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Детей-узников концлагерей и гетто предложили приравнять к ветеранам ВОВ
Детей-узников концлагерей и гетто предложили приравнять к ветеранам ВОВ - РИА Новости, 17.06.2021
Детей-узников концлагерей и гетто предложили приравнять к ветеранам ВОВ
Депутат Госдумы Сергей Вострецов ("Единая Россия") внес в нижнюю палату парламента законопроект об отнесении детей, являвшихся узниками концлагерей и гетто в... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T14:20
2021-06-17T14:20
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
госдума рф
единая россия
сергей вострецов
общество
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Вострецов ("Единая Россия") внес в нижнюю палату парламента законопроект об отнесении детей, являвшихся узниками концлагерей и гетто в период Второй мировой войны, к ветеранам Великой Отечественной войны.Как уточняется в пояснительной записке, законопроектом предлагается отнести детей, являвшихся узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, к ветеранам Великой Отечественной войны.Отмечается, что предлагаемые изменения соответствуют концепции российского законодательства, признающего ветеранами Великой Отечественной войны инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период этой войны, а также лиц, награжденных знаками "Жителю блокадного Ленинграда" и "Житель осажденного Севастополя".По мнению автора документа, бывшие несовершеннолетние узники фашизма перенесли не менее жестокие страдания - более миллиона детей были угнаны в фашистское рабство с оккупированных территорий СССР, многие из них не смогли вернуться домой."Несовершеннолетних узников фашизма уничтожали физически и морально, направляли на самые тяжелые работы, использовали в качестве подопытных животных при проведении античеловеческих экспериментов и опытов. Дети умирали в страшных муках, на глазах тех, кто смог выжить в этом аду", - указано в пояснительной записке.
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великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), госдума рф, единая россия, сергей вострецов, общество
Детей-узников концлагерей и гетто предложили приравнять к ветеранам ВОВ
14:20 17.06.2021
 
© Фото : предоставлено управлением ФСБ по Республике КарелияУзники финского концлагеря в Петрозаводске, справа Клавдия Нюппиева
Узники финского концлагеря в Петрозаводске, справа Клавдия Нюппиева - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© Фото : предоставлено управлением ФСБ по Республике Карелия

В Госдуму внесен законопроект о приравнивании детей-узников концлагерей и гетто к ветеранам ВОВ

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Вострецов ("Единая Россия") внес в нижнюю палату парламента законопроект об отнесении детей, являвшихся узниками концлагерей и гетто в период Второй мировой войны, к ветеранам Великой Отечественной войны.
Как уточняется в пояснительной записке, законопроектом предлагается отнести детей, являвшихся узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, к ветеранам Великой Отечественной войны.
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Отмечается, что предлагаемые изменения соответствуют концепции российского законодательства, признающего ветеранами Великой Отечественной войны инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период этой войны, а также лиц, награжденных знаками "Жителю блокадного Ленинграда" и "Житель осажденного Севастополя".
По мнению автора документа, бывшие несовершеннолетние узники фашизма перенесли не менее жестокие страдания - более миллиона детей были угнаны в фашистское рабство с оккупированных территорий СССР, многие из них не смогли вернуться домой.
"Несовершеннолетних узников фашизма уничтожали физически и морально, направляли на самые тяжелые работы, использовали в качестве подопытных животных при проведении античеловеческих экспериментов и опытов. Дети умирали в страшных муках, на глазах тех, кто смог выжить в этом аду", - указано в пояснительной записке.
 
Великая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Госдума РФЕдиная РоссияСергей ВострецовОбщество
 
 
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