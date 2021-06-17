https://ria.ru/20210617/vybory-1737495508.html

Клишас предупредил о попытках внешнего вмешательства на выборах в Госдуму

Клишас предупредил о попытках внешнего вмешательства на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.06.2021

Клишас предупредил о попытках внешнего вмешательства на выборах в Госдуму

Попытки внешнего вмешательства в выборы в Госдуму, назначенные президентом на 19 сентября, будут предприниматься, но тайно повлиять на выборы не удастся, все... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T22:57

2021-06-17T22:57

2021-06-17T23:24

андрей клишас

совет федерации рф

владимир путин

россия

госдума рф

политика

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Попытки внешнего вмешательства в выборы в Госдуму, назначенные президентом на 19 сентября, будут предприниматься, но тайно повлиять на выборы не удастся, все эти попытки российское законодательство сделает явными, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной думы на 19 сентября, сообщила пресс-служба Кремля."Попытки вмешиваться, безусловно, будут, но закон написан так, что любое вмешательство в избирательный процесс из-за рубежа будет для общества очевидно. Никому тайно повлиять на выборы не удастся", - заявил Клишас."Избирательное законодательство в России одно из лучших и учитывает все современные мировые практики, оно обеспечивает представительный характер власти и доверие граждан как к процедуре, так и к результатам выборов", - добавил он.Сенатор подчеркнул, что действующее избирательное законодательство позволяет обеспечить контроль общества за выборами."Российское законодательство обеспечивает полный контроль со стороны общества как за избирательной процедурой, так и за подведением итогов и результатами выборов", - сказал Клишас."Надеюсь, что усиление роли федерального парламента в соответствии с поправками в конституцию 2020 года будет еще одним аргументом для наших граждан принять активное участие в выборах депутатов Госдумы", - добавил он.

https://ria.ru/20210414/vybory-1728249804.html

https://ria.ru/20210407/zakon-1727182706.html

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андрей клишас, совет федерации рф, владимир путин, россия, госдума рф, политика