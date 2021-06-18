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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737534286.html
В России зафиксировали наибольшее число смертей с COVID-19 с 18 марта
В России зафиксировали наибольшее число смертей с COVID-19 с 18 марта - РИА Новости, 18.06.2021
В России зафиксировали наибольшее число смертей с COVID-19 с 18 марта
За сутки в РФ подтверждено наибольшее с 18 марта число смертей пациентов с коронавирусом - 453, следует из данных оперативного штаба по борьбе с... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T11:34
2021-06-18T11:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
москва
санкт-петербург
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждено наибольшее с 18 марта число смертей пациентов с коронавирусом - 453, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.Согласно данным штаба, 18 марта в стране было зарегистрировано 460 смертей больных с коронавирусом."За последние сутки подтверждено 453 смерти ... За весь период по России умерло 128 445 человек", - говорится в сообщении.Наибольшее среди регионов число смертей пациентов с коронавирусом отмечено за сутки в Санкт-Петербурге - 79, в Москве - 78, в Нижегородской области - 21.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург, общество
В России зафиксировали наибольшее число смертей с COVID-19 с 18 марта
11:34 18.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинские работники в палате реанимации и и пациент в палате интенсивной терапии во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинские работники в палате реанимации и и пациент в палате интенсивной терапии во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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В России за сутки умерли 453 пациента с COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждено наибольшее с 18 марта число смертей пациентов с коронавирусом - 453, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно данным штаба, 18 марта в стране было зарегистрировано 460 смертей больных с коронавирусом.
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17 июня, 22:42Распространение коронавируса
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"За последние сутки подтверждено 453 смерти ... За весь период по России умерло 128 445 человек", - говорится в сообщении.
Наибольшее среди регионов число смертей пациентов с коронавирусом отмечено за сутки в Санкт-Петербурге - 79, в Москве - 78, в Нижегородской области - 21.
 
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