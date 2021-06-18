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Собянин обратился к медикам
Собянин обратился к медикам - РИА Новости, 18.06.2021
Собянин обратился к медикам
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил медицинское сообщество за работу и попросил защитить граждан от новой волны коронавируса. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T13:16
2021-06-18T13:16
2021-06-18T14:42
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коммунарка (москва)
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил медицинское сообщество за работу и попросил защитить граждан от новой волны коронавируса.В мероприятии также приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, вице-премьер Татьяна Голикова, заммэра Анастасия Ракова и глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун."Мы за последний год работаем как одна команда, с учетом того, что у нас одни дела и одни вызовы, проблема пандемии. Без помощи, без командной работы, я думаю, нам бы не удалось так эффективно решать проблемы, как мы это делали до сих пор", — отметил градоначальник.Собянин напомнил, что в Москве не прекращали оказывать в необходимом объеме плановую медицинскую помощь."Врачи не отказывались, клиники не отказывались приезжать в другие регионы страны вместе с Министерством здравоохранения, налаживать там технологию медицинской помощи по борьбе с COVID-19", — заключил мэр.Сегодня в столице выявили максимальное суточное число зараженных за всю пандемию — 9056 человек. Специалисты объясняют это, в частности, низкими темпами вакцинации.Городские власти продлили действующие ограничения до 29 июня и ввели новые.В столице стартует эксперимент с "бесковидными" ресторанами; в начале июля начнут прививать мигрантов "Спутником Лайт"; закроют фан-зоны и танцполы; массовость зрелищных мероприятий ограничат тысячей человек. Детские площадки и игровые комнаты будут закрыты еще десять дней, далее — в зависимости от ситуации; это же относится к зоопаркам, фуд-кортам, ночному общепиту и клубам, барам, дискотекам, караоке.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коммунарка (москва), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва
Собянин обратился к медикам
13:16 18.06.2021 (обновлено: 14:42 18.06.2021)
Собянин обратился к врачам Москвы с просьбой защитить граждан от новой волны коронавируса
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
поблагодарил медицинское сообщество за работу и попросил защитить граждан от новой волны коронавируса.
"Сейчас мы видим новые вызовы, новые проблемы, новые скачки заболеваемости", — сказал он на открытии детского инфекционного корпуса в Коммунарке
.
В мероприятии также приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин
, министр здравоохранения Михаил Мурашко
, вице-премьер Татьяна Голикова
, заммэра Анастасия Ракова
и глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун
.
"Мы за последний год работаем как одна команда, с учетом того, что у нас одни дела и одни вызовы, проблема пандемии. Без помощи, без командной работы, я думаю, нам бы не удалось так эффективно решать проблемы, как мы это делали до сих пор", — отметил градоначальник.
Собянин напомнил, что в Москве не прекращали оказывать в необходимом объеме плановую медицинскую помощь.
"Врачи не отказывались, клиники не отказывались приезжать в другие регионы страны вместе с Министерством здравоохранения, налаживать там технологию медицинской помощи по борьбе с COVID-19", — заключил мэр.
Сегодня в столице выявили максимальное суточное число зараженных за всю пандемию — 9056 человек. Специалисты объясняют это, в частности, низкими темпами вакцинации.
Городские власти продлили действующие ограничения до 29 июня и ввели
новые.
В столице стартует эксперимент с "бесковидными" ресторанами; в начале июля начнут прививать мигрантов "Спутником Лайт"; закроют фан-зоны и танцполы; массовость зрелищных мероприятий ограничат тысячей человек.
Детские площадки и игровые комнаты будут закрыты еще десять дней, далее — в зависимости от ситуации; это же относится к зоопаркам, фуд-кортам, ночному общепиту и клубам, барам, дискотекам, караоке.