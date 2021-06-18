https://ria.ru/20210618/korchevnikov-1737527467.html

Корчевников рассказал о последних минутах жизни отца

Корчевников рассказал о последних минутах жизни отца - РИА Новости, 18.06.2021

Корчевников рассказал о последних минутах жизни отца

Борис Корчевников вспомнил, как умирал его отец Вячеслав Орлов. Об этот он рассказал в программе "Судьба человека", гостями которой стала Ирина Грибулина и ее... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T11:37

2021-06-18T11:37

2021-06-18T11:37

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борис корчевников

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Борис Корчевников вспомнил, как умирал его отец Вячеслав Орлов. Об этот он рассказал в программе "Судьба человека", гостями которой стала Ирина Грибулина и ее дочь Анастасия. Ведущий признался, что хорошо понимает наследницу композитора. Как и Настя, он тоже долгое время не знал, кто его отец. "Я своего папу узнал, когда мне было 13 или 14 лет", — делится Корчевников. Ведущий рассказал, что его родитель около 10 лет просто наблюдал за ним, но не разговаривал. Корчевников признался, что родной отец оставался для него по сути чужим человеком, однако он принял решение быть рядом с Орловым в последние минуты его жизни. "Бог его знает, что там внутри — на сердце и на душе — у мужчин, когда-то отказавшихся от своих детей. Но, когда папа умирал, я был рядом, понимая, что иначе он не сможет уйти с миром. Ему было нужно и мое прощение, и моя рука", — говорит Корчевников.Отец ведущего умер, когда Корчевникову было 33 года. В конце мая в эфире программы "Судьба человека" Никита Пресняков рассказал, как сын Певцова умер у него на глазах.На днях актер Иван Краско рассказал, почему умер его сын Андрей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210317/korchevnikov-1601674262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, борис корчевников