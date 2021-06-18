https://ria.ru/20210618/britaniya-1737651047.html

В Британии назвали условие для саммита с Россией

В Британии назвали условие для саммита с Россией - РИА Новости, 18.06.2021

В Британии назвали условие для саммита с Россией

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что саммит президента России Владимира Путина и британского премьер-министра Бориса Джонсона возможен, если... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T23:37

2021-06-18T23:37

2021-06-18T23:37

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ЛОНДОН, 18 июн - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что саммит президента России Владимира Путина и британского премьер-министра Бориса Джонсона возможен, если Москва "прекратит злонамеренные действия".Глава британского минобороны также назвал встречу лидеров РФ и США в Женеве на этой неделе "благоприятным началом".Первая встреча президентов президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Россия в последние годы также заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20210617/lavrov-1737475833.html

https://ria.ru/20210614/velikobritaniya-1736933580.html

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россия, борис джонсон, джо байден, владимир путин, великобритания, сша, в мире