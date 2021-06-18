https://ria.ru/20210618/monakh-1737556558.html

Иеромонах-реаниматолог: в Троицкую субботу молятся и за находящихся в аду

Иеромонах-реаниматолог: в Троицкую субботу молятся и за находящихся в аду - РИА Новости, 18.06.2021

Иеромонах-реаниматолог: в Троицкую субботу молятся и за находящихся в аду

Как отмечать Троицкую родительскую субботу и сам праздник Троицы 19-20 июня в условиях продолжающейся пандемии коронавируса, за кого нельзя подавать записки на... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T14:00

2021-06-18T14:00

2021-06-18T14:14

интервью - религия и мировоззрение

религия и мировоззрение

россия

московский патриархат

день святой троицы

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Как отмечать Троицкую родительскую субботу и сам праздник Троицы 19-20 июня в условиях продолжающейся пандемии коронавируса, за кого нельзя подавать записки на поминовение в храме, но можно молиться, какие блюда приготовить на стол, а также как верующему относиться к эпидемии, страданиям и смерти невинных и мифам о вакцине-"печати антихриста", в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал иеромонах Московского патриархата и одновременно врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории, работающей на скорой помощи с 1981 года, Феодорит (Сергей Сеньчуков). Беседовала Ольга Липич. - Отец Феодорит, как правильно провести Троицкую родительскую субботу, чего нельзя делать, а что, наоборот, советуете?- Троицкая родительская суббота является самым важным днем поминовения усопших. Вообще субботы посвящаются поминовению, но в Троицкую родительскую субботу Церковь молится за всех. Даже, по словам святителя Василия Великого, и за находящихся в аду. Выделяется же она тем, что сам праздник Святой Троицы - это праздник рождения Церкви. Троицкой субботой заканчивается Ветхий Завет - и Дух Святой в сам день Святой Троицы снисходит на апостолов и являет Себя.Христианин в этот день посещает храм Божий, где молится об усопших, подавая имена на проскомидию и панихиду. А затем, по возможности, идет на кладбище, где либо служит литию мирским чином, либо приглашает священника. Специальных правил для родительской субботы нет. Раньше в некоторых местностях был обычай украшать могилы и кресты травой и березовыми ветками.- Можно ли в этот день молиться за самоубийц?- Вопреки общепринятому мнению, подавать записки на проскомидию за самоубийц (если человек не был психически больным или если его не отпевали) нельзя. На панихиду - разные священники трактуют по-разному: некоторые "по букве" - не поминают, некоторые - по слову Василия Великого - на панихиде поминают. В любом случае, для келейного чтения есть молитва Льва Оптинского за самоубийц.- Влияют ли антиковидные меры на Троицкую субботу и сам воскресный праздник Троицы, можно ли ходить в храмы и на кладбища в этом году?- Ковид никак на праздник Троицы и Троицкую родительскую субботу не влияет. Человек сам выбирает - идти ему в храм, на кладбище или сидеть дома. Однако для православного человека естественным желанием будет встретить праздник литургией и причастием.- Какие меры безопасности сейчас соблюдают в храмах, носят ли маски, протирают ли по-прежнему дезинфицирующим раствором лжицы после каждого причастника, иконы?- Меры безопасности в храмах не отменялись. Однако надо помнить слова Святейшего патриарха Кирилла, сказанные на заседании Священного синода 13 апреля, о том, что Святые Дары не могут быть источником заражения.- Что рекомендуете подать на стол к Троицкой родительской субботе и Троице, как приготовить?- На стол на Троицкую субботу подают обычные поминальные блюда - кутью, блины, компот. В Украине - борщ (правильно - постный). В России был обычай подавать грибную лапшу (суп). Исторически мясо на поминках не ели, однако в последние пару веков стало принято готовить куриную лапшу.На сам праздник Троицы специальных блюд нет. Однако, например, у нас в семье было принято подавать пластовые пироги с курицей и куриным бульоном. А многие готовят маленькие пирожки с бульоном.- Празднуют ли Троицу верующие врачи и пациенты, отмечают ли религиозные даты в красной, в "бордовой", как Вы как-то отметили, зоне реанимобиля?- Медики, как и все люди, отмечают этот праздник. Естественно, что в "красной зоне" посиделок с пирогами не устраивают, но вне ее - празднуют. Кто в этот день не дежурит - идет в храм.И, конечно, все мы молимся Отцу и Сыну и Святому Духу.- Что Вы как иеромонах отвечаете родным умерших и умирающих на вопросы, почему человек смертен и, хуже того, по классике, "внезапно смертен", за что или зачем страдают невинные, если Бог благ?- Людям, теряющим или потерявшим близких всегда тяжело. И, на мой взгляд, единственное, что может помочь, - это вера в Господа. Если мы верим, что Господь может небывшее сделать бывшим и наоборот, это значит, что мы верим, что и нам Он зла не принесет. А значит, что и наши близкие будут ждать нас там, за гранью земной жизни.- Какие выводы делаете как врач и как священнослужитель: эпидемия - это кара Божия, или предупреждение, или испытание, или просто одно из случайных проявлений суровой реальности после грехопадения прародителей?- Болезнь - это естественное последствие первородного греха. Она не обязательно является карой Божией. Но мы должны всегда сделать выводы. Например, действия властей по закрытию храмов в прошлую Пасху позволили многим из нас осознать свое пребывание в Церкви. Кого-то это привело ближе к Богу. А кто-то и отошел и перестал обманывать себя.- Как давно Вы работаете в красной зоне с ковид-пациентами, болели ли сами, ваши близкие?- Я работаю на специализированном реанимобиле скорой помощи - и с ковидом столкнулся сразу же. Мы транспортируем пациентов как по Москве, так и из других областей. Сейчас больные ковидом занимают большое место в нашей работе. Поэтому наш реанимобиль - это красная зона со всеми вытекающими последствиями: СИЗ, сложные режимы инвазивной и неинвазивной ИВЛ и так далее. Клинически я не болел, антитела появились. У старшей дочери тоже нашли антитела, у нее было легкое недомогание. Младшая всю первую волну проволонтерила в ковидном стационаре, не болела.- В обществе ходят различные суждения о прививках от коронавируса, в частности, что это "чипирование" или "печать антихриста". Что Вы об этом думаете?- Это безусловно никакая не печать антихриста. Антихриста люди будут принимать добровольно - и в знак этого получать печать. Сначала должен быть Антихрист, а потом печать, не наоборот. Но само принуждение даже к самому благому напоминает все то же "Железной рукой загоним человечество в светлое будущее".Поэтому вакцинация должна быть делом добровольным. Каждый, принимая решение, должен подойти со всей ответственностью, трезво оценить риски и свое духовное и физическое состояние.

https://ria.ru/20200604/1572422210.html

https://ria.ru/20210617/troitsa-1737298760.html

https://ria.ru/20210317/kapellany-1601699724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью - религия и мировоззрение, россия, московский патриархат, день святой троицы, москва, украина