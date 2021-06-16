https://ria.ru/20210616/covid-19-1737204011.html

"Ситуация развивается драматически": борьба с коронавирусом в Москве

"Ситуация развивается драматически": борьба с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 16.06.2021

"Ситуация развивается драматически": борьба с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавируса в Москве остается сложной: растет заболеваемость, увеличено количество коек для пациентов с COVID-19. Один из резервных РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T15:29

2021-06-16T15:29

2021-06-16T16:44

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

врачи

москва

фото

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Ситуация с распространением коронавируса в Москве остается сложной: растет заболеваемость, увеличено количество коек для пациентов с COVID-19. Один из резервных госпиталей развернули в автомобильном торговом центре "Москва". Работа стационара — в фотоленте Ria.ru.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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