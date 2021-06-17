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В ЛНР прошел митинг-реквием памяти убитых в 2014 году журналистов ВГТРК
В ЛНР прошел митинг-реквием памяти убитых в 2014 году журналистов ВГТРК - РИА Новости, 17.06.2021
В ЛНР прошел митинг-реквием памяти убитых в 2014 году журналистов ВГТРК
Митинг-реквием в память о российских журналистах ВГТРК Игоре Корнелюке и Антоне Волошине, погибших в 2014 году под поселком Металлист, прошел в... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T14:29
2021-06-17T15:50
россия
игорь корнелюк
антон волошин
гибель журналистов "вестей" на украине
луганская народная республика
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МЕТАЛЛИСТ, 17 июн - РИА Новости. Митинг-реквием в память о российских журналистах ВГТРК Игоре Корнелюке и Антоне Волошине, погибших в 2014 году под поселком Металлист, прошел в самопровозглашенной Луганской народной республике, передает корреспондент РИА Новости.Корреспондент "Вестей" Игорь Корнелюк и видеоинженер Антон Волошин были убиты летом 2014 года в результате минометного обстрела района поселка Металлист под Луганском в Донбассе. За причастность к их гибели была осуждена на 22 года Надежда Савченко, которая, как установил суд, корректировала артиллерийский огонь. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на Украину. Власти ЛНР посмертно наградили Волошина и Корнелюка орденом за заслуги перед народом республики. Школе в поселке Металлист присвоили имена погибших."Работа здесь настоящих профессионалов заставила мир по-другому посмотреть на эту войну. Заставила мир осознать, насколько опасен украинский фашизм. И вместе с этим пришло понимание, что Донбасс невозможно сломить. У военных есть хорошая традиция, павших героев навечно зачислять в состав военных частей. Но мы не военные, мы люди мирных профессий. Но ребята, погибшие на этом месте, они навечно внесены в состав нашей воинской части – в наши сердца, в наш журналистский цех. Наверное, на этом примере жертвования собой во имя людей, во имя профессии, во имя правды мы и будем учить подрастающее поколение журналистов", - сказал на мероприятии первый замминистра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков.На митинге присутствовали местные жители, очевидцы трагедии, коллеги погибших, представители властей ЛНР и общественных организаций. Участники митинга возложили цветы к памятному знаку на месте гибели журналистов и почтили их память минутой молчания. Митинг также состоялся и в Луганске у памятника "Погибшим журналистам".Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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россия, игорь корнелюк, антон волошин, гибель журналистов "вестей" на украине, луганская народная республика
В ЛНР прошел митинг-реквием памяти убитых в 2014 году журналистов ВГТРК
14:29 17.06.2021 (обновлено: 15:50 17.06.2021)
 
© РИА НовостиМитинг-реквием памяти погибших в 2014 году Игоря Корнелюка и Антона Волошина в ЛНР
Митинг-реквием памяти погибших в 2014 году Игоря Корнелюка и Антона Волошина в ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости

В ЛНР состоялся митинг-реквием памяти погибших в 2014 году Игоря Корнелюка и Антона Волошина

Читать ria.ru в
МЕТАЛЛИСТ, 17 июн - РИА Новости. Митинг-реквием в память о российских журналистах ВГТРК Игоре Корнелюке и Антоне Волошине, погибших в 2014 году под поселком Металлист, прошел в самопровозглашенной Луганской народной республике, передает корреспондент РИА Новости.
Корреспондент "Вестей" Игорь Корнелюк и видеоинженер Антон Волошин были убиты летом 2014 года в результате минометного обстрела района поселка Металлист под Луганском в Донбассе. За причастность к их гибели была осуждена на 22 года Надежда Савченко, которая, как установил суд, корректировала артиллерийский огонь. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на Украину. Власти ЛНР посмертно наградили Волошина и Корнелюка орденом за заслуги перед народом республики. Школе в поселке Металлист присвоили имена погибших.
Орденские книжки погибших в Донбассе сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, посмертно награжденных орденом Службою и храбростью второй степени - РИА Новости, 1920, 17.06.2019
17 июня 2019, 02:06
Гибель на Украине журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина
"Работа здесь настоящих профессионалов заставила мир по-другому посмотреть на эту войну. Заставила мир осознать, насколько опасен украинский фашизм. И вместе с этим пришло понимание, что Донбасс невозможно сломить. У военных есть хорошая традиция, павших героев навечно зачислять в состав военных частей. Но мы не военные, мы люди мирных профессий. Но ребята, погибшие на этом месте, они навечно внесены в состав нашей воинской части – в наши сердца, в наш журналистский цех. Наверное, на этом примере жертвования собой во имя людей, во имя профессии, во имя правды мы и будем учить подрастающее поколение журналистов", - сказал на мероприятии первый замминистра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков.
На митинге присутствовали местные жители, очевидцы трагедии, коллеги погибших, представители властей ЛНР и общественных организаций. Участники митинга возложили цветы к памятному знаку на месте гибели журналистов и почтили их память минутой молчания. Митинг также состоялся и в Луганске у памятника "Погибшим журналистам".
"Прошло уже семь лет… Когда погибают люди, это всегда страшно. А когда погибают мирные люди: дети, журналисты – это вдвойне страшно. Мы, ВГТРК, очень признательны всем жителям республики, металлистской школе за то, что вы так бережно несете память о наших журналистах", - сказал, выступая перед присутствующими, главный оператор ВГТРК Константин Мучник, традиционно приезжающий в этот день в Луганск.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Пример мужества: в Донбассе почтили память Андрея Стенина
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Траурное мероприятие в память об Андрее Стенине и погибших вместе с ним военных корреспондентах состоялось в окрестностях города Снежное.

Возложение цветов к памятному знаку на месте гибели фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина
1 из 9

Траурное мероприятие в память об Андрее Стенине и погибших вместе с ним военных корреспондентах состоялось в окрестностях города Снежное.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

На месте гибели фотожурналиста отслужили молебен.

Возложение цветов к памятному знаку на месте гибели фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина
2 из 9

На месте гибели фотожурналиста отслужили молебен.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

На торжественный митинг пришли десятки человек.

Возложение цветов к памятному знаку на месте гибели фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина
3 из 9

На торжественный митинг пришли десятки человек.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В мероприятии приняли участие глава администрации Александр Скворцов, депутат Татьяна Журавлева и местные жители

Участники торжественных мероприятий на месте гибели фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина в Донецкой области
4 из 9

В мероприятии приняли участие глава администрации Александр Скворцов, депутат Татьяна Журавлева и местные жители

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Участники движения ДНР "Молодая гвардия" встали в почетный караул.

Участники военно-патриотического движения ДНР Молодая гвардия стоят в почетном карауле у памятника на месте гибели фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина в Донецкой области
5 из 9

Участники движения ДНР "Молодая гвардия" встали в почетный караул.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

К монументу возложили цветы.

Участники торжественных мероприятий на месте гибели фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина в Донецкой области
6 из 9

К монументу возложили цветы.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Стенин стал примером мужества для учеников носящей его имя школы в Снежнянском районе, рассказал глава местной ячейки общественной организации "Донецкая Республика".

Участники торжественных мероприятий на месте гибели фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина в Донецкой области
7 из 9

Стенин стал примером мужества для учеников носящей его имя школы в Снежнянском районе, рассказал глава местной ячейки общественной организации "Донецкая Республика".

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб в Донбассе при исполнении служебных обязанностей летом 2014 года.

Участники военно-патриотического движения ДНР Молодая гвардия стоят в почетном карауле у памятника на месте гибели фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина в Донецкой области
8 из 9

Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб в Донбассе при исполнении служебных обязанностей летом 2014 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Спустя шесть лет Украина так и не огласила итоги расследования и не передала России документы, которые бы прояснили обстоятельства произошедшего.

Возложение цветов к памятному знаку на месте гибели фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина
9 из 9

Спустя шесть лет Украина так и не огласила итоги расследования и не передала России документы, которые бы прояснили обстоятельства произошедшего.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Траурное мероприятие в память об Андрее Стенине и погибших вместе с ним военных корреспондентах состоялось в окрестностях города Снежное.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
2 из 9

На месте гибели фотожурналиста отслужили молебен.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
3 из 9

На торжественный митинг пришли десятки человек.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
4 из 9

В мероприятии приняли участие глава администрации Александр Скворцов, депутат Татьяна Журавлева и местные жители

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
5 из 9

Участники движения ДНР "Молодая гвардия" встали в почетный караул.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
6 из 9

К монументу возложили цветы.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
7 из 9

Стенин стал примером мужества для учеников носящей его имя школы в Снежнянском районе, рассказал глава местной ячейки общественной организации "Донецкая Республика".

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб в Донбассе при исполнении служебных обязанностей летом 2014 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
9 из 9

Спустя шесть лет Украина так и не огласила итоги расследования и не передала России документы, которые бы прояснили обстоятельства произошедшего.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
 
РоссияИгорь КорнелюкАнтон ВолошинГибель журналистов "Вестей" на УкраинеЛуганская Народная Республика
 
 
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