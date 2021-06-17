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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210617/sammit-1737354820.html
В Кремле рассказали о содержании переговоров Путина и Байдена
В Кремле рассказали о содержании переговоров Путина и Байдена - РИА Новости, 17.06.2021
В Кремле рассказали о содержании переговоров Путина и Байдена
Саммиту в Женеве предшествовала длительная подготовка, с самого начала стороны предостерегали от завышенных ожиданий, но он прошел скорее со знаком плюс,... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T10:42
2021-06-17T13:51
саммит путина и байдена
россия
дмитрий песков
сша
в мире
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Саммиту в Женеве предшествовала длительная подготовка, с самого начала стороны предостерегали от завышенных ожиданий, но он прошел скорее со знаком плюс, считают в Кремле.Лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден подняли много важных тем, в том числе поговорили о ситуации на Украине."Как ни странно, понимание того, &lt;...&gt; по Донбассу единственным возможным средством урегулирования является имплементация минских договоренностей, кстати, — такое понимание было подтверждено, что единственное, что можно сделать, — это реализовать минские договоренности", — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире "Эха Москвы". При этом присоединение Вашингтона к "нормандскому формату" не обсуждалось, добавил он.Также у Кремля и Белого дома есть разногласия по Белоруссии. "Было констатировано, что это вот то самое место, где, наверное, вряд ли нужно пытаться сблизить позиции — это невозможно", — сказал Песков.Затрагивалась на переговорах и тема обмена заключенными, которая, по уточнению пресс-секретаря, "не любит публичности и требует тишины"."Естественно, сверкой списков никто не занимался, президенты ведут, как правило, рамочный разговор, концептуальный. Тема эта затрагивалась. Президент Путин это подтвердил на пресс-конференции, сказал, что можно поработать в этом направлении", — рассказал представитель Кремля. Никаких дедлайнов здесь быть не может, отметил он.Помимо этого, упоминались кибератаки, иранская ядерная программа, Афганистан, расширение НАТО и другие вопросы, но подробности не раскрываются.Накануне в Женеве прошел первый полноформатный саммит Путина и Байдена. Президенты общались 4,5 часа и пришли к некоторым договоренностям. В частности, российский лидер заявил, что решено начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, главы государств приняли совместное заявление о приверженности принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей.
https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html
https://ria.ru/20210617/trump-1737336848.html
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россия, дмитрий песков, сша, в мире
В Кремле рассказали о содержании переговоров Путина и Байдена
10:42 17.06.2021 (обновлено: 13:51 17.06.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь российского президента Песков оценил итоги переговоров Путина и Байдена

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Саммиту в Женеве предшествовала длительная подготовка, с самого начала стороны предостерегали от завышенных ожиданий, но он прошел скорее со знаком плюс, считают в Кремле.
Лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден подняли много важных тем, в том числе поговорили о ситуации на Украине.
"Как ни странно, понимание того, <...> по Донбассу единственным возможным средством урегулирования является имплементация минских договоренностей, кстати, — такое понимание было подтверждено, что единственное, что можно сделать, — это реализовать минские договоренности", — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире "Эха Москвы".
При этом присоединение Вашингтона к "нормандскому формату" не обсуждалось, добавил он.
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Также у Кремля и Белого дома есть разногласия по Белоруссии.
"Было констатировано, что это вот то самое место, где, наверное, вряд ли нужно пытаться сблизить позиции — это невозможно", — сказал Песков.
Затрагивалась на переговорах и тема обмена заключенными, которая, по уточнению пресс-секретаря, "не любит публичности и требует тишины".
"Естественно, сверкой списков никто не занимался, президенты ведут, как правило, рамочный разговор, концептуальный. Тема эта затрагивалась. Президент Путин это подтвердил на пресс-конференции, сказал, что можно поработать в этом направлении", — рассказал представитель Кремля. Никаких дедлайнов здесь быть не может, отметил он.
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Помимо этого, упоминались кибератаки, иранская ядерная программа, Афганистан, расширение НАТО и другие вопросы, но подробности не раскрываются.
Накануне в Женеве прошел первый полноформатный саммит Путина и Байдена. Президенты общались 4,5 часа и пришли к некоторым договоренностям. В частности, российский лидер заявил, что решено начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, главы государств приняли совместное заявление о приверженности принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей.
Встреча Путина и Байдена в Женеве
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Нынешний российско-американский саммит — первый с 2018 года.

Президент РФ Владимир Путин, президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен и президент США Джо Байден на вилле Ла Гранж в Женеве
1 из 11

Нынешний российско-американский саммит — первый с 2018 года.

© РИА Новости / POOL
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© REUTERS / Kevin Lamarque

Встречу Путина и Байдена организовали на живописной женевской вилле Ла Гранж. Считается, что она создает хорошие условия для переговоров.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
2 из 11

Встречу Путина и Байдена организовали на живописной женевской вилле Ла Гранж. Считается, что она создает хорошие условия для переговоров.

© REUTERS / Kevin Lamarque
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Путин и Байден пожали друг другу руки, когда фотографировались на крыльце виллы. Президент США протянул руку российскому коллеге.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
3 из 11

Путин и Байден пожали друг другу руки, когда фотографировались на крыльце виллы. Президент США протянул руку российскому коллеге.

© РИА Новости / POOL
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© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, Pool

После этого лидеры удалились в здание для переговоров, внутри Путин и Байден пожали друг другу руки еще раз.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
4 из 11

После этого лидеры удалились в здание для переговоров, внутри Путин и Байден пожали друг другу руки еще раз.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, Pool
© AFP 2021 / DENIS BALIBOUSE, POOL

Президент России поблагодарил американского коллегу за инициативу проведения встречи.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
5 из 11

Президент России поблагодарил американского коллегу за инициативу проведения встречи.

© AFP 2021 / DENIS BALIBOUSE, POOL
© REUTERS / Saul Loeb/Pool

Джо Байден ответил Владимиру Путину, что встреча лицом к лицу полезна.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
6 из 11

Джо Байден ответил Владимиру Путину, что встреча лицом к лицу полезна.

© REUTERS / Saul Loeb/Pool
© РИА Новости / Михаил Метцель, POOL / Перейти в фотобанк

Переговоры проходят в библиотеке. На столике между президентами — букет в нейтральной бело-зеленой гамме.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
7 из 11

Переговоры проходят в библиотеке. На столике между президентами — букет в нейтральной бело-зеленой гамме.

© РИА Новости / Михаил Метцель, POOL
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© РИА Новости / Михаил Метцель / POOL / Перейти в фотобанк

Путин отметил, что в российско-американских отношениях накопилось много вопросов, и выразил надежду на продуктивную встречу.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве на вилле Ла Гранж
8 из 11

Путин отметил, что в российско-американских отношениях накопилось много вопросов, и выразил надежду на продуктивную встречу.

© РИА Новости / Михаил Метцель / POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Переговоры состояли из нескольких частей — в узком и расширенном составе — и продлились 4,5 часа.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
9 из 11

Переговоры состояли из нескольких частей — в узком и расширенном составе — и продлились 4,5 часа.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Martial Trezzini/Pool

Путин приехал на переговоры с Байденом на автомобиле "Аурус".

Кортеж президента России Владимира Путина в аэропорту Женевы
10 из 11

Путин приехал на переговоры с Байденом на автомобиле "Аурус".

© REUTERS / Martial Trezzini/Pool
© AP Photo / Michael Probst

Американский лидер прибыл на "кадиллаке".

Автомобиль с президентом США Джо Байденом едет в кортеже к вилле Ла Гранж в Женеве
11 из 11

Американский лидер прибыл на "кадиллаке".

© AP Photo / Michael Probst
1 из 11

Нынешний российско-американский саммит — первый с 2018 года.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
2 из 11

Встречу Путина и Байдена организовали на живописной женевской вилле Ла Гранж. Считается, что она создает хорошие условия для переговоров.

© REUTERS / Kevin Lamarque
3 из 11

Путин и Байден пожали друг другу руки, когда фотографировались на крыльце виллы. Президент США протянул руку российскому коллеге.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
4 из 11

После этого лидеры удалились в здание для переговоров, внутри Путин и Байден пожали друг другу руки еще раз.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, Pool
5 из 11

Президент России поблагодарил американского коллегу за инициативу проведения встречи.

© AFP 2021 / DENIS BALIBOUSE, POOL
6 из 11

Джо Байден ответил Владимиру Путину, что встреча лицом к лицу полезна.

© REUTERS / Saul Loeb/Pool
7 из 11

Переговоры проходят в библиотеке. На столике между президентами — букет в нейтральной бело-зеленой гамме.

© РИА Новости / Михаил Метцель, POOL
Перейти в фотобанк
8 из 11

Путин отметил, что в российско-американских отношениях накопилось много вопросов, и выразил надежду на продуктивную встречу.

© РИА Новости / Михаил Метцель / POOL
Перейти в фотобанк
9 из 11

Переговоры состояли из нескольких частей — в узком и расширенном составе — и продлились 4,5 часа.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
10 из 11

Путин приехал на переговоры с Байденом на автомобиле "Аурус".

© REUTERS / Martial Trezzini/Pool
11 из 11

Американский лидер прибыл на "кадиллаке".

© AP Photo / Michael Probst
 
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