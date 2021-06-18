https://ria.ru/20210618/dagestan-1737618277.html

В Дагестане ввели дополнительные ограничения из-за COVID-19

В Дагестане ввели дополнительные ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021

В Дагестане ввели дополнительные ограничения из-за COVID-19

Дополнительные ограничения, в том числе режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, ввели в Дагестане из-за ухудшения... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T18:44

2021-06-18T18:44

2021-06-18T18:53

россия

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика дагестан

здоровье - общество

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МАХАЧКАЛА, 18 июн – РИА Новости. Дополнительные ограничения, в том числе режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, ввели в Дагестане из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом."Установить режим изоляции граждан в возрасте 65 лет и старше, а также лиц, имеющих хронические заболевания, с 21 июня текущего года на 14 дней, кроме лиц, имеющих завершенный курс вакцинации против коронавирусной инфекции. С 18 июня текущего года — запретить работу организаций общественного питания с 23.00 до 06.00", – говорится в сообщении.Также по решению оперштаба с сегодняшнего дня до особого распоряжения запрещена работа фуд-кортов, размещенных в торговых центрах, детских клубах, кальянных, ночных клубах, и проведение мероприятий в организациях общественного питания, за исключением открытых веранд с соблюдением противоэпидемических мер.В гостиницах и курортных учреждениях могут поселиться только граждане, прошедшие вакцинацию против коронавируса, имеющие антитела или отрицательный результат лабораторного исследования.С сегодняшнего дня в общественных местах и транспорте гражданам необходимо носить маски.По информации оперштаба, принято решение ограничить до 50% заполняемость кинотеатров, концертных залов, спортивных залов, музеев, библиотек, развлекательных и досуговых центров (в том числе детских) и других учреждений культуры, искусства и спорта.

https://ria.ru/20210608/dagestan-1736197098.html

https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737608680.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика дагестан, здоровье - общество