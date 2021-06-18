https://ria.ru/20210618/avariya-1737529277.html
В Приамурье опрокинулся вахтовый автобус с людьми
В Приамурье опрокинулся вахтовый автобус с людьми - РИА Новости, 18.06.2021
В Приамурье опрокинулся вахтовый автобус с людьми
Автомобиль "Урал", перевозящий рабочих-вахтовиков, опрокинулся при переезде ручья в Амурской области: четверо пропали без вести, сообщает УМВД по Амурской... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T11:08
2021-06-18T11:08
2021-06-18T11:17
амурская область
тындинский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:189:2992:1872_1920x0_80_0_0_5f4960b51c21abe6de09abb294b5e391.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июн – РИА Новости. Автомобиль "Урал", перевозящий рабочих-вахтовиков, опрокинулся при переезде ручья в Амурской области: четверо пропали без вести, сообщает УМВД по Амурской области.ЧП произошло в Тындинском районе на седьмом километре автодороги Олекма-Хани. "Урал" переезжал вброд ручей Хайнхаан, машиной управлял водитель 1961 года рождения."В транспортном средстве находились восемь человек. В настоящее время четверо граждан считаются пропавшими без вести, в том числе и водитель автомобиля. Ведутся поисково-спасательные мероприятия. На место происшествия, находящееся в труднодоступном месте, запланирован выезд следственно-оперативной группы межмуниципального отдела МВД России "Тындинский", - говорится в сообщении.
амурская область
тындинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_15dded59bc01c1f21bc36678994a0195.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, тындинский район, происшествия
В Приамурье опрокинулся вахтовый автобус с людьми
11:08 18.06.2021 (обновлено: 11:17 18.06.2021)
В Приамурье при переезде ручья опрокинулся вахтовый автобус с людьми