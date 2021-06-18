В Тульской области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19
05:35 18.06.2021 (обновлено: 08:47 18.06.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
В Тульской области из-за COVID-19 отменили массовые мероприятия, включая фестиваль "Дикая мята"
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Проведение массовых мероприятий запрещено в Тульской области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе отменён фестиваль "Дикая мята", сообщается на сайте регионального правительства.
"За последнюю неделю в Тульской области на 60% увеличился ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 и показатели госпитализации ... необходимо ограничить проведение любых концертно-развлекательных и массовых образовательных мероприятий", — приводятся на сайте слова руководитель управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев.
Отмечается, что рекомендации об отмене массовых мероприятий в адрес губернатора региона были направлены главным санитарным врачом.
"В связи с этим на территории региона отменены все ранее запланированные массовые образовательные и концертно-развлекательные мероприятия, включая фестиваль "Дикая мята", — добавили в сообщении.
Помимо этого, по рекомендациям управления Роспотребнадзора по Тульской области, в регионе ограничили время работы организаций общепита с 7.00 до 24.00, за исключением дистанционной торговли и самовывоза.
Российский мультиформатный музыкальный фестиваль "Дикая мята" должен был пройти с 18 по 20 июня. Он проводится ежегодно с 2008 года. Участниками фестиваля являются российские и зарубежные исполнители.