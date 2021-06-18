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В Приамурье опрокинулся вахтовый автобус с людьми
В Приамурье опрокинулся вахтовый автобус с людьми - РИА Новости, 18.06.2021
В Приамурье опрокинулся вахтовый автобус с людьми
Автомобиль "Урал", перевозящий рабочих-вахтовиков, опрокинулся при переезде ручья в Амурской области: четверо пропали без вести, сообщает УМВД по Амурской... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T11:08
2021-06-18T11:17
амурская область
тындинский район
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июн – РИА Новости. Автомобиль "Урал", перевозящий рабочих-вахтовиков, опрокинулся при переезде ручья в Амурской области: четверо пропали без вести, сообщает УМВД по Амурской области.ЧП произошло в Тындинском районе на седьмом километре автодороги Олекма-Хани. "Урал" переезжал вброд ручей Хайнхаан, машиной управлял водитель 1961 года рождения."В транспортном средстве находились восемь человек. В настоящее время четверо граждан считаются пропавшими без вести, в том числе и водитель автомобиля. Ведутся поисково-спасательные мероприятия. На место происшествия, находящееся в труднодоступном месте, запланирован выезд следственно-оперативной группы межмуниципального отдела МВД России "Тындинский", - говорится в сообщении.
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амурская область, тындинский район, происшествия
В Приамурье опрокинулся вахтовый автобус с людьми
11:08 18.06.2021 (обновлено: 11:17 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В Приамурье при переезде ручья опрокинулся вахтовый автобус с людьми

Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июн – РИА Новости. Автомобиль "Урал", перевозящий рабочих-вахтовиков, опрокинулся при переезде ручья в Амурской области: четверо пропали без вести, сообщает УМВД по Амурской области.
ЧП произошло в Тындинском районе на седьмом километре автодороги Олекма-Хани. "Урал" переезжал вброд ручей Хайнхаан, машиной управлял водитель 1961 года рождения.
"В транспортном средстве находились восемь человек. В настоящее время четверо граждан считаются пропавшими без вести, в том числе и водитель автомобиля. Ведутся поисково-спасательные мероприятия. На место происшествия, находящееся в труднодоступном месте, запланирован выезд следственно-оперативной группы межмуниципального отдела МВД России "Тындинский", - говорится в сообщении.
 
Амурская областьТындинский районПроисшествия
 
 
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