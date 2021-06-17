В ЛНР прошел митинг-реквием памяти убитых в 2014 году журналистов ВГТРК

В ЛНР состоялся митинг-реквием памяти погибших в 2014 году Игоря Корнелюка и Антона Волошина
Траурное мероприятие в память об Андрее Стенине и погибших вместе с ним военных корреспондентах состоялось в окрестностях города Снежное.
Траурное мероприятие в память об Андрее Стенине и погибших вместе с ним военных корреспондентах состоялось в окрестностях города Снежное.
На месте гибели фотожурналиста отслужили молебен.
На торжественный митинг пришли десятки человек.
В мероприятии приняли участие глава администрации Александр Скворцов, депутат Татьяна Журавлева и местные жители
В мероприятии приняли участие глава администрации Александр Скворцов, депутат Татьяна Журавлева и местные жители
Участники движения ДНР "Молодая гвардия" встали в почетный караул.
Участники движения ДНР "Молодая гвардия" встали в почетный караул.
Стенин стал примером мужества для учеников носящей его имя школы в Снежнянском районе, рассказал глава местной ячейки общественной организации "Донецкая Республика".
Стенин стал примером мужества для учеников носящей его имя школы в Снежнянском районе, рассказал глава местной ячейки общественной организации "Донецкая Республика".
Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб в Донбассе при исполнении служебных обязанностей летом 2014 года.
Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб в Донбассе при исполнении служебных обязанностей летом 2014 года.
Спустя шесть лет Украина так и не огласила итоги расследования и не передала России документы, которые бы прояснили обстоятельства произошедшего.
Спустя шесть лет Украина так и не огласила итоги расследования и не передала России документы, которые бы прояснили обстоятельства произошедшего.
Траурное мероприятие в память об Андрее Стенине и погибших вместе с ним военных корреспондентах состоялось в окрестностях города Снежное.
На месте гибели фотожурналиста отслужили молебен.
На торжественный митинг пришли десятки человек.
В мероприятии приняли участие глава администрации Александр Скворцов, депутат Татьяна Журавлева и местные жители
Участники движения ДНР "Молодая гвардия" встали в почетный караул.
Стенин стал примером мужества для учеников носящей его имя школы в Снежнянском районе, рассказал глава местной ячейки общественной организации "Донецкая Республика".
Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб в Донбассе при исполнении служебных обязанностей летом 2014 года.
Спустя шесть лет Украина так и не огласила итоги расследования и не передала России документы, которые бы прояснили обстоятельства произошедшего.