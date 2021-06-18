Лучшие фото недели: стометровый флаг, "тонущая семерка" и заботливый кот
Девушки из группы поддержки американского спортивного клуба "Даллас Ковбойс".
Девушки из группы поддержки американского спортивного клуба "Даллас Ковбойс".
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве.
Болельщики смотрят трансляцию матча первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Бельгии и России в футбольной деревне в Санкт-Петербурге.
Болельщики смотрят трансляцию матча первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Бельгии и России в футбольной деревне в Санкт-Петербурге.
Затопленная проливным дождем улица в Керчи.
Затопленная проливным дождем улица в Керчи.
Могильщики отдыхают в перерыве между похоронами жертв коронавируса в Индонезии.
Могильщики отдыхают в перерыве между похоронами жертв коронавируса в Индонезии.
Жара в Лас-Вегасе.
Грузовой поезд, сошедший с рельсов в Мексике.
Кот Яша помогает хозяйке ухаживать за ежатами в селе Охотниково недалеко от Евпатории.
Кот Яша помогает хозяйке ухаживать за ежатами в селе Охотниково недалеко от Евпатории.
Мужчина на одной из улиц Ялты, где сильные дожди привели к подтоплениям.
Мужчина на одной из улиц Ялты, где сильные дожди привели к подтоплениям.
Акция протеста в Боготе.
Праздничный салют в Севастополе в День России.
Праздничный салют в Севастополе в День России.
Уго Маршан и Доротея Жильбер из Национального балета парижской оперы танцуют для ребенка и его матери в отделении интенсивной терапии госпиталя Неккер-Анфан-Маляд.
Уго Маршан и Доротея Жильбер из Национального балета парижской оперы танцуют для ребенка и его матери в отделении интенсивной терапии госпиталя Неккер-Анфан-Маляд.
Девушки на пляже в Турции.
Болельщицы в марсельском баре смотрят матч чемпионата Европы по футболу между Францией и Германией.
Болельщицы в марсельском баре смотрят матч чемпионата Европы по футболу между Францией и Германией.
Горящие баррикады в Берлине.
Жители плавучих домов на реке Тонлесап в Камбодже разрушают их после уведомления о выселении.
Жители плавучих домов на реке Тонлесап в Камбодже разрушают их после уведомления о выселении.
Жители Волгограда несут по городу стометровый триколор в День России.
Жители Волгограда несут по городу стометровый триколор в День России.
Орнитолог центра реабилитации диких животных Елена Шнайдер ведет учет птенцов сокола-балобана в Алтае-Саянском регионе.
Орнитолог центра реабилитации диких животных Елена Шнайдер ведет учет птенцов сокола-балобана в Алтае-Саянском регионе.
Экоактивисты в костюмах черных птиц протестуют в Корнуолле во время саммита G7.
Экоактивисты в костюмах черных птиц протестуют в Корнуолле во время саммита G7.
Торнадо в Канаде.
Девушки в Парке Горького в Москве, где ввели ограничения из-за напряженной эпидемиологической ситуации.
Девушки в Парке Горького в Москве, где ввели ограничения из-за напряженной эпидемиологической ситуации.
Мешки с мусором, собранным на побережье Шри-Ланки, где затонул контейнеровоз X-Press Pearl.
Мешки с мусором, собранным на побережье Шри-Ланки, где затонул контейнеровоз X-Press Pearl.
Палестинские дети в Газе рассматривают автомат, принадлежащий члену одной из вооруженных бригад.
Палестинские дети в Газе рассматривают автомат, принадлежащий члену одной из вооруженных бригад.
Цветочное украшение в форме флага с символом Коммунистической партии в Пекине.
Цветочное украшение в форме флага с символом Коммунистической партии в Пекине.
Горящая автозаправка в Новосибирске.
Родственники и соседи полицейского, убитого в перестрелке на окраине Сринагара, плачут на его похоронах.
Родственники и соседи полицейского, убитого в перестрелке на окраине Сринагара, плачут на его похоронах.
Мусор, который выбросило на берег близ города Локсеумаве в индонезийской провинции Ачех.
Мусор, который выбросило на берег близ города Локсеумаве в индонезийской провинции Ачех.
Кольцехвостые лемуры сидят на капоте грузовика в зоопарке Сантьяго, Чили.
Кольцехвостые лемуры сидят на капоте грузовика в зоопарке Сантьяго, Чили.
Символическое "утопление семерки", устроенное протестующими во время саммита G7 в Корнуолле.
Символическое "утопление семерки", устроенное протестующими во время саммита G7 в Корнуолле.