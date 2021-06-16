"Ситуация развивается драматически": борьба с коронавирусом в Москве
"Ситуация с коронавирусом развивается драматически", — признал мэр Москвы Сергей Собянин.
"Ситуация с коронавирусом развивается драматически", — признал мэр Москвы Сергей Собянин.
"В больницах лежит более 12 тысяч человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков", — написал Собянин в личном блоге.
"В больницах лежит более 12 тысяч человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков", — написал Собянин в личном блоге.
В Москве вновь заработали резервные госпитали для лечения пациентов с COVID-19.
В Москве вновь заработали резервные госпитали для лечения пациентов с COVID-19.
Один из таких госпиталей работает в автомобильном торговом центре (АТЦ) "Москва" на Каширском шоссе.
Один из таких госпиталей работает в автомобильном торговом центре (АТЦ) "Москва" на Каширском шоссе.
Здесь получают помощь пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, доставляемые по скорой.
Здесь получают помощь пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, доставляемые по скорой.
Управляет госпиталем Городская клиническая больница имени С. С. Юдина.
Управляет госпиталем Городская клиническая больница имени С. С. Юдина.
Стационар способен принять более 1800 больных.
Здесь есть все необходимое медицинское оборудование: уникальный передвижной компьютерный томограф, обеспечивающий высокоточную диагностику, аппараты УЗИ и ИВЛ.
Здесь есть все необходимое медицинское оборудование: уникальный передвижной компьютерный томограф, обеспечивающий высокоточную диагностику, аппараты УЗИ и ИВЛ.
Оборудована кислородная станция, у каждой койки — индивидуальный клапан подачи медицинских газов.
Оборудована кислородная станция, у каждой койки — индивидуальный клапан подачи медицинских газов.
Медики в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва".
Медики в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва".