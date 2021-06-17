https://ria.ru/20210617/rekviem-1737402123.html

В ЛНР прошел митинг-реквием памяти убитых в 2014 году журналистов ВГТРК

В ЛНР прошел митинг-реквием памяти убитых в 2014 году журналистов ВГТРК - РИА Новости, 17.06.2021

В ЛНР прошел митинг-реквием памяти убитых в 2014 году журналистов ВГТРК

Митинг-реквием в память о российских журналистах ВГТРК Игоре Корнелюке и Антоне Волошине, погибших в 2014 году под поселком Металлист, прошел в... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T14:29

2021-06-17T14:29

2021-06-17T15:50

россия

игорь корнелюк

антон волошин

гибель журналистов "вестей" на украине

луганская народная республика

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МЕТАЛЛИСТ, 17 июн - РИА Новости. Митинг-реквием в память о российских журналистах ВГТРК Игоре Корнелюке и Антоне Волошине, погибших в 2014 году под поселком Металлист, прошел в самопровозглашенной Луганской народной республике, передает корреспондент РИА Новости.Корреспондент "Вестей" Игорь Корнелюк и видеоинженер Антон Волошин были убиты летом 2014 года в результате минометного обстрела района поселка Металлист под Луганском в Донбассе. За причастность к их гибели была осуждена на 22 года Надежда Савченко, которая, как установил суд, корректировала артиллерийский огонь. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на Украину. Власти ЛНР посмертно наградили Волошина и Корнелюка орденом за заслуги перед народом республики. Школе в поселке Металлист присвоили имена погибших."Работа здесь настоящих профессионалов заставила мир по-другому посмотреть на эту войну. Заставила мир осознать, насколько опасен украинский фашизм. И вместе с этим пришло понимание, что Донбасс невозможно сломить. У военных есть хорошая традиция, павших героев навечно зачислять в состав военных частей. Но мы не военные, мы люди мирных профессий. Но ребята, погибшие на этом месте, они навечно внесены в состав нашей воинской части – в наши сердца, в наш журналистский цех. Наверное, на этом примере жертвования собой во имя людей, во имя профессии, во имя правды мы и будем учить подрастающее поколение журналистов", - сказал на мероприятии первый замминистра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков.На митинге присутствовали местные жители, очевидцы трагедии, коллеги погибших, представители властей ЛНР и общественных организаций. Участники митинга возложили цветы к памятному знаку на месте гибели журналистов и почтили их память минутой молчания. Митинг также состоялся и в Луганске у памятника "Погибшим журналистам".Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20190617/1555567844.html

россия

луганская народная республика

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россия, игорь корнелюк, антон волошин, гибель журналистов "вестей" на украине, луганская народная республика