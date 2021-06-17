Во Владимире проверяют инцидент с приездом скорой к зданию администрации
22:01 17.06.2021 (обновлено: 22:02 17.06.2021)
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Губернатор Сипягин поручил проверить инцидент с приездом скорой к администрации во Владимире
РЯЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин поручил провести детальные проверки после того, как накануне вечером медики привезли к зданию администрации региона пациента с подозрением на коронавирус, которого якобы отказались принять в госпиталях региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации области.
Пресс-служба уточнила, что 16 июня в 22.40 к зданию администрации Владимирской области подъехал автомобиль скорой медицинской помощи с пациентом с подозрением на COVID-19. Сопровождавшая его фельдшер заявила, что она привезла мужчину к администрации, поскольку ни один из СOVID-госпиталей региона не согласился его принять, ссылаясь на отсутствие мест. Затем она сообщила, что нашлось место в Муроме.
Ночью, добавили в администрации региона, пациента привезли в инфекционный госпиталь на базе муромской городской больницы №3. По данным главного врача, пациент поступил в тяжелом состоянии, с жалобами на слабость и одышку. Сейчас ему проводится необходимая инфузионная и противовирусная терапия, обеспечена респираторная поддержка увлажненным кислородом. Окончательный диагноз пока не поставлен.
"Об инциденте было доложено губернатору Владимиру Сипягину. Глава региона встал на сторону пациента. Он поручил департаменту здравоохранения и департаменту безопасности провести детальные проверки на предмет соответствия действительности информации, поступившей от фельдшера. В частности, предстоит выяснить, действительно ли были произведены звонки в пять госпиталей региона и везде был получен отказ. Если это так, то кто именно отказал в госпитализации и на каком основании, соответствие слов фактам. Губернатор заявил, что виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. Владимир Сипягин подчеркнул, что лица, которые так отнеслись к больному, недостойны медицинской профессии", - рассказали в пресс-службе.
Департамент здравоохранения по поручению губернатора затребовал письменные объяснения с главных врачей тех учреждений здравоохранения, в которые, как рассказала фельдшер, она обращалась, и от главного врача станции скорой медицинской помощи города Владимира. Проверяющие также изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных на здании областной администрации, подчеркнули в пресс-службе.