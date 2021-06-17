Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210617/vybory-1737495508.html
Клишас предупредил о попытках внешнего вмешательства на выборах в Госдуму
Клишас предупредил о попытках внешнего вмешательства на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.06.2021
Клишас предупредил о попытках внешнего вмешательства на выборах в Госдуму
Попытки внешнего вмешательства в выборы в Госдуму, назначенные президентом на 19 сентября, будут предприниматься, но тайно повлиять на выборы не удастся, все... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T22:57
2021-06-17T23:24
андрей клишас
совет федерации рф
владимир путин
россия
госдума рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865392_0:122:2981:1799_1920x0_80_0_0_51b65f1ccd68811b26e4ae690ea06518.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Попытки внешнего вмешательства в выборы в Госдуму, назначенные президентом на 19 сентября, будут предприниматься, но тайно повлиять на выборы не удастся, все эти попытки российское законодательство сделает явными, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной думы на 19 сентября, сообщила пресс-служба Кремля."Попытки вмешиваться, безусловно, будут, но закон написан так, что любое вмешательство в избирательный процесс из-за рубежа будет для общества очевидно. Никому тайно повлиять на выборы не удастся", - заявил Клишас."Избирательное законодательство в России одно из лучших и учитывает все современные мировые практики, оно обеспечивает представительный характер власти и доверие граждан как к процедуре, так и к результатам выборов", - добавил он.Сенатор подчеркнул, что действующее избирательное законодательство позволяет обеспечить контроль общества за выборами."Российское законодательство обеспечивает полный контроль со стороны общества как за избирательной процедурой, так и за подведением итогов и результатами выборов", - сказал Клишас."Надеюсь, что усиление роли федерального парламента в соответствии с поправками в конституцию 2020 года будет еще одним аргументом для наших граждан принять активное участие в выборах депутатов Госдумы", - добавил он.
https://ria.ru/20210414/vybory-1728249804.html
https://ria.ru/20210407/zakon-1727182706.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865392_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_3eabce20c7917b53f6743b485645cfc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей клишас, совет федерации рф, владимир путин, россия, госдума рф, политика
Клишас предупредил о попытках внешнего вмешательства на выборах в Госдуму
22:57 17.06.2021 (обновлено: 23:24 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ
Перейти в фотобанк

Клишас предупредил о попытках внешнего вмешательства в выборы в Госдуму

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Попытки внешнего вмешательства в выборы в Госдуму, назначенные президентом на 19 сентября, будут предприниматься, но тайно повлиять на выборы не удастся, все эти попытки российское законодательство сделает явными, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной думы на 19 сентября, сообщила пресс-служба Кремля.
Председатель Всероссийской политической партии Единая Россия Дмитрий Медведев ведет прием граждан в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 15:01
Медведев рассказал о попытках дискредитировать выборы в Госдуму
"Попытки вмешиваться, безусловно, будут, но закон написан так, что любое вмешательство в избирательный процесс из-за рубежа будет для общества очевидно. Никому тайно повлиять на выборы не удастся", - заявил Клишас.
"Избирательное законодательство в России одно из лучших и учитывает все современные мировые практики, оно обеспечивает представительный характер власти и доверие граждан как к процедуре, так и к результатам выборов", - добавил он.
Сенатор подчеркнул, что действующее избирательное законодательство позволяет обеспечить контроль общества за выборами.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 13:53
Госдума приняла закон об участии физлиц-иноагентов в выборах
"Российское законодательство обеспечивает полный контроль со стороны общества как за избирательной процедурой, так и за подведением итогов и результатами выборов", - сказал Клишас.
"Надеюсь, что усиление роли федерального парламента в соответствии с поправками в конституцию 2020 года будет еще одним аргументом для наших граждан принять активное участие в выборах депутатов Госдумы", - добавил он.
 
Андрей КлишасСовет Федерации РФВладимир ПутинРоссияГосдума РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Организаторы выставки в Берлине о войне ответили на критику посла Украины
08:45Привившийся от коронавируса калужский губернатор заболел COVID-19
08:39Синоптики пообещали россиянам не совсем идеальный июль
08:39В Совфеде оценили работу Telegram
08:38На газопроводе в Луганске прогремел взрыв
08:36В Ялте выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов
08:26Источник: Минобороны разрабатывает препарат от COVID-19 в виде жвачки
08:13На Ямале мужчина облил людей жидкостью для розжига
07:56В Москве в пятницу ожидается погода без осадков и до плюс 28 градусов
07:49В восьми районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за паводков
07:27В Бурятии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
07:22Красноярскому экс-министру экологии заменили условный срок на реальный
06:51Disney объявил о выходе нового сериала о приключениях Чип и Дейла
05:56Россия призвала СБ ООН осудить нападение украинских диверсантов в ЛНР
05:35В Тульской области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о ходе учений в Тихом океане
05:11Россия может принять участие в создании турецкого космодрома
04:56В Приморье избрали меру пресечения осквернившим мемориал Героя России
04:20Эксперт назвал отличие в подготовке космонавтов в России и США
04:11В ходе стрельбы в Аризоне погиб один человек
Лента новостейМолния