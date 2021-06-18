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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737533547.html
В Москве выявили 9056 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 9056 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021
В Москве выявили 9056 новых случаев COVID-19
В Москве за минувшие сутки зафиксировали максимальное число случаев коронавируса с начала пандемии — COVID-19 выявили у 9056 человек. Об этом сообщил... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T11:32
2021-06-18T12:40
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Москве за минувшие сутки зафиксировали максимальное число случаев коронавируса с начала пандемии — COVID-19 выявили у 9056 человек. Об этом сообщил оперативный штаб.До этого наибольшие показатели заболеваемости наблюдались 24 декабря прошлого года — тогда выявили 8203 инфицированных."Распределение по субъектам: Москва — 9056, Московская область — 1254, Санкт-Петербург — 970", — говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области — 7, Ненецком автономном округе — 4, Чукотском автономном округе — 1.Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Ближайшие десять дней будут закрыты детские площадки, игровые комнаты, зоопарки, фудкорты и ночной общепит. Также запрещаются любые массовые мероприятия численностью более тысячи человек. Помимо этого, начинается эксперимент с "бесковидными" ресторанами — в них будет работать только привитый персонал, а посетители должны будут предъявить QR-коды, подтверждающие вакцинацию.Накануне Собянин заявил, что городские власти близки к введению более жестких, но временных ограничений.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество
В Москве выявили 9056 новых случаев COVID-19
11:32 18.06.2021 (обновлено: 12:40 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре "заразной зоны" в МКЦИБ "Вороновское"
Медицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре заразной зоны в МКЦИБ Вороновское - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

В Москве выявили 9056 новых случаев COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Москве за минувшие сутки зафиксировали максимальное число случаев коронавируса с начала пандемии — COVID-19 выявили у 9056 человек. Об этом сообщил оперативный штаб.
До этого наибольшие показатели заболеваемости наблюдались 24 декабря прошлого года — тогда выявили 8203 инфицированных.
"Распределение по субъектам: Москва — 9056, Московская область — 1254, Санкт-Петербург — 970", — говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области — 7, Ненецком автономном округе — 4, Чукотском автономном округе — 1.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
Вчера, 03:51Распространение коронавируса
Роспотребнадзор создаст единую базу данных о мутациях коронавируса
Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Ближайшие десять дней будут закрыты детские площадки, игровые комнаты, зоопарки, фудкорты и ночной общепит. Также запрещаются любые массовые мероприятия численностью более тысячи человек. Помимо этого, начинается эксперимент с "бесковидными" ресторанами — в них будет работать только привитый персонал, а посетители должны будут предъявить QR-коды, подтверждающие вакцинацию.
Накануне Собянин заявил, что городские власти близки к введению более жестких, но временных ограничений.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Еврейская автономная областьОбщество
 
 
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