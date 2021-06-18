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Иеромонах-реаниматолог высказался о "Божьей каре" и "печати Антихриста"
Иеромонах-реаниматолог высказался о "Божьей каре" и "печати Антихриста" - РИА Новости, 18.06.2021
Иеромонах-реаниматолог высказался о "Божьей каре" и "печати Антихриста"
Пандемия коронавируса помогла многим верующим обдумать свое место в православной церкви, при этом болезнь не обязательно Божья кара человечеству, а вакцинация – РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T15:13
2021-06-18T15:13
2021-06-18T15:16
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пандемия коронавируса помогла многим верующим обдумать свое место в православной церкви, при этом болезнь не обязательно Божья кара человечеству, а вакцинация – никакая не "печать Антихриста", таким мнением поделился в интервью РИА Новости врач-реаниматолог, иеромонах Русской православной церкви Феодорит (Сеньчуков)."Болезнь - это естественное последствие первородного греха. Она не обязательно является карой Божией. Но мы должны всегда сделать выводы. Например, действия властей по закрытию храмов в прошлую Пасху позволили многим из нас осознать свое пребывание в церкви", - сказал он.Кого-то, отметил священник, это привело ближе к Богу, "а кто-то и отошел и перестал обманывать себя".Он также ответил тем, кто опасается прививки от коронавируса, считая ее "печатью Антихриста"."Это, безусловно, никакая не печать Антихриста. Антихриста люди будут принимать добровольно - и в знак этого получать печать. Сначала должен быть Антихрист, а потом печать, не наоборот", - сказал он.Клирик также выразил мнение, что вакцинация должна быть добровольной, и призвал каждого, принимая решение о вакцинации, "подойти со всей ответственностью, трезво оценить риски и свое духовное и физическое состояние".Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, русская православная церковь, общество
Иеромонах-реаниматолог высказался о "Божьей каре" и "печати Антихриста"
15:13 18.06.2021 (обновлено: 15:16 18.06.2021)
Иеромонах ответил тем, кто считает COVID "Божьей карой", а вакцину - "печатью Антихриста"
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пандемия коронавируса помогла многим верующим обдумать свое место в православной церкви, при этом болезнь не обязательно Божья кара человечеству, а вакцинация – никакая не "печать Антихриста", таким мнением поделился в интервью РИА Новости врач-реаниматолог, иеромонах Русской православной церкви Феодорит (Сеньчуков).
"Болезнь - это естественное последствие первородного греха. Она не обязательно является карой Божией. Но мы должны всегда сделать выводы. Например, действия властей по закрытию храмов в прошлую Пасху позволили многим из нас осознать свое пребывание в церкви", - сказал он.
Кого-то, отметил священник, это привело ближе к Богу, "а кто-то и отошел и перестал обманывать себя".
Он также ответил тем, кто опасается прививки от коронавируса, считая ее "печатью Антихриста".
"Это, безусловно, никакая не печать Антихриста. Антихриста люди будут принимать добровольно - и в знак этого получать печать. Сначала должен быть Антихрист, а потом печать, не наоборот", - сказал он.
Клирик также выразил мнение, что вакцинация должна быть добровольной, и призвал каждого, принимая решение о вакцинации, "подойти со всей ответственностью, трезво оценить риски и свое духовное и физическое состояние".