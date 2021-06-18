https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737504744.html

В Тульской области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19

В Тульской области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021

В Тульской области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19

Проведение массовых мероприятий запрещено в Тульской области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе отменён фестиваль "Дикая... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T05:35

2021-06-18T05:35

2021-06-18T08:47

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Проведение массовых мероприятий запрещено в Тульской области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе отменён фестиваль "Дикая мята", сообщается на сайте регионального правительства.Отмечается, что рекомендации об отмене массовых мероприятий в адрес губернатора региона были направлены главным санитарным врачом."В связи с этим на территории региона отменены все ранее запланированные массовые образовательные и концертно-развлекательные мероприятия, включая фестиваль "Дикая мята", — добавили в сообщении.Помимо этого, по рекомендациям управления Роспотребнадзора по Тульской области, в регионе ограничили время работы организаций общепита с 7.00 до 24.00, за исключением дистанционной торговли и самовывоза.Российский мультиформатный музыкальный фестиваль "Дикая мята" должен был пройти с 18 по 20 июня. Он проводится ежегодно с 2008 года. Участниками фестиваля являются российские и зарубежные исполнители.

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, тульская область, общество