Детей-узников концлагерей и гетто предложили приравнять к ветеранам ВОВ
© Фото : предоставлено управлением ФСБ по Республике КарелияУзники финского концлагеря в Петрозаводске, справа Клавдия Нюппиева
© Фото : предоставлено управлением ФСБ по Республике Карелия
В Госдуму внесен законопроект о приравнивании детей-узников концлагерей и гетто к ветеранам ВОВ
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Вострецов ("Единая Россия") внес в нижнюю палату парламента законопроект об отнесении детей, являвшихся узниками концлагерей и гетто в период Второй мировой войны, к ветеранам Великой Отечественной войны.
Как уточняется в пояснительной записке, законопроектом предлагается отнести детей, являвшихся узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, к ветеранам Великой Отечественной войны.
Отмечается, что предлагаемые изменения соответствуют концепции российского законодательства, признающего ветеранами Великой Отечественной войны инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период этой войны, а также лиц, награжденных знаками "Жителю блокадного Ленинграда" и "Житель осажденного Севастополя".
По мнению автора документа, бывшие несовершеннолетние узники фашизма перенесли не менее жестокие страдания - более миллиона детей были угнаны в фашистское рабство с оккупированных территорий СССР, многие из них не смогли вернуться домой.
"Несовершеннолетних узников фашизма уничтожали физически и морально, направляли на самые тяжелые работы, использовали в качестве подопытных животных при проведении античеловеческих экспериментов и опытов. Дети умирали в страшных муках, на глазах тех, кто смог выжить в этом аду", - указано в пояснительной записке.