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Семьям с детьми от 3 до 7 лет дополнительно выделят 55 миллиардов рублей

Семьям с детьми от 3 до 7 лет дополнительно выделят 55 миллиардов рублей - РИА Новости, 17.06.2021

Семьям с детьми от 3 до 7 лет дополнительно выделят 55 миллиардов рублей

Правительство России направит дополнительно 55 миллиардов рублей на выплату пособий для малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет, сообщил... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T11:51

2021-06-17T11:51

2021-06-17T13:45

михаил мишустин

дети

россия

общество

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Правительство России направит дополнительно 55 миллиардов рублей на выплату пособий для малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Правительство продолжает поддерживать малообеспеченные семьи с детьми от трех до семи лет. Им ежемесячно предоставляется денежная выплата. Сегодня на эти цели выделим более 55 миллиардов рублей дополнительно к 200 миллиардам, которые уже предусмотрены в текущем году для регионов", — сообщил Мишустин на заседании кабмина в четверг.Он упомянул, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил "сделать такую поддержку еще более адресной", поэтому правила предоставления пособия были усовершенствованы.

https://ria.ru/20210526/zakon-1733978160.html

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2021

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михаил мишустин, дети, россия, общество