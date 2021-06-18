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Оружие, блокировка, техосмотр. Чем запомнилась последняя сессия Госдумы
Оружие, блокировка, техосмотр. Чем запомнилась последняя сессия Госдумы - РИА Новости, 18.06.2021
Оружие, блокировка, техосмотр. Чем запомнилась последняя сессия Госдумы
Государственная дума провела итоговое пленарное заседание весенней сессии и завершает VII созыв. За пять лет депутаты рассмотрели шесть с половиной тысяч... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T08:00
2021-06-18T08:03
госдума рф
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Государственная дума провела итоговое пленарное заседание весенней сессии и завершает VII созыв. За пять лет депутаты рассмотрели шесть с половиной тысяч законопроектов, приняли больше двух с половиной тысяч законов. Напоследок обсудили регулирование крупных ИТ-компаний и блокировку мошеннических сайтов. "Все депутаты молодцы! Другие фракции тоже", — похвалили себя и коллег в ЛДПР. Что именно одобрили на прощание парламентарии — в материале РИА Новости.Сессию сдалиСедьмой созыв, избранный 18 сентября 2016-го, завершает работу на Охотном Ряду. Со следующей недели депутаты — в регионах, с середины июля до конца августа — в отпуске, после этого — опять в регионы до выборов, которые пройдут 19 сентября. Переизберут, понятно, не всех. В весеннюю сессию утвердили десятки законов, и многие прошли третье чтение только в июне. Один выделили в отдельную статью Уголовного кодекса — 222.2. Там речь о незаконном сбыте боеприпасов, огнестрельного оружия и его составных частей. Это приравняли к тяжелому преступлению, за которое грозит до двадцати лет тюрьмы. От четырех до шести — за нелегальное изготовление, переделку и ремонт оружия. Ужесточили наказание и за взрывчатку: от восьми до десяти лет. Если преступление совершила группа лиц по предварительному сговору — до 15 лет. А раньше, как напомнил председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, за это отправляли на принудительные работы, максимум — шесть месяцев лишения свободы. "Этого явно недостаточно, потому что речь идет об оружии или взрывчатке, которые могут попасть в руки преступников, экстремистов или террористов", — подчеркнул депутат.Это реакция на трагедию в казанской гимназии. Девятнадцатилетний Ильназ Галявиев, купивший ружье и более пятисот патронов, 11 мая застрелил там семерых школьников и двух учительниц. Еще 24 человека ранил. Его, скорее всего, ожидает пожизненное заключение.Должники платят позжеВ пандемию многие столкнулись с серьезными финансовыми проблемами. Особенно индивидуальные предприниматели. Поэтому кафе, бары и рестораны с годовым оборотом не больше двух миллиардов рублей освободили от НДС — правда, только с 2022-го. А самозанятым предоставят "ипотечные каникулы" — список документов для того, чтобы уменьшить или приостановить на полгода выплаты по жилищному кредиту, расширили.Приняли закон о защите минимального дохода должников. Проект документа в конце марта порекомендовал Госдуме президент. Теперь достаточно обратиться в подразделение ФССП с заявлением, и банки не смогут взыскать средства.Законопроект о правах Фонда защиты дольщиков тоже прошел третье чтение. Его автор — председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Фонду упростили аренду земли или безвозмездное пользование. По идее, это ускорит строительство многоквартирных домов. На деревню дедушкеСреди мер поддержки регионов — закон о развитии агротуризма. Это касается объектов в сельской местности и малых городах с населением до 30 тысяч человек. "Появятся дополнительные источники налогового дохода, рабочие места, инфраструктура", — считает один из авторов законопроекта, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Виктор Кидяев. Создадут новые маршруты, путешественников пригласят на семейные фермы или в сельхозугодья. С 2022-го это туристическое направление поддержат средствами из госбюджета. На местах организуют знакомство с агротехнологиями, экскурсии на молочные фермы, к сыроварам, пчеловодам и птицеводам. Впрочем, тех, у кого есть дача, это вряд ли заинтересует.Без техосмотраХорошая новость для автомобилистов: обязательный техосмотр для ОСАГО отменили с 22 августа. Эта система лишь способствовала возникновению незаконного бизнеса: водители оплачивали услугу и получали диагностическую карту, необходимую для полиса, но на самом деле машина никакую проверку не проходила. К тому же правила техосмотра были настолько сложными, что даже четырехлетние автомобили не могли с этим справиться. Поэтому каждый десятый ездил без полиса.Отныне техосмотр — дело добровольное. За исключением такси, грузовиков, автобусов и автомобилей, принадлежащих коммерческим предприятиям. Заодно Госдума ужесточила наказание за вождение в нетрезвом виде. За второе такое нарушение могут и срок дать: три года. Парламентарии уверены, что это уменьшит число аварий и жертв на дорогах.Противоречивый законМного споров вызвал законопроект о внесудебной блокировке в интернете информации, "порочащей честь и достоинство лица и связанной с обвинением в совершении преступления". Голосами "Единой России" документ приняли в третьем чтении. Против были депутаты от КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России". По замыслу авторов, среди которых единороссы Сергей Боярский, Игорь Станкевич и Андрей Альшевских, а также справоросс — председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев, по запросу граждан прокуратура после проверки должна потребовать, чтобы Роскомнадзор заставил провайдеров заблокировать и удалить порочащую информацию. Раньше для этого было нужно решение суда. "Вот у нас третье десятилетие XXI века, и мы рассматриваем в Госдуме законопроект, который предлагает суд-тройку в составе прокурора субъекта, представителя Генеральной прокуратуры и представителя Роскомнадзора, которые будут выносить приговор без всякого суда. А палачом здесь будет провайдер!" — отреагировал справоросс Дмитрий Ионин. По его мнению, этот документ "вводит механизм внесудебной юридической расправы".При этом фракции Госдумы единодушно одобрили запрет демонстрировать изображения людей, осужденных Нюрнбергским трибуналом. Исключение — если это нужно для борьбы с нацистской идеологией.По словам Вячеслава Володина, от предыдущего созыва Госдумы депутатам досталось в наследство больше двух тысяч законодательных инициатив, сейчас в два раза меньше — лишь тысяча. Один из важнейших итогов — принятие законопроектов в развитие новых норм Конституции. Среди самых заметных — повышение пенсионного возраста. В следующий раз нижняя палата парламента соберется после выборов — в новом составе.
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госдума рф

Оружие, блокировка, техосмотр. Чем запомнилась последняя сессия Госдумы

08:00 18.06.2021 (обновлено: 08:03 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДевушка в здании Государственной думы РФ
Девушка в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Государственная дума провела итоговое пленарное заседание весенней сессии и завершает VII созыв. За пять лет депутаты рассмотрели шесть с половиной тысяч законопроектов, приняли больше двух с половиной тысяч законов. Напоследок обсудили регулирование крупных ИТ-компаний и блокировку мошеннических сайтов. "Все депутаты молодцы! Другие фракции тоже", — похвалили себя и коллег в ЛДПР. Что именно одобрили на прощание парламентарии — в материале РИА Новости.

Сессию сдали

Седьмой созыв, избранный 18 сентября 2016-го, завершает работу на Охотном Ряду. Со следующей недели депутаты — в регионах, с середины июля до конца августа — в отпуске, после этого — опять в регионы до выборов, которые пройдут 19 сентября. Переизберут, понятно, не всех.
В весеннюю сессию утвердили десятки законов, и многие прошли третье чтение только в июне. Один выделили в отдельную статью Уголовного кодекса — 222.2. Там речь о незаконном сбыте боеприпасов, огнестрельного оружия и его составных частей. Это приравняли к тяжелому преступлению, за которое грозит до двадцати лет тюрьмы.
От четырех до шести — за нелегальное изготовление, переделку и ремонт оружия. Ужесточили наказание и за взрывчатку: от восьми до десяти лет. Если преступление совершила группа лиц по предварительному сговору — до 15 лет. А раньше, как напомнил председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, за это отправляли на принудительные работы, максимум — шесть месяцев лишения свободы. "Этого явно недостаточно, потому что речь идет об оружии или взрывчатке, которые могут попасть в руки преступников, экстремистов или террористов", — подчеркнул депутат.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной думы
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной думы
Это реакция на трагедию в казанской гимназии. Девятнадцатилетний Ильназ Галявиев, купивший ружье и более пятисот патронов, 11 мая застрелил там семерых школьников и двух учительниц. Еще 24 человека ранил. Его, скорее всего, ожидает пожизненное заключение.

Должники платят позже

В пандемию многие столкнулись с серьезными финансовыми проблемами. Особенно индивидуальные предприниматели. Поэтому кафе, бары и рестораны с годовым оборотом не больше двух миллиардов рублей освободили от НДС — правда, только с 2022-го. А самозанятым предоставят "ипотечные каникулы" — список документов для того, чтобы уменьшить или приостановить на полгода выплаты по жилищному кредиту, расширили.
Приняли закон о защите минимального дохода должников. Проект документа в конце марта порекомендовал Госдуме президент. Теперь достаточно обратиться в подразделение ФССП с заявлением, и банки не смогут взыскать средства.
Законопроект о правах Фонда защиты дольщиков тоже прошел третье чтение. Его автор — председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Фонду упростили аренду земли или безвозмездное пользование. По идее, это ускорит строительство многоквартирных домов.

На деревню дедушке

Среди мер поддержки регионов — закон о развитии агротуризма. Это касается объектов в сельской местности и малых городах с населением до 30 тысяч человек. "Появятся дополнительные источники налогового дохода, рабочие места, инфраструктура", — считает один из авторов законопроекта, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Виктор Кидяев.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
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Создадут новые маршруты, путешественников пригласят на семейные фермы или в сельхозугодья. С 2022-го это туристическое направление поддержат средствами из госбюджета. На местах организуют знакомство с агротехнологиями, экскурсии на молочные фермы, к сыроварам, пчеловодам и птицеводам. Впрочем, тех, у кого есть дача, это вряд ли заинтересует.

Без техосмотра

Хорошая новость для автомобилистов: обязательный техосмотр для ОСАГО отменили с 22 августа. Эта система лишь способствовала возникновению незаконного бизнеса: водители оплачивали услугу и получали диагностическую карту, необходимую для полиса, но на самом деле машина никакую проверку не проходила. К тому же правила техосмотра были настолько сложными, что даже четырехлетние автомобили не могли с этим справиться. Поэтому каждый десятый ездил без полиса.
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Отныне техосмотр — дело добровольное. За исключением такси, грузовиков, автобусов и автомобилей, принадлежащих коммерческим предприятиям.
Заодно Госдума ужесточила наказание за вождение в нетрезвом виде. За второе такое нарушение могут и срок дать: три года. Парламентарии уверены, что это уменьшит число аварий и жертв на дорогах.

Противоречивый закон

Много споров вызвал законопроект о внесудебной блокировке в интернете информации, "порочащей честь и достоинство лица и связанной с обвинением в совершении преступления". Голосами "Единой России" документ приняли в третьем чтении. Против были депутаты от КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России".
По замыслу авторов, среди которых единороссы Сергей Боярский, Игорь Станкевич и Андрей Альшевских, а также справоросс — председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев, по запросу граждан прокуратура после проверки должна потребовать, чтобы Роскомнадзор заставил провайдеров заблокировать и удалить порочащую информацию. Раньше для этого было нужно решение суда.
"Вот у нас третье десятилетие XXI века, и мы рассматриваем в Госдуме законопроект, который предлагает суд-тройку в составе прокурора субъекта, представителя Генеральной прокуратуры и представителя Роскомнадзора, которые будут выносить приговор без всякого суда. А палачом здесь будет провайдер!" — отреагировал справоросс Дмитрий Ионин. По его мнению, этот документ "вводит механизм внесудебной юридической расправы".
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
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При этом фракции Госдумы единодушно одобрили запрет демонстрировать изображения людей, осужденных Нюрнбергским трибуналом. Исключение — если это нужно для борьбы с нацистской идеологией.
По словам Вячеслава Володина, от предыдущего созыва Госдумы депутатам досталось в наследство больше двух тысяч законодательных инициатив, сейчас в два раза меньше — лишь тысяча. Один из важнейших итогов — принятие законопроектов в развитие новых норм Конституции. Среди самых заметных — повышение пенсионного возраста. В следующий раз нижняя палата парламента соберется после выборов — в новом составе.
 
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