Зеленский обратился к Путину на русском языке
01:44 17.06.2021 (обновлено: 03:55 17.06.2021)
Зеленский выступил с призывом к Путину на русском языке из-за Донбасса
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому коллеге Владимиру Путину на русском языке во время беседы с иностранными журналистами. Текст интервью опубликован на официальном сайте главы государства.
"У российской стороны может быть миллион разных вопросов касательно двусторонних отношений. Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали", — сказал Зеленский.
При этом Зеленский обвинил Москву в "оттягивании" начала переговоров. Он также заявил, что на встрече с Путиным можно обсуждать только конфликт в Донбассе.
Киев ждет встречи
На прошлой неделе советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что встреча Зеленского и Путина является серьезным шагом, она помогла бы решить если не стратегические вопросы противостояния, то хотя бы частные.
"Обычно на таких встречах удается обменять часть пленных или взаимноудерживаемых лиц, решить какие-то вопросы гуманитарного характера. Ради одного этого на них стоит идти", - сказал он в эфире телеканала "Дом".
Сам Зеленский ранее заявлял о начале контактов офисов глав Украины и России по встрече с Путиным. В МИД Украины при этом признавали, что место встречи президентов двух стран пока не обсуждается, есть контакты по согласованию повестки переговоров.
Подвижек нет
В то же время замглавы администрации президента России Дмитрий Козак во вторник заявил, что никаких подвижек по организации встречи Путина и Зеленского пока нет.
"Нет, пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли какие-то наработки по данному направлению.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что контакты по гипотетической встрече Путина и Зеленского идут, есть наброски возможных тем, но процесс идет непросто.