https://ria.ru/20210617/skoraya-1737491663.html

Во Владимире проверяют инцидент с приездом скорой к зданию администрации

Во Владимире проверяют инцидент с приездом скорой к зданию администрации - РИА Новости, 17.06.2021

Во Владимире проверяют инцидент с приездом скорой к зданию администрации

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин поручил провести детальные проверки после того, как накануне вечером медики привезли к зданию администрации... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T22:01

2021-06-17T22:01

2021-06-17T22:02

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РЯЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин поручил провести детальные проверки после того, как накануне вечером медики привезли к зданию администрации региона пациента с подозрением на коронавирус, которого якобы отказались принять в госпиталях региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации области.Пресс-служба уточнила, что 16 июня в 22.40 к зданию администрации Владимирской области подъехал автомобиль скорой медицинской помощи с пациентом с подозрением на COVID-19. Сопровождавшая его фельдшер заявила, что она привезла мужчину к администрации, поскольку ни один из СOVID-госпиталей региона не согласился его принять, ссылаясь на отсутствие мест. Затем она сообщила, что нашлось место в Муроме.Ночью, добавили в администрации региона, пациента привезли в инфекционный госпиталь на базе муромской городской больницы №3. По данным главного врача, пациент поступил в тяжелом состоянии, с жалобами на слабость и одышку. Сейчас ему проводится необходимая инфузионная и противовирусная терапия, обеспечена респираторная поддержка увлажненным кислородом. Окончательный диагноз пока не поставлен."Об инциденте было доложено губернатору Владимиру Сипягину. Глава региона встал на сторону пациента. Он поручил департаменту здравоохранения и департаменту безопасности провести детальные проверки на предмет соответствия действительности информации, поступившей от фельдшера. В частности, предстоит выяснить, действительно ли были произведены звонки в пять госпиталей региона и везде был получен отказ. Если это так, то кто именно отказал в госпитализации и на каком основании, соответствие слов фактам. Губернатор заявил, что виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. Владимир Сипягин подчеркнул, что лица, которые так отнеслись к больному, недостойны медицинской профессии", - рассказали в пресс-службе.Департамент здравоохранения по поручению губернатора затребовал письменные объяснения с главных врачей тех учреждений здравоохранения, в которые, как рассказала фельдшер, она обращалась, и от главного врача станции скорой медицинской помощи города Владимира. Проверяющие также изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных на здании областной администрации, подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20210616/skoraya-1737183227.html

https://ria.ru/20210617/rospotrebnadzor-1737461481.html

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