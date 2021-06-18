https://ria.ru/20210618/chipanddale-1737463597.html
Disney объявил о выходе нового сериала о приключениях Чип и Дейла
Disney объявил о выходе нового сериала о приключениях Чип и Дейла - РИА Новости, 18.06.2021
Disney объявил о выходе нового сериала о приключениях Чип и Дейла
Компания Walt Disney объявила о выходе нового анимационного сериала про приключения бурундуков Чипа и Дейла. Новое шоу получило название "Chip 'n' Dale: Park... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T06:51
2021-06-18T06:51
2021-06-18T06:51
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ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости. Компания Walt Disney объявила о выходе нового анимационного сериала про приключения бурундуков Чипа и Дейла. Новое шоу получило название "Chip 'n' Dale: Park Life" ("Чип и Дейл: Жизнь в парке"). К тексту был прикреплен тизер мультсериала. В нем бурундуки Чип и Дейл почему-то живут в парке и постоянно попадают в какие-то приключения. Появятся ли в кадре мышь Гаечка, крыс Рокфор и муха Вжик — персонажи из оригинального мультфильма, пока неизвестно. Мнение пользователей в Twitter о выложенном трейлере нового сериала разделилось. Многие раскритиковали прорисовку персонажей, отметив, что они выглядят "хуже, чем в старом мультсериале"."Что с вами случилось, Disney? Этот графический стиль ужасен. Это похоже на то, что люди получали в коммунистических странах в 1960-х. Искусство ухудшается. Просто посмотрите как делали "Чип и Дейл спешат на помощь" в 1989-м!" — высказался один из пользователей."Ну да, у нас закончился бюджет, но детям от 6 до 10 очень понравится", — присоединился к обсуждению другой.Другие же назвали новый сериал милым и заявили, что ждут его выхода с нетерпением.
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кино и сериалы, новости культуры, the walt disney company, twitter
Disney объявил о выходе нового сериала о приключениях Чип и Дейла
Disney объявил о выходе нового сериала о приключениях Чип и Дейла
ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости. Компания Walt Disney объявила о выходе нового анимационного сериала про приключения бурундуков Чипа и Дейла. Новое шоу получило название "Chip 'n' Dale: Park Life" ("Чип и Дейл: Жизнь в парке").
"С этим открытием в два раза веселее! Chip 'n' Dale: Park Life, оригинальный сериал, начнут показывать на Disney+ 28 июля", — говорится в Twitter-аккаунте компании.
К тексту был прикреплен тизер мультсериала. В нем бурундуки Чип и Дейл почему-то живут в парке и постоянно попадают в какие-то приключения. Появятся ли в кадре мышь Гаечка, крыс Рокфор и муха Вжик — персонажи из оригинального мультфильма, пока неизвестно.
Мнение пользователей в Twitter о выложенном трейлере нового сериала разделилось. Многие раскритиковали прорисовку персонажей, отметив, что они выглядят "хуже, чем в старом мультсериале".
"Что с вами случилось, Disney? Этот графический стиль ужасен. Это похоже на то, что люди получали в коммунистических странах в 1960-х. Искусство ухудшается. Просто посмотрите как делали "Чип и Дейл спешат на помощь" в 1989-м!" — высказался один из пользователей.
"Ну да, у нас закончился бюджет, но детям от 6 до 10 очень понравится", — присоединился к обсуждению другой.
Другие же назвали новый сериал милым и заявили, что ждут его выхода с нетерпением.