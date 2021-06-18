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В Приамурье опрокинулся вахтовый автобус с людьми

В Приамурье опрокинулся вахтовый автобус с людьми - РИА Новости, 18.06.2021

В Приамурье опрокинулся вахтовый автобус с людьми

Автомобиль "Урал", перевозящий рабочих-вахтовиков, опрокинулся при переезде ручья в Амурской области: четверо пропали без вести, сообщает УМВД по Амурской... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T11:08

2021-06-18T11:08

2021-06-18T11:17

амурская область

тындинский район

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июн – РИА Новости. Автомобиль "Урал", перевозящий рабочих-вахтовиков, опрокинулся при переезде ручья в Амурской области: четверо пропали без вести, сообщает УМВД по Амурской области.ЧП произошло в Тындинском районе на седьмом километре автодороги Олекма-Хани. "Урал" переезжал вброд ручей Хайнхаан, машиной управлял водитель 1961 года рождения."В транспортном средстве находились восемь человек. В настоящее время четверо граждан считаются пропавшими без вести, в том числе и водитель автомобиля. Ведутся поисково-спасательные мероприятия. На место происшествия, находящееся в труднодоступном месте, запланирован выезд следственно-оперативной группы межмуниципального отдела МВД России "Тындинский", - говорится в сообщении.

амурская область

тындинский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, тындинский район, происшествия