https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737534286.html

В России зафиксировали наибольшее число смертей с COVID-19 с 18 марта

В России зафиксировали наибольшее число смертей с COVID-19 с 18 марта - РИА Новости, 18.06.2021

В России зафиксировали наибольшее число смертей с COVID-19 с 18 марта

За сутки в РФ подтверждено наибольшее с 18 марта число смертей пациентов с коронавирусом - 453, следует из данных оперативного штаба по борьбе с... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T11:34

2021-06-18T11:34

2021-06-18T11:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

москва

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждено наибольшее с 18 марта число смертей пациентов с коронавирусом - 453, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.Согласно данным штаба, 18 марта в стране было зарегистрировано 460 смертей больных с коронавирусом."За последние сутки подтверждено 453 смерти ... За весь период по России умерло 128 445 человек", - говорится в сообщении.Наибольшее среди регионов число смертей пациентов с коронавирусом отмечено за сутки в Санкт-Петербурге - 79, в Москве - 78, в Нижегородской области - 21.

https://ria.ru/20210617/vrach-1737494243.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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