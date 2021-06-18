https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737534286.html
В России зафиксировали наибольшее число смертей с COVID-19 с 18 марта
В России зафиксировали наибольшее число смертей с COVID-19 с 18 марта - РИА Новости, 18.06.2021
В России зафиксировали наибольшее число смертей с COVID-19 с 18 марта
За сутки в РФ подтверждено наибольшее с 18 марта число смертей пациентов с коронавирусом - 453, следует из данных оперативного штаба по борьбе с... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T11:34
2021-06-18T11:34
2021-06-18T11:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждено наибольшее с 18 марта число смертей пациентов с коронавирусом - 453, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.Согласно данным штаба, 18 марта в стране было зарегистрировано 460 смертей больных с коронавирусом."За последние сутки подтверждено 453 смерти ... За весь период по России умерло 128 445 человек", - говорится в сообщении.Наибольшее среди регионов число смертей пациентов с коронавирусом отмечено за сутки в Санкт-Петербурге - 79, в Москве - 78, в Нижегородской области - 21.
https://ria.ru/20210617/vrach-1737494243.html
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург, общество
В России зафиксировали наибольшее число смертей с COVID-19 с 18 марта
В России за сутки умерли 453 пациента с COVID-19