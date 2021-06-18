https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737519864.html
Собянин объявил о новых ограничительных мерах в Москве
Собянин объявил о новых ограничительных мерах в Москве - РИА Новости, 18.06.2021
Собянин объявил о новых ограничительных мерах в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил действующие из-за коронавируса ограничения до 29 июня, а также сообщил о введении новых мер. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T10:15
2021-06-18T10:15
2021-06-18T12:00
москва
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил действующие из-за коронавируса ограничения до 29 июня, а также сообщил о введении новых мер."Рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент. Для начала — в полутора-двух десятках ресторанов", — написал градоначальник в личном блоге.Это будут места, где от коронавируса привит весь персонал и посетители, а контроль осуществляется через QR-коды. Отдельный вопрос, как быть с детьми, ведь вакцинация противопоказана людям до 18 лет. Пока власти решили пускать несовершеннолетних, но только вместе со взрослыми.Театры и кинотеатры продолжат работать.Также городское руководство считает жизненно необходимым начать ревакцинацию."Людям, которые прошли вакцинацию, не делают повторную прививку. А у них уже закончились антитела. Я знаю об этой проблеме и сам в порядке эксперимента недавно сделал ревакцинацию. Ведь я еще в прошлом мае до начала испытаний первым сделал прививку. <...> Будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии", — написал Собянин.Он добавил, что ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. Если был "Спутник V" — первым компонентом "Спутника".Сегодня в столице выявили максимальное суточное число зараженных за всю пандемию — 9056 человек.
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москва
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
продлил действующие из-за коронавируса ограничения до 29 июня, а также сообщил о введении новых мер.
—детские площадки и игровые комнаты будут закрыты еще десять дней, далее — в зависимости от ситуации; это же относится к зоопаркам, фуд-кортам, ночному общепиту и клубам, барам, дискотекам, караоке;
—массовость зрелищных мероприятий ограничат тысячей человек;
—закроют фан-зоны и танцполы;
—в начале июля начнут прививать мигрантов "Спутником Лайт";
—в столице начнется эксперимент с "бесковидными" ресторанами.
"Рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент. Для начала — в полутора-двух десятках ресторанов", — написал градоначальник в личном блоге
.
Это будут места, где от коронавируса привит весь персонал и посетители, а контроль осуществляется через QR-коды. Отдельный вопрос, как быть с детьми, ведь вакцинация противопоказана людям до 18 лет. Пока власти решили пускать несовершеннолетних, но только вместе со взрослыми.
Театры и кинотеатры продолжат работать.
Также городское руководство считает жизненно необходимым начать ревакцинацию.
"Людям, которые прошли вакцинацию, не делают повторную прививку. А у них уже закончились антитела. Я знаю об этой проблеме и сам в порядке эксперимента недавно сделал ревакцинацию. Ведь я еще в прошлом мае до начала испытаний первым сделал прививку. <...> Будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии", — написал Собянин.
Он добавил, что ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. Если был "Спутник V" — первым компонентом "Спутника".
Сегодня в столице выявили максимальное суточное число зараженных за всю пандемию — 9056 человек.