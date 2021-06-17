https://ria.ru/20210617/zelenskiy-1737331637.html

Зеленский обратился к Путину на русском языке

Зеленский обратился к Путину на русском языке - РИА Новости, 17.06.2021

Зеленский обратился к Путину на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому коллеге Владимиру Путину на русском языке во время беседы с иностранными журналистами. Текст... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T01:44

2021-06-17T01:44

2021-06-17T03:55

алексей арестович

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому коллеге Владимиру Путину на русском языке во время беседы с иностранными журналистами. Текст интервью опубликован на официальном сайте главы государства.По словам главы государства, что у России и Украины общая история и русские люди не хотят войны.При этом Зеленский обвинил Москву в "оттягивании" начала переговоров. Он также заявил, что на встрече с Путиным можно обсуждать только конфликт в Донбассе.Киев ждет встречиНа прошлой неделе советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что встреча Зеленского и Путина является серьезным шагом, она помогла бы решить если не стратегические вопросы противостояния, то хотя бы частные."Обычно на таких встречах удается обменять часть пленных или взаимноудерживаемых лиц, решить какие-то вопросы гуманитарного характера. Ради одного этого на них стоит идти", - сказал он в эфире телеканала "Дом".Сам Зеленский ранее заявлял о начале контактов офисов глав Украины и России по встрече с Путиным. В МИД Украины при этом признавали, что место встречи президентов двух стран пока не обсуждается, есть контакты по согласованию повестки переговоров.Подвижек нетВ то же время замглавы администрации президента России Дмитрий Козак во вторник заявил, что никаких подвижек по организации встречи Путина и Зеленского пока нет."Нет, пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли какие-то наработки по данному направлению.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что контакты по гипотетической встрече Путина и Зеленского идут, есть наброски возможных тем, но процесс идет непросто.

https://radiosputnik.ria.ru/20210616/sevpotok-1737267105.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210616/zelenskiy-1737240643.html

https://ria.ru/20210615/ukraina-1737080199.html

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