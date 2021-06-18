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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210618/festival-1737594401.html
Тульский губернатор возместит часть потерь организаторам "Дикой мяты"
Тульский губернатор возместит часть потерь организаторам "Дикой мяты" - РИА Новости, 18.06.2021
Тульский губернатор возместит часть потерь организаторам "Дикой мяты"
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин пообещал организаторам музыкального фестиваля "Дикая мята", который был отменен накануне открытия, что областное... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T16:37
2021-06-18T16:37
культура
коронавирус в россии
новости культуры
шоу-бизнес
алексей дюмин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
тульская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин пообещал организаторам музыкального фестиваля "Дикая мята", который был отменен накануне открытия, что областное правительство возместит им часть потерь, сообщило правительство региона.Об отмене фестиваля, который должен был открыться в пятницу, стало известно поздним вечером в четверг. Глава региона распорядился отменить все массовые мероприятия из-за сложной эпидобстановки.В пятницу Дюмин встретился с генеральным продюсером фестиваля Андреем Клюкиным и генеральным директором ООО "Центр событийного туризма" Адрианом Хмельницким.Глава региона отметил, что Тульская область гордится тем, что именно она стала площадкой для ежегодного проведения фестиваля, сообщает областное правительство. По словам губернатора, за последние два дня эпидемиологическая ситуация в Тульской области и соседних субъектах страны кардинально поменялась. Число заболевших коронавирусом и госпитализированных резко возросло. В адрес регионального правительства были направлены жесткие рекомендации Роспотребнадзора о введении дополнительных ограничительных мер, подчеркнул Дюмин. В связи с этим было принято нелегкое, по словам губернатора, решение о введении запрета на все концертно-развлекательные мероприятия, а также ряда других ограничений в регионе.Клюкин отметил, что регион был активно вовлечен в подготовку фестиваля, помогал с оборудованием площадки и обеспечением мер безопасности. "Это было тяжелое решение для всех, но мы понимаем сложившуюся ситуацию. Сейчас для нас главное – работа с посетителями и возмещение средств за приобретенные билеты", - сказал генеральный продюсер фестиваля.В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из-за сложной эпидситуауии в Туле вводится обязательная вакцинация от коронавируса для групп риска."Дикая мята" - один из крупнейших фестивалей России под открытым небом. Для проведения его в 2021 году был предпринят ряд ограничений, в частности, участники и гости должны были предъявить справки о вакцинации или об отсутствии у них коронавирусной инфекции.
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коронавирус в россии, новости культуры, шоу-бизнес, алексей дюмин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), тульская область
Тульский губернатор возместит часть потерь организаторам "Дикой мяты"
16:37 18.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФестиваль "Дикая мята". День третий
Фестиваль Дикая мята. День третий - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Тульский губернатор пообещал возместить часть потерь организаторам отмененной "Дикой мяты"

Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин пообещал организаторам музыкального фестиваля "Дикая мята", который был отменен накануне открытия, что областное правительство возместит им часть потерь, сообщило правительство региона.
Об отмене фестиваля, который должен был открыться в пятницу, стало известно поздним вечером в четверг. Глава региона распорядился отменить все массовые мероприятия из-за сложной эпидобстановки.
В пятницу Дюмин встретился с генеральным продюсером фестиваля Андреем Клюкиным и генеральным директором ООО "Центр событийного туризма" Адрианом Хмельницким.
Глава региона отметил, что Тульская область гордится тем, что именно она стала площадкой для ежегодного проведения фестиваля, сообщает областное правительство. По словам губернатора, за последние два дня эпидемиологическая ситуация в Тульской области и соседних субъектах страны кардинально поменялась. Число заболевших коронавирусом и госпитализированных резко возросло. В адрес регионального правительства были направлены жесткие рекомендации Роспотребнадзора о введении дополнительных ограничительных мер, подчеркнул Дюмин. В связи с этим было принято нелегкое, по словам губернатора, решение о введении запрета на все концертно-развлекательные мероприятия, а также ряда других ограничений в регионе.
"Понимаю, что произошел форс-мажор, который создал критическую ситуацию для вас как организаторов, для участников и гостей фестиваля. Но жизнь и здоровье людей – на первом месте. Мы обязательно найдем способ компенсировать вам часть потерь. Я дам соответствующее поручение председателю правительства. Приносим искренние извинения и рассчитываем на ваше понимание", - приводит пресс-служба слова Дюмина.
Клюкин отметил, что регион был активно вовлечен в подготовку фестиваля, помогал с оборудованием площадки и обеспечением мер безопасности. "Это было тяжелое решение для всех, но мы понимаем сложившуюся ситуацию. Сейчас для нас главное – работа с посетителями и возмещение средств за приобретенные билеты", - сказал генеральный продюсер фестиваля.
В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из-за сложной эпидситуауии в Туле вводится обязательная вакцинация от коронавируса для групп риска.
"Дикая мята" - один из крупнейших фестивалей России под открытым небом. Для проведения его в 2021 году был предпринят ряд ограничений, в частности, участники и гости должны были предъявить справки о вакцинации или об отсутствии у них коронавирусной инфекции.
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КультураКоронавирус в РоссииНовости культурыШоу-бизнесАлексей ДюминФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Тульская область
 
 
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