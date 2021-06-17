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Московские вузы уточнят рекомендации для допуска студентов к учебе

Московские вузы уточнят рекомендации для допуска студентов к учебе - РИА Новости, 17.06.2021

Московские вузы уточнят рекомендации для допуска студентов к учебе

Совет ректоров вузов Москвы и Московской области еще не принял окончательное решение по допуску к занятиям в вузах с 1 сентября лишь тех студентов, которые... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T17:22

2021-06-17T17:22

2021-06-17T17:22

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Совет ректоров вузов Москвы и Московской области еще не принял окончательное решение по допуску к занятиям в вузах с 1 сентября лишь тех студентов, которые привились от COVID-19, создана комиссия, которая проработает разные предложения, сообщил РИА Новости председатель Совета ректоров Москвы и Московской области, президент МФТИ Николай Кудрявцев.Ранее ректор Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров сообщил, что Совет ректоров Москвы и Московской области рекомендует допускать к занятиям в вузах с 1 сентября лишь тех студентов, которые привились от новой коронавирусной инфекции.По словам Кудрявцева, срочная разработка данного решения подкреплена выходом указа мэра о введении обязательной вакцинации 60% работающих в сфере услуг. На фоне столь тревожной ситуации на совете было высказано достаточно много мнений и предложений об организации образовательного процесса в новом учебном году."В связи с этим мы создали специальную комиссию, которая в ближайшую неделю проработает данные предложения, и лишь затем будет организована рассылка, пройдет согласование и будет принято решение. Таким образом, общего для всех вузов решения пока нет, нам необходимо выверить многие аспекты и нюансы", - уточнил председатель Совета.Он также подчеркнул, что основной задачей является максимально снизить риск заражения."И если для преподавателей уже выпустили соответствующее постановление, то для студентов мы ставим в приоритет методы убеждения в необходимости вакцинации, методы мотивации, так как болезнь захватывает в сильной форме и нашу молодежь. Но о жестких ограничениях до сих пор речи не шло", - уточнил Кудрявцев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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