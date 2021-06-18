https://ria.ru/20210618/gosduma-1737560164.html

Пискарев призвал препятствовать влиянию Запада на выборы в Госдуму

Пискарев призвал препятствовать влиянию Запада на выборы в Госдуму - РИА Новости, 18.06.2021

Пискарев призвал препятствовать влиянию Запада на выборы в Госдуму

Госдума VII созыва сформировала необходимую законодательную базу, чтобы оградить парламентские выборы от иностранного вмешательства - теперь важно... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T13:36

2021-06-18T13:36

2021-06-18T13:52

россия

василий пискарев

госдума рф

выборы

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728584189_0:0:3156:1775_1920x0_80_0_0_d3c726df4ce831c4d303ffd02440bc48.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Госдума VII созыва сформировала необходимую законодательную базу, чтобы оградить парламентские выборы от иностранного вмешательства - теперь важно проконтролировать исполнение уже принятых российских законов, заявил в пятницу РИА Новости глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.Президент РФ Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов депутатов нижней палаты на 19 сентября."Государственная Дума VII созыва сформировала необходимую законодательную базу, чтобы оградить назначенные на 19 сентября парламентские выборы от иностранного вмешательства. Комиссия разработала ряд законопроектов, которые уже подписаны президентом и вступили в силу, закрывающие лазейки для западных стран, позволявшие влиять на внутриполитическую ситуацию в нашей стране через подконтрольные им и подпитываемые финансово неправительственные организации и СМИ", - сказал Пискарев.Он, в частности, отметил важный итог переговоров президентов РФ и США, где позиция России, которая не приемлет вмешательства и давления извне, была изложена Владимиром Путиным."Владимир Владимирович четко сказал на пресс-конференции по итогам переговоров, что не Россия, а Соединенные Штаты объявили нас своим врагом и противником. Именно США поддерживают в России "организации и людей, которые способствуют реализации политики Соединенных Штатов на российском направлении", - сказал Пискарев, процитировав высказывание главы государства.Глава комиссии полагает, что "попытки повлиять на результаты выборов в России со стороны США и Европы все равно будут продолжаться". "Поэтому важно проконтролировать исполнение уже принятых законов и пресекать поползновения зарубежных "доброжелателей" каким-либо образом воздействовать на волеизъявление граждан России", - отметил Пискарев.По его словам, выборы 19 сентября должны пройти "без внешнего давления, открыто, конкурентно, в полном соответствии с российским законодательством". "Комиссия установила контакты с Центризбиркомом, и мы сделаем все необходимое, чтобы граждане могли свободно сделать свой выбор и проголосовать за те партии и кандидатов, которые им близки, а не по подсказке из-за рубежа", - добавил глава комиссии Госдумы.

https://ria.ru/20210618/sovfed-1737554095.html

https://ria.ru/20210617/vybory-1737495508.html

https://ria.ru/20210618/klimov-1737550202.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, василий пискарев, госдума рф, выборы, политика