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Путин рассказал о впечатлении от Байдена

Путин рассказал о впечатлении от Байдена - РИА Новости, 17.06.2021

Путин рассказал о впечатлении от Байдена

Президент России Владимир Путин назвал своего американского коллегу Джо Байдена профессионалом. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T15:19

2021-06-17T15:19

2021-06-17T16:24

джо байден

владимир путин

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал своего американского коллегу Джо Байдена профессионалом."Надо очень внимательно с ним работать, чтобы ничего не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас", — добавил российский лидер на встрече с выпускниками программы развития кадрового резерва Высшей школы госуправления.Он отметил, что они с Байденом смогли понять друг друга по ключевым позициям.Также Путин отметил, что образ президента США, который рисуют СМИ, "немного расхолаживает", но не имеет ничего общего с действительностью.Накануне в Женеве прошел первый полноформатный саммит Путина и Байдена. Президенты общались 4,5 часа и пришли к некоторым договоренностям. В частности, российский лидер заявил, что решено начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, стороны приняли совместное заявление о приверженности принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, владимир путин