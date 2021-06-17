https://ria.ru/20210617/uzniki-1737400196.html

Детей-узников концлагерей и гетто предложили приравнять к ветеранам ВОВ

Детей-узников концлагерей и гетто предложили приравнять к ветеранам ВОВ - РИА Новости, 17.06.2021

Детей-узников концлагерей и гетто предложили приравнять к ветеранам ВОВ

Депутат Госдумы Сергей Вострецов ("Единая Россия") внес в нижнюю палату парламента законопроект об отнесении детей, являвшихся узниками концлагерей и гетто в... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T14:20

2021-06-17T14:20

2021-06-17T14:20

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

госдума рф

единая россия

сергей вострецов

общество

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Вострецов ("Единая Россия") внес в нижнюю палату парламента законопроект об отнесении детей, являвшихся узниками концлагерей и гетто в период Второй мировой войны, к ветеранам Великой Отечественной войны.Как уточняется в пояснительной записке, законопроектом предлагается отнести детей, являвшихся узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, к ветеранам Великой Отечественной войны.Отмечается, что предлагаемые изменения соответствуют концепции российского законодательства, признающего ветеранами Великой Отечественной войны инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период этой войны, а также лиц, награжденных знаками "Жителю блокадного Ленинграда" и "Житель осажденного Севастополя".По мнению автора документа, бывшие несовершеннолетние узники фашизма перенесли не менее жестокие страдания - более миллиона детей были угнаны в фашистское рабство с оккупированных территорий СССР, многие из них не смогли вернуться домой."Несовершеннолетних узников фашизма уничтожали физически и морально, направляли на самые тяжелые работы, использовали в качестве подопытных животных при проведении античеловеческих экспериментов и опытов. Дети умирали в страшных муках, на глазах тех, кто смог выжить в этом аду", - указано в пояснительной записке.

https://ria.ru/20210405/reabilitatsiya-1604304492.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), госдума рф, единая россия, сергей вострецов, общество