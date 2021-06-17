https://ria.ru/20210617/sammit-1737354820.html

В Кремле рассказали о содержании переговоров Путина и Байдена

В Кремле рассказали о содержании переговоров Путина и Байдена - РИА Новости, 17.06.2021

В Кремле рассказали о содержании переговоров Путина и Байдена

Саммиту в Женеве предшествовала длительная подготовка, с самого начала стороны предостерегали от завышенных ожиданий, но он прошел скорее со знаком плюс,... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T10:42

2021-06-17T10:42

2021-06-17T13:51

саммит путина и байдена

россия

дмитрий песков

сша

в мире

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Саммиту в Женеве предшествовала длительная подготовка, с самого начала стороны предостерегали от завышенных ожиданий, но он прошел скорее со знаком плюс, считают в Кремле.Лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден подняли много важных тем, в том числе поговорили о ситуации на Украине."Как ни странно, понимание того, <...> по Донбассу единственным возможным средством урегулирования является имплементация минских договоренностей, кстати, — такое понимание было подтверждено, что единственное, что можно сделать, — это реализовать минские договоренности", — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире "Эха Москвы". При этом присоединение Вашингтона к "нормандскому формату" не обсуждалось, добавил он.Также у Кремля и Белого дома есть разногласия по Белоруссии. "Было констатировано, что это вот то самое место, где, наверное, вряд ли нужно пытаться сблизить позиции — это невозможно", — сказал Песков.Затрагивалась на переговорах и тема обмена заключенными, которая, по уточнению пресс-секретаря, "не любит публичности и требует тишины"."Естественно, сверкой списков никто не занимался, президенты ведут, как правило, рамочный разговор, концептуальный. Тема эта затрагивалась. Президент Путин это подтвердил на пресс-конференции, сказал, что можно поработать в этом направлении", — рассказал представитель Кремля. Никаких дедлайнов здесь быть не может, отметил он.Помимо этого, упоминались кибератаки, иранская ядерная программа, Афганистан, расширение НАТО и другие вопросы, но подробности не раскрываются.Накануне в Женеве прошел первый полноформатный саммит Путина и Байдена. Президенты общались 4,5 часа и пришли к некоторым договоренностям. В частности, российский лидер заявил, что решено начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, главы государств приняли совместное заявление о приверженности принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей.

https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html

https://ria.ru/20210617/trump-1737336848.html

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россия, дмитрий песков, сша, в мире