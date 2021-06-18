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В Британии назвали условие для саммита с Россией
В Британии назвали условие для саммита с Россией - РИА Новости, 18.06.2021
В Британии назвали условие для саммита с Россией
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что саммит президента России Владимира Путина и британского премьер-министра Бориса Джонсона возможен, если... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T23:37
2021-06-18T23:37
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ЛОНДОН, 18 июн - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что саммит президента России Владимира Путина и британского премьер-министра Бориса Джонсона возможен, если Москва "прекратит злонамеренные действия".Глава британского минобороны также назвал встречу лидеров РФ и США в Женеве на этой неделе "благоприятным началом".Первая встреча президентов президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Россия в последние годы также заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20210617/lavrov-1737475833.html
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россия, борис джонсон, джо байден, владимир путин, великобритания, сша, в мире
В Британии назвали условие для саммита с Россией
23:37 18.06.2021
 
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне
Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Министр обороны Великобритании Уоллес назвал условие для саммита с Россией

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ЛОНДОН, 18 июн - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что саммит президента России Владимира Путина и британского премьер-министра Бориса Джонсона возможен, если Москва "прекратит злонамеренные действия".

"К сожалению, мы все еще наблюдаем злонамеренные действия. Но, думаю, что мы будем судить президента Путина по его действиям… Борис Джонсон, без сомнений, открыт к встречам с кем-либо, когда существует важный шаг, который нужно предпринять. Шаг на пути к нормализации отношений с Россией наверняка, мы надеемся, будет сделан, но это случится после определенных действий", - заявил Уоллес в интервью телеканалу Sky News.

Глава британского минобороны также назвал встречу лидеров РФ и США в Женеве на этой неделе "благоприятным началом".
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Первая встреча президентов президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Россия в последние годы также заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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