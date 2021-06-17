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Московские вузы уточнят рекомендации для допуска студентов к учебе
Московские вузы уточнят рекомендации для допуска студентов к учебе - РИА Новости, 17.06.2021
Московские вузы уточнят рекомендации для допуска студентов к учебе
Совет ректоров вузов Москвы и Московской области еще не принял окончательное решение по допуску к занятиям в вузах с 1 сентября лишь тех студентов, которые... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T17:22
2021-06-17T17:22
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Совет ректоров вузов Москвы и Московской области еще не принял окончательное решение по допуску к занятиям в вузах с 1 сентября лишь тех студентов, которые привились от COVID-19, создана комиссия, которая проработает разные предложения, сообщил РИА Новости председатель Совета ректоров Москвы и Московской области, президент МФТИ Николай Кудрявцев.Ранее ректор Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров сообщил, что Совет ректоров Москвы и Московской области рекомендует допускать к занятиям в вузах с 1 сентября лишь тех студентов, которые привились от новой коронавирусной инфекции.По словам Кудрявцева, срочная разработка данного решения подкреплена выходом указа мэра о введении обязательной вакцинации 60% работающих в сфере услуг. На фоне столь тревожной ситуации на совете было высказано достаточно много мнений и предложений об организации образовательного процесса в новом учебном году."В связи с этим мы создали специальную комиссию, которая в ближайшую неделю проработает данные предложения, и лишь затем будет организована рассылка, пройдет согласование и будет принято решение. Таким образом, общего для всех вузов решения пока нет, нам необходимо выверить многие аспекты и нюансы", - уточнил председатель Совета.Он также подчеркнул, что основной задачей является максимально снизить риск заражения."И если для преподавателей уже выпустили соответствующее постановление, то для студентов мы ставим в приоритет методы убеждения в необходимости вакцинации, методы мотивации, так как болезнь захватывает в сильной форме и нашу молодежь. Но о жестких ограничениях до сих пор речи не шло", - уточнил Кудрявцев.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), образование - общество, общество
Московские вузы уточнят рекомендации для допуска студентов к учебе
17:22 17.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСтуденты во время обучения
Студенты во время обучения - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Совет ректоров московских вузов пока не решил допускать к учебе только привитых студентов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Совет ректоров вузов Москвы и Московской области еще не принял окончательное решение по допуску к занятиям в вузах с 1 сентября лишь тех студентов, которые привились от COVID-19, создана комиссия, которая проработает разные предложения, сообщил РИА Новости председатель Совета ректоров Москвы и Московской области, президент МФТИ Николай Кудрявцев.
Ранее ректор Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров сообщил, что Совет ректоров Москвы и Московской области рекомендует допускать к занятиям в вузах с 1 сентября лишь тех студентов, которые привились от новой коронавирусной инфекции.
"В настоящее время Совет ректоров вузов Москвы и Московской области находится только в стадии разработки окончательного решения, и связано оно в первую очередь с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в нашем регионе. Мы все обеспокоены данной ситуацией, а именно ее взрывным характером, и сейчас для нас главная задача - сохранить здоровье студентов и преподавателей", - сказал он.
По словам Кудрявцева, срочная разработка данного решения подкреплена выходом указа мэра о введении обязательной вакцинации 60% работающих в сфере услуг. На фоне столь тревожной ситуации на совете было высказано достаточно много мнений и предложений об организации образовательного процесса в новом учебном году.
"В связи с этим мы создали специальную комиссию, которая в ближайшую неделю проработает данные предложения, и лишь затем будет организована рассылка, пройдет согласование и будет принято решение. Таким образом, общего для всех вузов решения пока нет, нам необходимо выверить многие аспекты и нюансы", - уточнил председатель Совета.
Он также подчеркнул, что основной задачей является максимально снизить риск заражения.
"И если для преподавателей уже выпустили соответствующее постановление, то для студентов мы ставим в приоритет методы убеждения в необходимости вакцинации, методы мотивации, так как болезнь захватывает в сильной форме и нашу молодежь. Но о жестких ограничениях до сих пор речи не шло", - уточнил Кудрявцев.
"Ситуация развивается драматически": борьба с коронавирусом в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Ситуация с коронавирусом развивается драматически", — признал мэр Москвы Сергей Собянин.

Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ Москва
1 из 10

"Ситуация с коронавирусом развивается драматически", — признал мэр Москвы Сергей Собянин.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"В больницах лежит более 12 тысяч человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков", — написал Собянин в личном блоге.

Врач оказывает помощь пациенту в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва
2 из 10

"В больницах лежит более 12 тысяч человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков", — написал Собянин в личном блоге.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В Москве вновь заработали резервные госпитали для лечения пациентов с COVID-19.

Медицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в автомобильном торговом центре (АТЦ) Москва
3 из 10

В Москве вновь заработали резервные госпитали для лечения пациентов с COVID-19.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Один из таких госпиталей работает в автомобильном торговом центре (АТЦ) "Москва" на Каширском шоссе.

Кабинет компьютерной томографии в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в автомобильном торговом центре (АТЦ) Москва
4 из 10

Один из таких госпиталей работает в автомобильном торговом центре (АТЦ) "Москва" на Каширском шоссе.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Здесь получают помощь пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, доставляемые по скорой.

Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ Москва
5 из 10

Здесь получают помощь пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, доставляемые по скорой.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Управляет госпиталем Городская клиническая больница имени С. С. Юдина.

Медицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва
6 из 10

Управляет госпиталем Городская клиническая больница имени С. С. Юдина.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Стационар способен принять более 1800 больных.

Медицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в автомобильном торговом центре (АТЦ) Москва
7 из 10

Стационар способен принять более 1800 больных.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Здесь есть все необходимое медицинское оборудование: уникальный передвижной компьютерный томограф, обеспечивающий высокоточную диагностику, аппараты УЗИ и ИВЛ.

Кабинет компьютерной томографии в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в автомобильном торговом центре (АТЦ) Москва
8 из 10

Здесь есть все необходимое медицинское оборудование: уникальный передвижной компьютерный томограф, обеспечивающий высокоточную диагностику, аппараты УЗИ и ИВЛ.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Оборудована кислородная станция, у каждой койки — индивидуальный клапан подачи медицинских газов.

Врач оказывает помощь пациенту в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в автомобильном торговом центре (АТЦ) Москва
9 из 10

Оборудована кислородная станция, у каждой койки — индивидуальный клапан подачи медицинских газов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Медики в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва".

Медицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в автомобильном торговом центре (АТЦ) Москва
10 из 10

Медики в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 10

"Ситуация с коронавирусом развивается драматически", — признал мэр Москвы Сергей Собянин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 10

"В больницах лежит более 12 тысяч человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков", — написал Собянин в личном блоге.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 10

В Москве вновь заработали резервные госпитали для лечения пациентов с COVID-19.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Один из таких госпиталей работает в автомобильном торговом центре (АТЦ) "Москва" на Каширском шоссе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Здесь получают помощь пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, доставляемые по скорой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 10

Управляет госпиталем Городская клиническая больница имени С. С. Юдина.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Стационар способен принять более 1800 больных.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 10

Здесь есть все необходимое медицинское оборудование: уникальный передвижной компьютерный томограф, обеспечивающий высокоточную диагностику, аппараты УЗИ и ИВЛ.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Оборудована кислородная станция, у каждой койки — индивидуальный клапан подачи медицинских газов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Медики в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва".

© РИА Новости / Илья Питалев
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