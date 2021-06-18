Друзья и коллеги поздравили Максима Галкина с 45-летием
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Максиму Галкину — пародисту, шоумену, телеведущему и одному из самых востребованных артистов отечественной эстрады сегодня исполнилось 45 лет. Еще утром дети и супруга Алла Пугачева поздравили именинника песней, написанной специально для него. А вот что пожелали друзья и коллеги — в подборке РИА Новости.
Николай Басков
"Дорогой мой друг, от всего сердца поздравляю тебя с красивой датой! К этому возрасту, на который ты, конечно же, не выглядишь, ты подошел состоявшимся человеком и в профессии, и в семье. Хочу тебе пожелать всегда оставаться здоровым, счастливым, позитивным, успешным, радовать миллионы людей. Ты это умеешь как никто. Ты —настоящий мастер своего дела, в тебе столько граней таланта, и ты — уже история нашей страны".
Валерия
"Максим, дорогой, с юбилеем! Ты — замечательный. Сколько же в тебе таланта, мудрости, чуткости, такта. Дай Бог счастья тебе и всем твоим близким. Ты очень разносторонний человек, но для всех еще открылся и как потрясающий отец, равных которому надо поискать. Пусть твои чудесные детки будут источником бесконечной радости и вдохновения, а мы, вся наша семья, относящаяся к тебе с большим уважением и симпатией, будем всегда радоваться твоим удачам и победам".
Игорь Николаев
"Сегодня у нашего дорогого острослова, эрудита, добрейшего отзывчивого человека, заботливого отца, любящего мужа, и, наконец, моего кума Максима Галкина — красивая дата — 45! Макс, наша семья тебя просто обожает и желает здоровья и счастья".
Кристина Орбакайте
"С днем рождения! Дорогой, Макс, ты можешь перевоплотиться и рассмешить весь мир и "Женщину, которая поет"! Пусть все будет "Лучше всех!"
Владимир Винокур
"Макс, дорогой! С совершеннолетием тебя! Аллочку целуй. Живи долго, твой очень старший коллега".
Игорь Гуляев
"Макс, дорогой, с юбилеем тебя. Пусть счастье, здоровье и любовь всегда живут в вашем с Аллой доме. Безгранично люблю твою семью и желаю тебе покорить еще ни один Эверест и всегда быть лучшим. Лети и не останавливайся".