати медучреждений. Продавец подделок признался в причастности к "нелегальному бизнесу". Кроме того, полицейские с поличным задержали троих курьеров.
"В рамках проведения проверки все изъятые материалы направлены на исследование, после проведения которого будет принято процессуальное решение", - подчеркивается в сообщении.