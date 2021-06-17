Семьям с детьми от 3 до 7 лет дополнительно выделят 55 миллиардов рублей
11:51 17.06.2021 (обновлено: 13:45 17.06.2021)
Мишустин заявил, что семьям с детьми от 3 до 7 лет дополнительно выделят 55 млрд рублей
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Правительство России направит дополнительно 55 миллиардов рублей на выплату пособий для малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Правительство продолжает поддерживать малообеспеченные семьи с детьми от трех до семи лет. Им ежемесячно предоставляется денежная выплата. Сегодня на эти цели выделим более 55 миллиардов рублей дополнительно к 200 миллиардам, которые уже предусмотрены в текущем году для регионов", — сообщил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
Он упомянул, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил "сделать такую поддержку еще более адресной", поэтому правила предоставления пособия были усовершенствованы.
"Теперь в зависимости от ситуации в семье размер выплаты может быть равен половине, 75% и 100%, соответственно, регионального прожиточного минимума на ребенка. Это позволит поддержать те семьи, которые особо нуждаются, помочь им преодолеть сложную финансовую ситуацию", — убежден глава правительства.
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