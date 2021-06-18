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Пискарев призвал препятствовать влиянию Запада на выборы в Госдуму
Пискарев призвал препятствовать влиянию Запада на выборы в Госдуму - РИА Новости, 18.06.2021
Пискарев призвал препятствовать влиянию Запада на выборы в Госдуму
Госдума VII созыва сформировала необходимую законодательную базу, чтобы оградить парламентские выборы от иностранного вмешательства - теперь важно... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T13:36
2021-06-18T13:52
россия
василий пискарев
госдума рф
выборы
политика
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Госдума VII созыва сформировала необходимую законодательную базу, чтобы оградить парламентские выборы от иностранного вмешательства - теперь важно проконтролировать исполнение уже принятых российских законов, заявил в пятницу РИА Новости глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.Президент РФ Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов депутатов нижней палаты на 19 сентября."Государственная Дума VII созыва сформировала необходимую законодательную базу, чтобы оградить назначенные на 19 сентября парламентские выборы от иностранного вмешательства. Комиссия разработала ряд законопроектов, которые уже подписаны президентом и вступили в силу, закрывающие лазейки для западных стран, позволявшие влиять на внутриполитическую ситуацию в нашей стране через подконтрольные им и подпитываемые финансово неправительственные организации и СМИ", - сказал Пискарев.Он, в частности, отметил важный итог переговоров президентов РФ и США, где позиция России, которая не приемлет вмешательства и давления извне, была изложена Владимиром Путиным."Владимир Владимирович четко сказал на пресс-конференции по итогам переговоров, что не Россия, а Соединенные Штаты объявили нас своим врагом и противником. Именно США поддерживают в России "организации и людей, которые способствуют реализации политики Соединенных Штатов на российском направлении", - сказал Пискарев, процитировав высказывание главы государства.Глава комиссии полагает, что "попытки повлиять на результаты выборов в России со стороны США и Европы все равно будут продолжаться". "Поэтому важно проконтролировать исполнение уже принятых законов и пресекать поползновения зарубежных "доброжелателей" каким-либо образом воздействовать на волеизъявление граждан России", - отметил Пискарев.По его словам, выборы 19 сентября должны пройти "без внешнего давления, открыто, конкурентно, в полном соответствии с российским законодательством". "Комиссия установила контакты с Центризбиркомом, и мы сделаем все необходимое, чтобы граждане могли свободно сделать свой выбор и проголосовать за те партии и кандидатов, которые им близки, а не по подсказке из-за рубежа", - добавил глава комиссии Госдумы.
https://ria.ru/20210618/sovfed-1737554095.html
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россия, василий пискарев, госдума рф, выборы, политика
Пискарев призвал препятствовать влиянию Запада на выборы в Госдуму
13:36 18.06.2021 (обновлено: 13:52 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Депутат Василий Пискарев призвал оградить выборы в Госдуму от иностранного вмешательства

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Госдума VII созыва сформировала необходимую законодательную базу, чтобы оградить парламентские выборы от иностранного вмешательства - теперь важно проконтролировать исполнение уже принятых российских законов, заявил в пятницу РИА Новости глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
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"Государственная Дума VII созыва сформировала необходимую законодательную базу, чтобы оградить назначенные на 19 сентября парламентские выборы от иностранного вмешательства. Комиссия разработала ряд законопроектов, которые уже подписаны президентом и вступили в силу, закрывающие лазейки для западных стран, позволявшие влиять на внутриполитическую ситуацию в нашей стране через подконтрольные им и подпитываемые финансово неправительственные организации и СМИ", - сказал Пискарев.
Он, в частности, отметил важный итог переговоров президентов РФ и США, где позиция России, которая не приемлет вмешательства и давления извне, была изложена Владимиром Путиным.
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"Владимир Владимирович четко сказал на пресс-конференции по итогам переговоров, что не Россия, а Соединенные Штаты объявили нас своим врагом и противником. Именно США поддерживают в России "организации и людей, которые способствуют реализации политики Соединенных Штатов на российском направлении", - сказал Пискарев, процитировав высказывание главы государства.
Глава комиссии полагает, что "попытки повлиять на результаты выборов в России со стороны США и Европы все равно будут продолжаться". "Поэтому важно проконтролировать исполнение уже принятых законов и пресекать поползновения зарубежных "доброжелателей" каким-либо образом воздействовать на волеизъявление граждан России", - отметил Пискарев.
По его словам, выборы 19 сентября должны пройти "без внешнего давления, открыто, конкурентно, в полном соответствии с российским законодательством". "Комиссия установила контакты с Центризбиркомом, и мы сделаем все необходимое, чтобы граждане могли свободно сделать свой выбор и проголосовать за те партии и кандидатов, которые им близки, а не по подсказке из-за рубежа", - добавил глава комиссии Госдумы.
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