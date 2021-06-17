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Во Владимире проверяют инцидент с приездом скорой к зданию администрации
Во Владимире проверяют инцидент с приездом скорой к зданию администрации - РИА Новости, 17.06.2021
Во Владимире проверяют инцидент с приездом скорой к зданию администрации
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин поручил провести детальные проверки после того, как накануне вечером медики привезли к зданию администрации... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T22:01
2021-06-17T22:02
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РЯЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин поручил провести детальные проверки после того, как накануне вечером медики привезли к зданию администрации региона пациента с подозрением на коронавирус, которого якобы отказались принять в госпиталях региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации области.Пресс-служба уточнила, что 16 июня в 22.40 к зданию администрации Владимирской области подъехал автомобиль скорой медицинской помощи с пациентом с подозрением на COVID-19. Сопровождавшая его фельдшер заявила, что она привезла мужчину к администрации, поскольку ни один из СOVID-госпиталей региона не согласился его принять, ссылаясь на отсутствие мест. Затем она сообщила, что нашлось место в Муроме.Ночью, добавили в администрации региона, пациента привезли в инфекционный госпиталь на базе муромской городской больницы №3. По данным главного врача, пациент поступил в тяжелом состоянии, с жалобами на слабость и одышку. Сейчас ему проводится необходимая инфузионная и противовирусная терапия, обеспечена респираторная поддержка увлажненным кислородом. Окончательный диагноз пока не поставлен."Об инциденте было доложено губернатору Владимиру Сипягину. Глава региона встал на сторону пациента. Он поручил департаменту здравоохранения и департаменту безопасности провести детальные проверки на предмет соответствия действительности информации, поступившей от фельдшера. В частности, предстоит выяснить, действительно ли были произведены звонки в пять госпиталей региона и везде был получен отказ. Если это так, то кто именно отказал в госпитализации и на каком основании, соответствие слов фактам. Губернатор заявил, что виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. Владимир Сипягин подчеркнул, что лица, которые так отнеслись к больному, недостойны медицинской профессии", - рассказали в пресс-службе.Департамент здравоохранения по поручению губернатора затребовал письменные объяснения с главных врачей тех учреждений здравоохранения, в которые, как рассказала фельдшер, она обращалась, и от главного врача станции скорой медицинской помощи города Владимира. Проверяющие также изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных на здании областной администрации, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20210616/skoraya-1737183227.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир сипягин, здоровье - общество, муром, владимир, владимирская область
Во Владимире проверяют инцидент с приездом скорой к зданию администрации
22:01 17.06.2021 (обновлено: 22:02 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Губернатор Сипягин поручил проверить инцидент с приездом скорой к администрации во Владимире

Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин поручил провести детальные проверки после того, как накануне вечером медики привезли к зданию администрации региона пациента с подозрением на коронавирус, которого якобы отказались принять в госпиталях региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации области.
Пресс-служба уточнила, что 16 июня в 22.40 к зданию администрации Владимирской области подъехал автомобиль скорой медицинской помощи с пациентом с подозрением на COVID-19. Сопровождавшая его фельдшер заявила, что она привезла мужчину к администрации, поскольку ни один из СOVID-госпиталей региона не согласился его принять, ссылаясь на отсутствие мест. Затем она сообщила, что нашлось место в Муроме.
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Ночью, добавили в администрации региона, пациента привезли в инфекционный госпиталь на базе муромской городской больницы №3. По данным главного врача, пациент поступил в тяжелом состоянии, с жалобами на слабость и одышку. Сейчас ему проводится необходимая инфузионная и противовирусная терапия, обеспечена респираторная поддержка увлажненным кислородом. Окончательный диагноз пока не поставлен.
"Об инциденте было доложено губернатору Владимиру Сипягину. Глава региона встал на сторону пациента. Он поручил департаменту здравоохранения и департаменту безопасности провести детальные проверки на предмет соответствия действительности информации, поступившей от фельдшера. В частности, предстоит выяснить, действительно ли были произведены звонки в пять госпиталей региона и везде был получен отказ. Если это так, то кто именно отказал в госпитализации и на каком основании, соответствие слов фактам. Губернатор заявил, что виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. Владимир Сипягин подчеркнул, что лица, которые так отнеслись к больному, недостойны медицинской профессии", - рассказали в пресс-службе.
Департамент здравоохранения по поручению губернатора затребовал письменные объяснения с главных врачей тех учреждений здравоохранения, в которые, как рассказала фельдшер, она обращалась, и от главного врача станции скорой медицинской помощи города Владимира. Проверяющие также изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных на здании областной администрации, подчеркнули в пресс-службе.
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