https://ria.ru/20210618/gosduma-1737609503.html

В Госдуме включили сотрудников МЧС в список подлежащих госзащите

В Госдуме включили сотрудников МЧС в список подлежащих госзащите - РИА Новости, 18.06.2021

В Госдуме включили сотрудников МЧС в список подлежащих госзащите

Госдума разрешила выдавать оружие, менять внешность и иметь личную охрану сотрудникам Федеральной противопожарной службы, военным спасателям и государственным... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T17:57

2021-06-18T17:57

2021-06-18T17:57

россия

госдума рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Госдума разрешила выдавать оружие, менять внешность и иметь личную охрану сотрудникам Федеральной противопожарной службы, военным спасателям и государственным гражданским служащим МЧС РФ, сообщает министерство в пятницу.Эти новации предусмотрены законопроектом, который в третьем чтении приняла Госдума, но еще должен быть утвержден Советом Федерации."В рамках закона поддержаны предложения МЧС России и расширен перечень лиц, подлежащих государственной защите, в который предложено включить сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, военнослужащих спасательных воинских формирований и федеральных государственных гражданских служащих МЧС России. Их работа сопряжена с риском и опасностью для жизни и здоровья", - говорится в релизе.При посягательстве на жизнь и здоровье этих категорий сотрудников, а также их близких в связи с исполнением должностных обязанностей предусмотрены особые меры защиты, которые ранее распространялись исключительно на судей, а также сотрудников правоохранительных и контролирующих органов (МВД, Следственный комитет, прокуратуры и так далее)."В перечень мер государственной защиты включены личная охрана, охрана жилища и имущества; выдача оружия, специальных средств индивидуальной защиты и оповещения об опасности; временное помещение в безопасное место; обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах; перевод на другую работу (службу), изменение места работы (службы) или учебы; переселение на другое место жительства; замена документов, изменение внешности", - подчеркивается в сообщении.Ведомство отмечает, что реализовывать эти меры в отношении пожарных и спасателей будет специальное подразделение МЧС России."Принятие законопроекта обеспечит единый правовой подход в отношении безопасности сотрудников МЧС России, уровняв их в правах с коллегами из других оперативных служб", - заключает МЧС РФ.

https://ria.ru/20210519/napadenie-1732917323.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество