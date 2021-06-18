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Лучшие фото недели: стометровый флаг, "тонущая семерка" и заботливый кот
Лучшие фото недели: стометровый флаг, "тонущая семерка" и заботливый кот - РИА Новости, 18.06.2021
Лучшие фото недели: стометровый флаг, "тонущая семерка" и заботливый кот
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T11:32
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
евро-2020
погода
железная дорога
протесты
сектор газа
g7
ачех (провинция)
керчь
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, евро-2020, погода, железная дорога, протесты, сектор газа, g7, ачех (провинция), керчь, корнуолл, парк культуры имени горького, джо байден, владимир путин, пекин, лас-вегас, канада, марсель, камбоджа, мексика, евпатория, севастополь, индия, переславль-залесский, чили, сша, богота, париж, санкт-петербург, животные, футбол, фото, фото

Лучшие фото недели: стометровый флаг, "тонущая семерка" и заботливый кот

11:32 18.06.2021 (обновлено: 14:53 18.06.2021)
 
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© REUTERS / Jerome Miron

Девушки из группы поддержки американского спортивного клуба "Даллас Ковбойс".

Группа поддержки команды Даллас Ковбойс
1 из 30

Девушки из группы поддержки американского спортивного клуба "Даллас Ковбойс".

© REUTERS / Jerome Miron
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
2 из 30

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Болельщики смотрят трансляцию матча первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Бельгии и России в футбольной деревне в Санкт-Петербурге.

Болельщики смотрят трансляцию матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Бельгии и России в футбольной деревне УЕФА Евро-2020 в Санкт-Петербурге
3 из 30

Болельщики смотрят трансляцию матча первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Бельгии и России в футбольной деревне в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Затопленная проливным дождем улица в Керчи.

Затопленная проливным дождем улица в Керчи, Крым
4 из 30

Затопленная проливным дождем улица в Керчи.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© AFP 2021 / Timur Matahari

Могильщики отдыхают в перерыве между похоронами жертв коронавируса в Индонезии.

Копатели могил отдыхают на надгробиях на кладбище в Бандунге, Индонезия
5 из 30

Могильщики отдыхают в перерыве между похоронами жертв коронавируса в Индонезии.

© AFP 2021 / Timur Matahari
© AFP 2021 / Ronda Churchill

Жара в Лас-Вегасе.

Жара в США
6 из 30

Жара в Лас-Вегасе.

© AFP 2021 / Ronda Churchill
© AFP 2021 / Ulises Ruiz

Грузовой поезд, сошедший с рельсов в Мексике.

Грузовой поезд, сошедший с рельсов в Мексике
7 из 30

Грузовой поезд, сошедший с рельсов в Мексике.

© AFP 2021 / Ulises Ruiz
© REUTERS / Alexey Pavlishak

Кот Яша помогает хозяйке ухаживать за ежатами в селе Охотниково недалеко от Евпатории.

Ежата и кот Яша в Евпатории, Крым
8 из 30

Кот Яша помогает хозяйке ухаживать за ежатами в селе Охотниково недалеко от Евпатории.

© REUTERS / Alexey Pavlishak
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Мужчина на одной из улиц Ялты, где сильные дожди привели к подтоплениям.

Мужчина на одной из улиц Ялты
9 из 30

Мужчина на одной из улиц Ялты, где сильные дожди привели к подтоплениям.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© AFP 2021 / Juan Barreto

Акция протеста в Боготе.

Акция протеста в Боготе
10 из 30

Акция протеста в Боготе.

© AFP 2021 / Juan Barreto
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкШоу мыльных пузырей на одной из улиц в Переславле-Залесском.
Шоу мыльных пузырей на одной из улиц в Переславле-Залесском
11 из 30
Шоу мыльных пузырей на одной из улиц в Переславле-Залесском.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Праздничный салют в Севастополе в День России.

Праздничный салют в Севастополе в честь празднования Дня России
12 из 30

Праздничный салют в Севастополе в День России.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© AFP 2021 / LUCAS BARIOULET

Уго Маршан и Доротея Жильбер из Национального балета парижской оперы танцуют для ребенка и его матери в отделении интенсивной терапии госпиталя Неккер-Анфан-Маляд.

Французские балерины Парижского балета Оперы Уго Маршан и Доротея Жильбер танцуют для ребенка и его матери в отделении интенсивной терапии для детей в госпитале Неккер-Анфан-Маляд в Париже
13 из 30

Уго Маршан и Доротея Жильбер из Национального балета парижской оперы танцуют для ребенка и его матери в отделении интенсивной терапии госпиталя Неккер-Анфан-Маляд.

© AFP 2021 / LUCAS BARIOULET
© AFP 2021 / Yasin Akgul

Девушки на пляже в Турции.

Девушки на пляже на берегу Мраморного моря, Турция
14 из 30

Девушки на пляже в Турции.

© AFP 2021 / Yasin Akgul
© AP Photo / Daniel Cole

Болельщицы в марсельском баре смотрят матч чемпионата Европы по футболу между Францией и Германией.

Французские болельщицы в баре во время просмотра матча чемпионата Европы по футболу между Францией и Германией в Марселе. 15 июня 2021 года
15 из 30

Болельщицы в марсельском баре смотрят матч чемпионата Европы по футболу между Францией и Германией.

© AP Photo / Daniel Cole
© REUTERS / Hannibal Hanschke

Горящие баррикады в Берлине.

Мужчина бежит к горящим баррикадам на улице Ригер в Берлине, Германия. 16 июня 2021 года
16 из 30

Горящие баррикады в Берлине.

© REUTERS / Hannibal Hanschke
© REUTERS / Cindy Liu

Жители плавучих домов на реке Тонлесап в Камбодже разрушают их после уведомления о выселении.

Жители разрушают свои плавучие дома на реке Тонлесап после уведомления о выселении в Камбоджа
17 из 30

Жители плавучих домов на реке Тонлесап в Камбодже разрушают их после уведомления о выселении.

© REUTERS / Cindy Liu
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Жители Волгограда несут по городу стометровый триколор в День России.

Жители Волгограда несут стометровый флаг России по центру города
18 из 30

Жители Волгограда несут по городу стометровый триколор в День России.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Орнитолог центра реабилитации диких животных Елена Шнайдер ведет учет птенцов сокола-балобана в Алтае-Саянском регионе.

Орнитолог центра реабилитации диких животных Елена Шнайдер во время проведения учета птенцов сокола-балобана в Алтае-Саянском регионе
19 из 30

Орнитолог центра реабилитации диких животных Елена Шнайдер ведет учет птенцов сокола-балобана в Алтае-Саянском регионе.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© REUTERS / Dylan Martinez

Экоактивисты в костюмах черных птиц протестуют в Корнуолле во время саммита G7.

Экоактивисты, одетые как черные птицы, протестуют в Сент-Айвсе, Великобритания
20 из 30

Экоактивисты в костюмах черных птиц протестуют в Корнуолле во время саммита G7.

© REUTERS / Dylan Martinez
© REUTERS / Neil Serfas

Торнадо в Канаде.

Торнадо в Канаде
21 из 30

Торнадо в Канаде.

© REUTERS / Neil Serfas
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Девушки в Парке Горького в Москве, где ввели ограничения из-за напряженной эпидемиологической ситуации.

Девушки в Парке Горького в Москве
22 из 30

Девушки в Парке Горького в Москве, где ввели ограничения из-за напряженной эпидемиологической ситуации.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© REUTERS / Dinuka Liyanawatte

Мешки с мусором, собранным на побережье Шри-Ланки, где затонул контейнеровоз X-Press Pearl.

Член военно-морского флота Шри-Ланки проходит мимо мешков с собранным мусором на пляже, где затонул контейнеровоз X-Press Pearl
23 из 30

Мешки с мусором, собранным на побережье Шри-Ланки, где затонул контейнеровоз X-Press Pearl.

© REUTERS / Dinuka Liyanawatte
© AFP 2021 / MAHMUD HAMS

Палестинские дети в Газе рассматривают автомат, принадлежащий члену одной из вооруженных бригад.

Палестинские мальчики держат автомат, принадлежащий члену бригады Изз ад-Дин аль-Кассамв городе Газа
24 из 30

Палестинские дети в Газе рассматривают автомат, принадлежащий члену одной из вооруженных бригад.

© AFP 2021 / MAHMUD HAMS
© AP Photo / Andy Wong

Цветочное украшение в форме флага с символом Коммунистической партии в Пекине.

Рабочий устанавливает цветочное украшение в форме флага с символом Коммунистической партии в Пекине
25 из 30

Цветочное украшение в форме флага с символом Коммунистической партии в Пекине.

© AP Photo / Andy Wong
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Горящая автозаправка в Новосибирске.

Горящая автозаправка в Новосибирске
26 из 30

Горящая автозаправка в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© AP Photo / Dar Yasin

Родственники и соседи полицейского, убитого в перестрелке на окраине Сринагара, плачут на его похоронах.

Родственники и соседи плачут во время похорон полицейского, убитого в перестрелке на окраине Сринагара, Индия
27 из 30

Родственники и соседи полицейского, убитого в перестрелке на окраине Сринагара, плачут на его похоронах.

© AP Photo / Dar Yasin
© AFP 2021 / Azwar Ipank

Мусор, который выбросило на берег близ города Локсеумаве в индонезийской провинции Ачех.

Мусорщик роется в мусоре, который выбросило на берег в прибрежной деревне в Локсеумаве, индонезийская провинция Ачех
28 из 30

Мусор, который выбросило на берег близ города Локсеумаве в индонезийской провинции Ачех.

© AFP 2021 / Azwar Ipank
© AP Photo / Esteban Felix

Кольцехвостые лемуры сидят на капоте грузовика в зоопарке Сантьяго, Чили.

Кольцехвостые лемуры сидят на капоте грузовика, перекусывая в зоопарке Buin в Сантьяго, Чили
29 из 30

Кольцехвостые лемуры сидят на капоте грузовика в зоопарке Сантьяго, Чили.

© AP Photo / Esteban Felix
© AP Photo / Jon Super

Символическое "утопление семерки", устроенное протестующими во время саммита G7 в Корнуолле.

Протестующие с гигантскими головами, изображающими лидеров G7, плавают в воде во время демонстрации перед встречей G7 в Сент-Айвсе, Корнуолл, Англия
30 из 30

Символическое "утопление семерки", устроенное протестующими во время саммита G7 в Корнуолле.

© AP Photo / Jon Super
 
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