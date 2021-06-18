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На Колыме приостановили членство в ЕР депутата из-за скандального фото
На Колыме приостановили членство в ЕР депутата из-за скандального фото - РИА Новости, 27.06.2021
На Колыме приостановили членство в ЕР депутата из-за скандального фото
Секретарь магаданского областного отделения "Единой России", губернатор Сергей Носов распорядился приостановить членство в партии депутата думы Магадана... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-18T15:02
2021-06-27T11:10
чукотка
сергей носов
единая россия
магаданская область
политика
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МАГАДАН, 18 июн - РИА Новости. Секретарь магаданского областного отделения "Единой России", губернатор Сергей Носов распорядился приостановить членство в партии депутата думы Магадана Александра Крамаренко до выяснения всех обстоятельств его охоты на Чукотке, после которой появились вызвавшие резонанс фотографии, сообщается на официальном сайте регионального отделения партии.Скандальное фото было опубликовано в Instagram-паблике Hunting_in_siberia. На нем охотник стоит на фоне надписи "Чукотка 2021", выложенной более чем сотней тушек "убитых гусей". В соцсетях раскритиковали охотника и то, что было убито так много птиц. Полиция по поручению прокурора Чукотки начала проверку. Региональный департамент природных ресурсов и экологии сообщал, что виновного привлекут к ответственности. В человеке на фото некоторые узнали депутата думы Магадана Александра Крамаренко.Сам Крамаренко пояснял РИА Новости, что фото отредактировано при помощи фотошопа, кроме того, на нем не убитые гуси, а перьевые чучела птиц для охотников."После публикаций в ряде СМИ и социальных сетях сообщений о возможной причастности к браконьерству депутата Магаданской городской думы Александра Крамаренко секретарь регионального отделения политической партии "Единая Россия" Сергей Носов распорядился приостановить его членство в партии до выяснения всех обстоятельств и принятия решения со стороны правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
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чукотка, сергей носов, единая россия, магаданская область, политика
На Колыме приостановили членство в ЕР депутата из-за скандального фото
15:02 18.06.2021 (обновлено: 11:10 27.06.2021)
 
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Минприроды России планирует создать в регионах антибраконьерские группы - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Членство в ЕР депутата думы Магадана приостановили из-за фото на фоне сотни птичьих тушек

Читать ria.ru в
МАГАДАН, 18 июн - РИА Новости. Секретарь магаданского областного отделения "Единой России", губернатор Сергей Носов распорядился приостановить членство в партии депутата думы Магадана Александра Крамаренко до выяснения всех обстоятельств его охоты на Чукотке, после которой появились вызвавшие резонанс фотографии, сообщается на официальном сайте регионального отделения партии.
Скандальное фото было опубликовано в Instagram-паблике Hunting_in_siberia. На нем охотник стоит на фоне надписи "Чукотка 2021", выложенной более чем сотней тушек "убитых гусей". В соцсетях раскритиковали охотника и то, что было убито так много птиц. Полиция по поручению прокурора Чукотки начала проверку. Региональный департамент природных ресурсов и экологии сообщал, что виновного привлекут к ответственности. В человеке на фото некоторые узнали депутата думы Магадана Александра Крамаренко.
Сам Крамаренко пояснял РИА Новости, что фото отредактировано при помощи фотошопа, кроме того, на нем не убитые гуси, а перьевые чучела птиц для охотников.
"После публикаций в ряде СМИ и социальных сетях сообщений о возможной причастности к браконьерству депутата Магаданской городской думы Александра Крамаренко секретарь регионального отделения политической партии "Единая Россия" Сергей Носов распорядился приостановить его членство в партии до выяснения всех обстоятельств и принятия решения со стороны правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
 
ЧукоткаСергей НосовЕдиная РоссияМагаданская областьПолитика
 
 
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