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На Колыме приостановили членство в ЕР депутата из-за скандального фото

На Колыме приостановили членство в ЕР депутата из-за скандального фото - РИА Новости, 27.06.2021

На Колыме приостановили членство в ЕР депутата из-за скандального фото

Секретарь магаданского областного отделения "Единой России", губернатор Сергей Носов распорядился приостановить членство в партии депутата думы Магадана... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-18T15:02

2021-06-18T15:02

2021-06-27T11:10

чукотка

сергей носов

единая россия

магаданская область

политика

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МАГАДАН, 18 июн - РИА Новости. Секретарь магаданского областного отделения "Единой России", губернатор Сергей Носов распорядился приостановить членство в партии депутата думы Магадана Александра Крамаренко до выяснения всех обстоятельств его охоты на Чукотке, после которой появились вызвавшие резонанс фотографии, сообщается на официальном сайте регионального отделения партии.Скандальное фото было опубликовано в Instagram-паблике Hunting_in_siberia. На нем охотник стоит на фоне надписи "Чукотка 2021", выложенной более чем сотней тушек "убитых гусей". В соцсетях раскритиковали охотника и то, что было убито так много птиц. Полиция по поручению прокурора Чукотки начала проверку. Региональный департамент природных ресурсов и экологии сообщал, что виновного привлекут к ответственности. В человеке на фото некоторые узнали депутата думы Магадана Александра Крамаренко.Сам Крамаренко пояснял РИА Новости, что фото отредактировано при помощи фотошопа, кроме того, на нем не убитые гуси, а перьевые чучела птиц для охотников."После публикаций в ряде СМИ и социальных сетях сообщений о возможной причастности к браконьерству депутата Магаданской городской думы Александра Крамаренко секретарь регионального отделения политической партии "Единая Россия" Сергей Носов распорядился приостановить его членство в партии до выяснения всех обстоятельств и принятия решения со стороны правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

чукотка

магаданская область

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чукотка, сергей носов, единая россия, магаданская область, политика