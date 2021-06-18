https://ria.ru/20210618/ieromonakh-1737580495.html

Иеромонах-реаниматолог высказался о "Божьей каре" и "печати Антихриста"

Иеромонах-реаниматолог высказался о "Божьей каре" и "печати Антихриста" - РИА Новости, 18.06.2021

Иеромонах-реаниматолог высказался о "Божьей каре" и "печати Антихриста"

Пандемия коронавируса помогла многим верующим обдумать свое место в православной церкви, при этом болезнь не обязательно Божья кара человечеству, а вакцинация – РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T15:13

2021-06-18T15:13

2021-06-18T15:16

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

русская православная церковь

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пандемия коронавируса помогла многим верующим обдумать свое место в православной церкви, при этом болезнь не обязательно Божья кара человечеству, а вакцинация – никакая не "печать Антихриста", таким мнением поделился в интервью РИА Новости врач-реаниматолог, иеромонах Русской православной церкви Феодорит (Сеньчуков)."Болезнь - это естественное последствие первородного греха. Она не обязательно является карой Божией. Но мы должны всегда сделать выводы. Например, действия властей по закрытию храмов в прошлую Пасху позволили многим из нас осознать свое пребывание в церкви", - сказал он.Кого-то, отметил священник, это привело ближе к Богу, "а кто-то и отошел и перестал обманывать себя".Он также ответил тем, кто опасается прививки от коронавируса, считая ее "печатью Антихриста"."Это, безусловно, никакая не печать Антихриста. Антихриста люди будут принимать добровольно - и в знак этого получать печать. Сначала должен быть Антихрист, а потом печать, не наоборот", - сказал он.Клирик также выразил мнение, что вакцинация должна быть добровольной, и призвал каждого, принимая решение о вакцинации, "подойти со всей ответственностью, трезво оценить риски и свое духовное и физическое состояние".Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости.

https://ria.ru/20210616/vaktsinatsiya-1737258573.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, русская православная церковь, общество