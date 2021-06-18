https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737533547.html
В Москве выявили 9056 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 9056 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021
В Москве выявили 9056 новых случаев COVID-19
В Москве за минувшие сутки зафиксировали максимальное число случаев коронавируса с начала пандемии — COVID-19 выявили у 9056 человек. Об этом сообщил... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T11:32
2021-06-18T11:32
2021-06-18T12:40
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729070955_0:77:3504:2048_1920x0_80_0_0_f3db1aafc15f07fe757ab68ee3709fd4.jpg
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Москве за минувшие сутки зафиксировали максимальное число случаев коронавируса с начала пандемии — COVID-19 выявили у 9056 человек. Об этом сообщил оперативный штаб.До этого наибольшие показатели заболеваемости наблюдались 24 декабря прошлого года — тогда выявили 8203 инфицированных."Распределение по субъектам: Москва — 9056, Московская область — 1254, Санкт-Петербург — 970", — говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области — 7, Ненецком автономном округе — 4, Чукотском автономном округе — 1.Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Ближайшие десять дней будут закрыты детские площадки, игровые комнаты, зоопарки, фудкорты и ночной общепит. Также запрещаются любые массовые мероприятия численностью более тысячи человек. Помимо этого, начинается эксперимент с "бесковидными" ресторанами — в них будет работать только привитый персонал, а посетители должны будут предъявить QR-коды, подтверждающие вакцинацию.Накануне Собянин заявил, что городские власти близки к введению более жестких, но временных ограничений.
https://ria.ru/20210618/baza-1737503307.html
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729070955_773:0:3504:2048_1920x0_80_0_0_e8c13b18f030c9e30b6a6472a3c03e59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество
В Москве выявили 9056 новых случаев COVID-19
11:32 18.06.2021 (обновлено: 12:40 18.06.2021)
В Москве выявили 9056 новых случаев COVID-19