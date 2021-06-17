Московские вузы уточнят рекомендации для допуска студентов к учебе

Совет ректоров московских вузов пока не решил допускать к учебе только привитых студентов
"Ситуация с коронавирусом развивается драматически", — признал мэр Москвы Сергей Собянин.
"Ситуация с коронавирусом развивается драматически", — признал мэр Москвы Сергей Собянин.
"В больницах лежит более 12 тысяч человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков", — написал Собянин в личном блоге.
"В больницах лежит более 12 тысяч человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков", — написал Собянин в личном блоге.
В Москве вновь заработали резервные госпитали для лечения пациентов с COVID-19.
В Москве вновь заработали резервные госпитали для лечения пациентов с COVID-19.
Один из таких госпиталей работает в автомобильном торговом центре (АТЦ) "Москва" на Каширском шоссе.
Один из таких госпиталей работает в автомобильном торговом центре (АТЦ) "Москва" на Каширском шоссе.
Здесь получают помощь пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, доставляемые по скорой.
Здесь получают помощь пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, доставляемые по скорой.
Управляет госпиталем Городская клиническая больница имени С. С. Юдина.
Управляет госпиталем Городская клиническая больница имени С. С. Юдина.
Здесь есть все необходимое медицинское оборудование: уникальный передвижной компьютерный томограф, обеспечивающий высокоточную диагностику, аппараты УЗИ и ИВЛ.
Здесь есть все необходимое медицинское оборудование: уникальный передвижной компьютерный томограф, обеспечивающий высокоточную диагностику, аппараты УЗИ и ИВЛ.
Оборудована кислородная станция, у каждой койки — индивидуальный клапан подачи медицинских газов.
Оборудована кислородная станция, у каждой койки — индивидуальный клапан подачи медицинских газов.
Медики в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва".
Медики в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва".
"Ситуация с коронавирусом развивается драматически", — признал мэр Москвы Сергей Собянин.
"В больницах лежит более 12 тысяч человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков", — написал Собянин в личном блоге.
В Москве вновь заработали резервные госпитали для лечения пациентов с COVID-19.
Один из таких госпиталей работает в автомобильном торговом центре (АТЦ) "Москва" на Каширском шоссе.
Здесь получают помощь пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, доставляемые по скорой.
Управляет госпиталем Городская клиническая больница имени С. С. Юдина.
Здесь есть все необходимое медицинское оборудование: уникальный передвижной компьютерный томограф, обеспечивающий высокоточную диагностику, аппараты УЗИ и ИВЛ.
Оборудована кислородная станция, у каждой койки — индивидуальный клапан подачи медицинских газов.
Медики в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва".