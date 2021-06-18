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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737504744.html
В Тульской области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19
В Тульской области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021
В Тульской области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19
Проведение массовых мероприятий запрещено в Тульской области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе отменён фестиваль "Дикая... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T05:35
2021-06-18T08:47
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
тульская область
общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Проведение массовых мероприятий запрещено в Тульской области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе отменён фестиваль "Дикая мята", сообщается на сайте регионального правительства.Отмечается, что рекомендации об отмене массовых мероприятий в адрес губернатора региона были направлены главным санитарным врачом."В связи с этим на территории региона отменены все ранее запланированные массовые образовательные и концертно-развлекательные мероприятия, включая фестиваль "Дикая мята", — добавили в сообщении.Помимо этого, по рекомендациям управления Роспотребнадзора по Тульской области, в регионе ограничили время работы организаций общепита с 7.00 до 24.00, за исключением дистанционной торговли и самовывоза.Российский мультиформатный музыкальный фестиваль "Дикая мята" должен был пройти с 18 по 20 июня. Он проводится ежегодно с 2008 года. Участниками фестиваля являются российские и зарубежные исполнители.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, тульская область, общество
В Тульской области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19
05:35 18.06.2021 (обновлено: 08:47 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
Медицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Тульской области из-за COVID-19 отменили массовые мероприятия, включая фестиваль "Дикая мята"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Проведение массовых мероприятий запрещено в Тульской области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе отменён фестиваль "Дикая мята", сообщается на сайте регионального правительства.

"За последнюю неделю в Тульской области на 60% увеличился ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 и показатели госпитализации ... необходимо ограничить проведение любых концертно-развлекательных и массовых образовательных мероприятий", — приводятся на сайте слова руководитель управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев.

Отмечается, что рекомендации об отмене массовых мероприятий в адрес губернатора региона были направлены главным санитарным врачом.
"В связи с этим на территории региона отменены все ранее запланированные массовые образовательные и концертно-развлекательные мероприятия, включая фестиваль "Дикая мята", — добавили в сообщении.
Помимо этого, по рекомендациям управления Роспотребнадзора по Тульской области, в регионе ограничили время работы организаций общепита с 7.00 до 24.00, за исключением дистанционной торговли и самовывоза.
Российский мультиформатный музыкальный фестиваль "Дикая мята" должен был пройти с 18 по 20 июня. Он проводится ежегодно с 2008 года. Участниками фестиваля являются российские и зарубежные исполнители.
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