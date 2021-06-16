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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210616/covid-19-1737204011.html
"Ситуация развивается драматически": борьба с коронавирусом в Москве
"Ситуация развивается драматически": борьба с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 16.06.2021
"Ситуация развивается драматически": борьба с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавируса в Москве остается сложной: растет заболеваемость, увеличено количество коек для пациентов с COVID-19. Один из резервных РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T15:29
2021-06-16T16:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
врачи
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Ситуация с распространением коронавируса в Москве остается сложной: растет заболеваемость, увеличено количество коек для пациентов с COVID-19. Один из резервных госпиталей развернули в автомобильном торговом центре "Москва". Работа стационара — в фотоленте Ria.ru.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, врачи, москва, фото, фото

"Ситуация развивается драматически": борьба с коронавирусом в Москве

15:29 16.06.2021 (обновлено: 16:44 16.06.2021)
 
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Ситуация с распространением коронавируса в Москве остается сложной: растет заболеваемость, увеличено количество коек для пациентов с COVID-19. Один из резервных госпиталей развернули в автомобильном торговом центре "Москва". Работа стационара — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Ситуация с коронавирусом развивается драматически", — признал мэр Москвы Сергей Собянин.

Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ Москва
1 из 10

"Ситуация с коронавирусом развивается драматически", — признал мэр Москвы Сергей Собянин.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"В больницах лежит более 12 тысяч человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков", — написал Собянин в личном блоге.

Врач оказывает помощь пациенту в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва
2 из 10

"В больницах лежит более 12 тысяч человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков", — написал Собянин в личном блоге.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В Москве вновь заработали резервные госпитали для лечения пациентов с COVID-19.

Медицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в автомобильном торговом центре (АТЦ) Москва
3 из 10

В Москве вновь заработали резервные госпитали для лечения пациентов с COVID-19.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Один из таких госпиталей работает в автомобильном торговом центре (АТЦ) "Москва" на Каширском шоссе.

Кабинет компьютерной томографии в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в автомобильном торговом центре (АТЦ) Москва
4 из 10

Один из таких госпиталей работает в автомобильном торговом центре (АТЦ) "Москва" на Каширском шоссе.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Здесь получают помощь пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, доставляемые по скорой.

Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ Москва
5 из 10

Здесь получают помощь пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, доставляемые по скорой.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Управляет госпиталем Городская клиническая больница имени С. С. Юдина.

Медицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва
6 из 10

Управляет госпиталем Городская клиническая больница имени С. С. Юдина.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Стационар способен принять более 1800 больных.

Медицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в автомобильном торговом центре (АТЦ) Москва
7 из 10

Стационар способен принять более 1800 больных.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Здесь есть все необходимое медицинское оборудование: уникальный передвижной компьютерный томограф, обеспечивающий высокоточную диагностику, аппараты УЗИ и ИВЛ.

Кабинет компьютерной томографии в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в автомобильном торговом центре (АТЦ) Москва
8 из 10

Здесь есть все необходимое медицинское оборудование: уникальный передвижной компьютерный томограф, обеспечивающий высокоточную диагностику, аппараты УЗИ и ИВЛ.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Оборудована кислородная станция, у каждой койки — индивидуальный клапан подачи медицинских газов.

Врач оказывает помощь пациенту в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в автомобильном торговом центре (АТЦ) Москва
9 из 10

Оборудована кислородная станция, у каждой койки — индивидуальный клапан подачи медицинских газов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Медики в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва".

Медицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в автомобильном торговом центре (АТЦ) Москва
10 из 10

Медики в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва".

© РИА Новости / Илья Питалев
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