Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737519864.html
Собянин объявил о новых ограничительных мерах в Москве
Собянин объявил о новых ограничительных мерах в Москве - РИА Новости, 18.06.2021
Собянин объявил о новых ограничительных мерах в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил действующие из-за коронавируса ограничения до 29 июня, а также сообщил о введении новых мер. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T10:15
2021-06-18T12:00
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736463684_0:0:2985:1680_1920x0_80_0_0_a96e10a45c7ce193bb4f3fc993dfffe4.jpg
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил действующие из-за коронавируса ограничения до 29 июня, а также сообщил о введении новых мер."Рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент. Для начала — в полутора-двух десятках ресторанов", — написал градоначальник в личном блоге.Это будут места, где от коронавируса привит весь персонал и посетители, а контроль осуществляется через QR-коды. Отдельный вопрос, как быть с детьми, ведь вакцинация противопоказана людям до 18 лет. Пока власти решили пускать несовершеннолетних, но только вместе со взрослыми.Театры и кинотеатры продолжат работать.Также городское руководство считает жизненно необходимым начать ревакцинацию."Людям, которые прошли вакцинацию, не делают повторную прививку. А у них уже закончились антитела. Я знаю об этой проблеме и сам в порядке эксперимента недавно сделал ревакцинацию. Ведь я еще в прошлом мае до начала испытаний первым сделал прививку. &lt;...&gt; Будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии", — написал Собянин.Он добавил, что ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. Если был "Спутник V" — первым компонентом "Спутника".Сегодня в столице выявили максимальное суточное число зараженных за всю пандемию — 9056 человек.
https://ria.ru/20210617/dinamika-1737471404.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736463684_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c9632c69a9d5fc42a3e428f29f6ba654.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва

Собянин объявил о новых ограничительных мерах в Москве

10:15 18.06.2021 (обновлено: 12:00 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина в вагоне поезда московского метрополитена
Мужчина в вагоне поезда московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил действующие из-за коронавируса ограничения до 29 июня, а также сообщил о введении новых мер.
  • детские площадки и игровые комнаты будут закрыты еще десять дней, далее — в зависимости от ситуации; это же относится к зоопаркам, фуд-кортам, ночному общепиту и клубам, барам, дискотекам, караоке;
  • массовость зрелищных мероприятий ограничат тысячей человек;
  • закроют фан-зоны и танцполы;
  • в начале июля начнут прививать мигрантов "Спутником Лайт";
  • в столице начнется эксперимент с "бесковидными" ресторанами.
"Рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент. Для начала — в полутора-двух десятках ресторанов", — написал градоначальник в личном блоге.
Это будут места, где от коронавируса привит весь персонал и посетители, а контроль осуществляется через QR-коды. Отдельный вопрос, как быть с детьми, ведь вакцинация противопоказана людям до 18 лет. Пока власти решили пускать несовершеннолетних, но только вместе со взрослыми.
Театры и кинотеатры продолжат работать.
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает на итоговом заседании коллегии министерства здравоохранения Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 19:11Распространение коронавируса
Собянин назвал динамику по COVID-19 в Москве огромной
Также городское руководство считает жизненно необходимым начать ревакцинацию.
"Людям, которые прошли вакцинацию, не делают повторную прививку. А у них уже закончились антитела. Я знаю об этой проблеме и сам в порядке эксперимента недавно сделал ревакцинацию. Ведь я еще в прошлом мае до начала испытаний первым сделал прививку. <...> Будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии", — написал Собянин.
Он добавил, что ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. Если был "Спутник V" — первым компонентом "Спутника".
Сегодня в столице выявили максимальное суточное число зараженных за всю пандемию — 9056 человек.
 
Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46Роухани заявил, что победитель президентских выборов в Иране уже известен
08:41В Приамурье ищут пропавших без вести после ДТП с вахтовым автобусом
08:38Эксперт объяснил, почему Россия не может отказаться от доллара
08:35Эксперт рассказала, как взять выгодный кредит на образование в вузе
08:31Хабаровское отделение ЛДПР выдвинуло Дегтярева на выборы губернатора
08:27Стали известны подробности жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:22При выбросе метана в шахте в Кемеровской области погиб человек
08:17Названа причина аварийной посадки самолета в Кузбассе
08:14Пропавшую под Нижним Новгородом студентку из США нашли мертвой
08:14Стало известно о состоянии пострадавших при крушении самолета в Кузбассе
08:13Появились первые кадры с места жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:08Кандидат в президенты Ирана поздравил Ибрахима Раиси с победой на выборах
08:05Вертолет спасателей вылетел на место жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:00Республиканцы обратились к Байдену с претензией в адрес Харрис
07:50Число жертв жесткой посадки самолета в Кузбассе выросло до семи человек
07:42При жесткой посадке самолета в Кузбассе погибли семь человек
07:22Синоптик рассказал о температуре воды на российских курортах
07:16Эксперты назвали условия для завершения пандемии коронавируса
07:03"Известия": число сайтов для прохождения техосмотра выросло в пять раз
06:48В Крыму из-за ливней эвакуировали почти две тысячи человек
Лента новостейМолния