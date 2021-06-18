https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737533547.html

В Москве выявили 9056 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 9056 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021

В Москве выявили 9056 новых случаев COVID-19

В Москве за минувшие сутки зафиксировали максимальное число случаев коронавируса с начала пандемии — COVID-19 выявили у 9056 человек. Об этом сообщил... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T11:32

2021-06-18T11:32

2021-06-18T12:40

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Москве за минувшие сутки зафиксировали максимальное число случаев коронавируса с начала пандемии — COVID-19 выявили у 9056 человек. Об этом сообщил оперативный штаб.До этого наибольшие показатели заболеваемости наблюдались 24 декабря прошлого года — тогда выявили 8203 инфицированных."Распределение по субъектам: Москва — 9056, Московская область — 1254, Санкт-Петербург — 970", — говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области — 7, Ненецком автономном округе — 4, Чукотском автономном округе — 1.Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Ближайшие десять дней будут закрыты детские площадки, игровые комнаты, зоопарки, фудкорты и ночной общепит. Также запрещаются любые массовые мероприятия численностью более тысячи человек. Помимо этого, начинается эксперимент с "бесковидными" ресторанами — в них будет работать только привитый персонал, а посетители должны будут предъявить QR-коды, подтверждающие вакцинацию.Накануне Собянин заявил, что городские власти близки к введению более жестких, но временных ограничений.

https://ria.ru/20210618/baza-1737503307.html

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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