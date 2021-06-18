Друзья и коллеги поздравили Максима Галкина с 45-летием

"Максим, дорогой, с юбилеем! Ты — замечательный. Сколько же в тебе таланта, мудрости, чуткости, такта. Дай Бог счастья тебе и всем твоим близким. Ты очень разносторонний человек, но для всех еще открылся и как потрясающий отец, равных которому надо поискать. Пусть твои чудесные детки будут источником бесконечной радости и вдохновения, а мы, вся наша семья, относящаяся к тебе с большим уважением и симпатией, будем всегда радоваться твоим удачам и победам".