https://ria.ru/20210617/sud-1737394929.html

Суд арестовал участницу Pussy Riot Никульшину

Суд арестовал участницу Pussy Riot Никульшину - РИА Новости, 17.06.2021

Суд арестовал участницу Pussy Riot Никульшину

Дорогомиловский суд Москвы назначил административный арест на 15 суток участнице группы Pussy Riot Веронике Никульшиной за неповиновение полиции, сообщил РИА... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T13:57

2021-06-17T13:57

2021-06-17T14:10

pussy riot

общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы назначил административный арест на 15 суток участнице группы Pussy Riot Веронике Никульшиной за неповиновение полиции, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Тельнов."Суд арестовал на 15 дней Веронику Никульшину по статье о неповиновении полиции" - сказал адвокат РИА Новости.По уточненным данным, участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина будет обжаловать решение суда об аресте на 15 суток за неповиновение полиции, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Тельнов."Мы безусловно будем обжаловать решения суда. В ходе рассмотрения протокола полиция пыталась доказать намерения Никульшиной по срыву чемпионата купленными ей билетами в Санкт-Петербург и обратно в Москву на 17 июня. Однако никаких матчей на этот день в Санкт-Петербурге не назначено. Исходя из билетов видно, что Вероника собиралась вернуться в Москву в тот же день", - добавил адвокат.Изначально сотрудники хотели взять с активистки объяснения о возможном готовящемся срыве футбольных соревнований Евро-2020, проходящих с 11 июня по 11 июля в 11 разных городах, в том числе в Санкт-Петербурге.В минувшую субботу девушку уже задерживали в районе Лубянки, где у нее брали интервью для YouTube-канала "Редакция". На Никульшину тогда составили протоколы о мелком хулиганстве и курении в неположенном месте, после чего отпустили под обязательство о явке.В начале мая Никульшину тоже в Москве задерживали за неповиновение полиции, в итоге она получила по решению суда пять суток ареста.Никульшина стала известна в 2018 году после акции Pussy Riot во время финала чемпионата мира по футболу. В финальном матче три девушки и молодой человек выбежали в полицейской форме на поле стадиона "Лужники". Тогда суд признал их виновными в "Нарушении правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях" и в "Незаконном ношении полицейской формы", назначив им административные аресты и небольшие штрафы.

https://ria.ru/20210517/muftiy-1732631220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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pussy riot, общество