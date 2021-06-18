https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737555843.html

Собянин обратился к медикам

Собянин обратился к медикам - РИА Новости, 18.06.2021

Собянин обратился к медикам

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил медицинское сообщество за работу и попросил защитить граждан от новой волны коронавируса. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T13:16

2021-06-18T13:16

2021-06-18T14:42

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коммунарка (москва)

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил медицинское сообщество за работу и попросил защитить граждан от новой волны коронавируса.В мероприятии также приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, вице-премьер Татьяна Голикова, заммэра Анастасия Ракова и глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун."Мы за последний год работаем как одна команда, с учетом того, что у нас одни дела и одни вызовы, проблема пандемии. Без помощи, без командной работы, я думаю, нам бы не удалось так эффективно решать проблемы, как мы это делали до сих пор", — отметил градоначальник.Собянин напомнил, что в Москве не прекращали оказывать в необходимом объеме плановую медицинскую помощь."Врачи не отказывались, клиники не отказывались приезжать в другие регионы страны вместе с Министерством здравоохранения, налаживать там технологию медицинской помощи по борьбе с COVID-19", — заключил мэр.Сегодня в столице выявили максимальное суточное число зараженных за всю пандемию — 9056 человек. Специалисты объясняют это, в частности, низкими темпами вакцинации.Городские власти продлили действующие ограничения до 29 июня и ввели новые.В столице стартует эксперимент с "бесковидными" ресторанами; в начале июля начнут прививать мигрантов "Спутником Лайт"; закроют фан-зоны и танцполы; массовость зрелищных мероприятий ограничат тысячей человек. Детские площадки и игровые комнаты будут закрыты еще десять дней, далее — в зависимости от ситуации; это же относится к зоопаркам, фуд-кортам, ночному общепиту и клубам, барам, дискотекам, караоке.

россия

коммунарка (москва)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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