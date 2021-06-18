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Военные Черноморского флота прибыли в Ялту для оказания помощи

Военные Черноморского флота прибыли в Ялту для оказания помощи - РИА Новости, 18.06.2021

Военные Черноморского флота прибыли в Ялту для оказания помощи

Военнослужащие Черноморского флота на автомобильной технике повышенной проходимости прибыли в Ялту для оказания помощи населению, сообщили в пресс-службе флота. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T22:38

2021-06-18T22:38

2021-06-18T22:38

подтопления в крыму

россия

керчь

ялта

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Военнослужащие Черноморского флота на автомобильной технике повышенной проходимости прибыли в Ялту для оказания помощи населению, сообщили в пресс-службе флота."Мобильный отряд военнослужащих Черноморского флота на автомобильной технике повышенной проходимости КАМАЗ прибыл в город Ялту для оказания помощи жителям города в преодолении последствий выпавших обильных осадков", - говорится в сообщении.С подобной просьбой ранее к командованию Черноморского флота обратилось руководство республики.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов. В результате ЧС один человек погиб.

россия

керчь

ялта

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, россия, керчь, ялта, республика крым, происшествия