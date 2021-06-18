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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210618/galkin-1737614540.html
Друзья и коллеги поздравили Максима Галкина с 45-летием
Друзья и коллеги поздравили Максима Галкина с 45-летием - РИА Новости, 18.06.2021
Друзья и коллеги поздравили Максима Галкина с 45-летием
Максиму Галкину — пародисту, шоумену, телеведущему и одному из самых востребованных артистов отечественной эстрады сегодня исполнилось 45 лет. Еще утром дети и... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T19:28
2021-06-18T19:28
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Максиму Галкину — пародисту, шоумену, телеведущему и одному из самых востребованных артистов отечественной эстрады сегодня исполнилось 45 лет. Еще утром дети и супруга Алла Пугачева поздравили именинника песней, написанной специально для него. А вот что пожелали друзья и коллеги — в подборке РИА Новости. Николай БасковВалерияИгорь НиколаевКристина ОрбакайтеВладимир ВинокурИгорь Гуляев
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кристина орбакайте, владимир винокур, николай басков, алла пугачева, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, максим галкин

Друзья и коллеги поздравили Максима Галкина с 45-летием

19:28 18.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Максим Галкин
Телеведущий Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Максиму Галкину — пародисту, шоумену, телеведущему и одному из самых востребованных артистов отечественной эстрады сегодня исполнилось 45 лет. Еще утром дети и супруга Алла Пугачева поздравили именинника песней, написанной специально для него. А вот что пожелали друзья и коллеги — в подборке РИА Новости.

Николай Басков

"Дорогой мой друг, от всего сердца поздравляю тебя с красивой датой! К этому возрасту, на который ты, конечно же, не выглядишь, ты подошел состоявшимся человеком и в профессии, и в семье. Хочу тебе пожелать всегда оставаться здоровым, счастливым, позитивным, успешным, радовать миллионы людей. Ты это умеешь как никто. Ты —настоящий мастер своего дела, в тебе столько граней таланта, и ты — уже история нашей страны".

Валерия

"Максим, дорогой, с юбилеем! Ты — замечательный. Сколько же в тебе таланта, мудрости, чуткости, такта. Дай Бог счастья тебе и всем твоим близким. Ты очень разносторонний человек, но для всех еще открылся и как потрясающий отец, равных которому надо поискать. Пусть твои чудесные детки будут источником бесконечной радости и вдохновения, а мы, вся наша семья, относящаяся к тебе с большим уважением и симпатией, будем всегда радоваться твоим удачам и победам".

Игорь Николаев

"Сегодня у нашего дорогого острослова, эрудита, добрейшего отзывчивого человека, заботливого отца, любящего мужа, и, наконец, моего кума Максима Галкина — красивая дата — 45! Макс, наша семья тебя просто обожает и желает здоровья и счастья".

Кристина Орбакайте

"С днем рождения! Дорогой, Макс, ты можешь перевоплотиться и рассмешить весь мир и "Женщину, которая поет"! Пусть все будет "Лучше всех!"

Владимир Винокур

"Макс, дорогой! С совершеннолетием тебя! Аллочку целуй. Живи долго, твой очень старший коллега".

Игорь Гуляев

"Макс, дорогой, с юбилеем тебя. Пусть счастье, здоровье и любовь всегда живут в вашем с Аллой доме. Безгранично люблю твою семью и желаю тебе покорить еще ни один Эверест и всегда быть лучшим. Лети и не останавливайся".
Скриншот видео интервью Максима Галкина
4 января, 20:00Шоубиз
Галкин поделился секретом семейного счастья с Пугачевой
 
КультураКристина ОрбакайтеВладимир ВинокурНиколай БасковАлла ПугачеваНовости культурыШоу-бизнесЗнаменитостизвездыМаксим Галкин
 
 
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