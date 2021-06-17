https://ria.ru/20210617/tseny-1737473733.html

В России цены на морковь увеличились вдвое за полгода

В России цены на морковь увеличились вдвое за полгода - РИА Новости, 17.06.2021

В России цены на морковь увеличились вдвое за полгода

Рост цен на картофель, капусту и морковь в России с 8 по 15 июня ускорился по сравнению с предыдущим отчетным периодом, на лук - замедлился, а огурцы и помидоры РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T19:22

2021-06-17T19:22

2021-06-17T19:22

россия

чукотский автономный округ

федеральная служба государственной статистики (росстат)

амурская область

экономика

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Рост цен на картофель, капусту и морковь в России с 8 по 15 июня ускорился по сравнению с предыдущим отчетным периодом, на лук - замедлился, а огурцы и помидоры вновь подешевели, следует из данных Росстата."Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,2%, в том числе на морковь - на 10,2%, картофель - на 7%, капусту белокочанную - на 4,4%, лук репчатый - на 1,1%, яблоки - на 0,3%. Цены на огурцы снизились на 5,5%, помидоры - на 4,9%", - говорится в сообщении статистического ведомства.С начала года к 15 июня картофель в России подорожал на 82,09%, капуста - на 67,62%, лук - на 40,44%. Морковь с начала года выросла в цене уже вдвое (на 102,68%), яблоки - на 7,24%, огурцы подешевели на 24,79%, помидоры - на 11,14%.За предыдущий период, с 1 по 7 июня, картофель вырос в цене на 4,89%, морковь - на 5,87%. Репчатый лук тогда подорожал на 1,55%, свежая белокочанная капуста - на 3,9%, яблоки - на 0,02%, огурцы подешевели на 6,08%, томаты - на 4,66%. В целом цены на плодоовощную продукцию за предыдущий период выросли на 0,3%.С 8 по 15 июня в России выросли цены на мясные консервы для детского питания (на 0,9%), маргарин (на 0,6%), баранину и карамель (на 0,4%), свинину, колбасы, сосиски, сардельки, сметану, шоколадные конфеты (на 0,3%), говядину, мороженую рыбу, сычужные сыры, печенье (на 0,2%).Мясные консервы, пастеризованное молоко, жирный творог, черный чай и обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях) подорожали на 0,1%. Цены на водку снизились на 0,3%, стерилизованное молоко, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,1%.Яйца в России с 8 по 15 июня продолжили дешеветь, в свою очередь темп прироста цен на сахар чуть ускорился по сравнению с предыдущей неделей, а на подсолнечное масло и гречку, напротив, замедлился, следует из данных Росстата.Так, стоимость сахара увеличилась на 0,32%, в том числе в 24 регионах - на 0,1-0,9%, в 10 - на 1-2,8%. "В 36 субъектах Российской Федерации цены не изменились. В 15 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-2,3%", - говорится в сообщении Росстата. С 1 по 7 июня рост цен на сахар составил 0,22%, с начала года - 2,42%.В свою очередь подсолнечное масло за отчетный период выросло в цене на 0,11% против 0,32% за предыдущий период (с начала года - на 4,92%). "В 23 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-1%, в девяти субъектах - на 1,1-3,2%. В 26 субъектах цены не изменились. В 23 субъектах цены снизились на 0,1-0,8%, в 4 субъектах - на 0,9-1,8%", - указывает статистическое ведомство.Стоимость мяса курицы практически не изменилась - она снизилась на 0,02%. В 31 регионе цены выросли на 0,1-0,9%, в четырех - на 1-1,6%, "В 10 субъектах цены не изменились. В 32 субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1-0,9%, в восьми субъектах - на 1-3,1%", - добавляет Росстат. С 1 по 7 июня цены на курятину выросли на 0,03%, с начала года они повысились на 14,91%.Яйца в среднем по России за отчетный период подешевели на 4,41% (с 1 по 7 июня - на 4,08%, с начала года яйца подешевели на 2,02%). В 19 регионах цены снизились на 0,1-2%, в 22 - на 2,1-4,9%, в 35 - на 5-10%, в пяти - на 10,1-14,1%. "В Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе цены на яйца куриные не изменились. В Магаданской и Амурской областях яйца куриные подорожали на 2,2% и 0,1% соответственно", - указывает Росстат.Гречка с 8 по 15 июня выросла в цене на 0,33%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,71%, а с начала года цены поднялись на 8,43%. Пшеничная мука на отчетной неделе подешевела на 0,16% (за предыдущий период - на 0,07%, рост с начала года - на 2,99%), черный хлеб подорожал на 0,09% (за предыдущий период - на 0,14%, с начала года - на 3,2%), макаронные изделия подешевели на 0,15% (против снижения на 0,18%, с начала года цены выросли на 3,76%).Вермишель уменьшилась в цене на 0,3% (за предыдущий период цены выросли на 0,12%, рост с начала года - на 3,7%). Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки повысились на 0,28% (неделей ранее - на 0,17%, рост с начала года - на 2,63%). Рис подорожал на 0,05% (неделей ранее - на 0,01%, рост цен с начала года - на 1,4%), цены на пшено выросли на 0,03% (за предыдущий период они снизились на 0,07%, с начала года - уменьшились на 2,48%).

https://ria.ru/20210617/produkty-1737430996.html

https://ria.ru/20210617/tseny-1737369905.html

https://ria.ru/20210611/sakhar-1736592915.html

https://ria.ru/20210608/myaso-1736077313.html

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чукотский автономный округ

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россия, чукотский автономный округ, федеральная служба государственной статистики (росстат), амурская область, экономика