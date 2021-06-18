https://ria.ru/20210618/festival-1737594401.html

Тульский губернатор возместит часть потерь организаторам "Дикой мяты"

Тульский губернатор возместит часть потерь организаторам "Дикой мяты" - РИА Новости, 18.06.2021

Тульский губернатор возместит часть потерь организаторам "Дикой мяты"

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин пообещал организаторам музыкального фестиваля "Дикая мята", который был отменен накануне открытия, что областное... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T16:37

2021-06-18T16:37

2021-06-18T16:37

культура

коронавирус в россии

новости культуры

шоу-бизнес

алексей дюмин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

тульская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736607636_0:80:3071:1807_1920x0_80_0_0_89d710cc2fe3eca2b778d4fb7072361c.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин пообещал организаторам музыкального фестиваля "Дикая мята", который был отменен накануне открытия, что областное правительство возместит им часть потерь, сообщило правительство региона.Об отмене фестиваля, который должен был открыться в пятницу, стало известно поздним вечером в четверг. Глава региона распорядился отменить все массовые мероприятия из-за сложной эпидобстановки.В пятницу Дюмин встретился с генеральным продюсером фестиваля Андреем Клюкиным и генеральным директором ООО "Центр событийного туризма" Адрианом Хмельницким.Глава региона отметил, что Тульская область гордится тем, что именно она стала площадкой для ежегодного проведения фестиваля, сообщает областное правительство. По словам губернатора, за последние два дня эпидемиологическая ситуация в Тульской области и соседних субъектах страны кардинально поменялась. Число заболевших коронавирусом и госпитализированных резко возросло. В адрес регионального правительства были направлены жесткие рекомендации Роспотребнадзора о введении дополнительных ограничительных мер, подчеркнул Дюмин. В связи с этим было принято нелегкое, по словам губернатора, решение о введении запрета на все концертно-развлекательные мероприятия, а также ряда других ограничений в регионе.Клюкин отметил, что регион был активно вовлечен в подготовку фестиваля, помогал с оборудованием площадки и обеспечением мер безопасности. "Это было тяжелое решение для всех, но мы понимаем сложившуюся ситуацию. Сейчас для нас главное – работа с посетителями и возмещение средств за приобретенные билеты", - сказал генеральный продюсер фестиваля.В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из-за сложной эпидситуауии в Туле вводится обязательная вакцинация от коронавируса для групп риска."Дикая мята" - один из крупнейших фестивалей России под открытым небом. Для проведения его в 2021 году был предпринят ряд ограничений, в частности, участники и гости должны были предъявить справки о вакцинации или об отсутствии у них коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737519361.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, новости культуры, шоу-бизнес, алексей дюмин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), тульская область