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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210618/keshbek-1737548314.html
Для привитых от COVID-19 туристов предложили ввести повышенный кешбэк
Для привитых от COVID-19 туристов предложили ввести повышенный кешбэк - РИА Новости, 18.06.2021
Для привитых от COVID-19 туристов предложили ввести повышенный кешбэк
Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) будет инициировать введение повышенного кешбэка для привитых от COVID-19 туристов, сообщил на... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T12:42
2021-06-18T12:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
туризм
здоровье - общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) будет инициировать введение повышенного кешбэка для привитых от COVID-19 туристов, сообщил на пресс-конференции вице-президент – исполнительный директор ОСИГ Алексей Волков.Повышение темпов вакцинации сейчас выходит на первый план в связи с новым всплеском заражений коронавирусом в последние дни. Так, по данным оперативного штаба на 18 июня, число выявленных за сутки в РФ новых случаев COVID-19 стало максимальным с 1 февраля - 17 262, в том числе в Москве - 9056. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил о новой программе стимулирования вакцинации для всех граждан старше 18 лет: с 14 июня по 11 июля граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей."Что касается нашей работы по реагированию на ситуацию, предлагаем и будем писать отдельные письма с предложением по вакцинации, чтобы дать дополнительный увеличенный кешбэк для тех, кто вакцинировался. Поддержим и идею рестораторов по выделению отдельных площадок для вакцинированных", - сказал Волков.Ресторанная отрасль Москвы ранее предложила создать в заведениях так называемые свободные от COVID-19 зоны - без коронавирусных ограничений и только для вакцинированных посетителей. Собянин в пятницу сообщил в своем личном блоге, что такой эксперимент начнется в столице с 19 июня, для начала – в 15-20 заведениях.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее на этой неделе заявлял, что сейчас важно нарастить темпы вакцинации в России и лето - наиболее благоприятный для этого период.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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коронавирус в россии, россия, туризм, здоровье - общество
Для привитых от COVID-19 туристов предложили ввести повышенный кешбэк
12:42 18.06.2021 (обновлено: 12:43 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Сочи
Отдыхающие на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Общенациональный союз индустрии туристов предложил повышенный кешбэк для привитых от COVID-19

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) будет инициировать введение повышенного кешбэка для привитых от COVID-19 туристов, сообщил на пресс-конференции вице-президент – исполнительный директор ОСИГ Алексей Волков.
Повышение темпов вакцинации сейчас выходит на первый план в связи с новым всплеском заражений коронавирусом в последние дни. Так, по данным оперативного штаба на 18 июня, число выявленных за сутки в РФ новых случаев COVID-19 стало максимальным с 1 февраля - 17 262, в том числе в Москве - 9056. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил о новой программе стимулирования вакцинации для всех граждан старше 18 лет: с 14 июня по 11 июля граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей.
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"Что касается нашей работы по реагированию на ситуацию, предлагаем и будем писать отдельные письма с предложением по вакцинации, чтобы дать дополнительный увеличенный кешбэк для тех, кто вакцинировался. Поддержим и идею рестораторов по выделению отдельных площадок для вакцинированных", - сказал Волков.
Ресторанная отрасль Москвы ранее предложила создать в заведениях так называемые свободные от COVID-19 зоны - без коронавирусных ограничений и только для вакцинированных посетителей. Собянин в пятницу сообщил в своем личном блоге, что такой эксперимент начнется в столице с 19 июня, для начала – в 15-20 заведениях.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее на этой неделе заявлял, что сейчас важно нарастить темпы вакцинации в России и лето - наиболее благоприятный для этого период.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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