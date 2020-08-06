Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200806/1575446520.html
Пример мужества: в Донбассе почтили память Андрея Стенина
На месте гибели Андрея Стенина в Донбассе прошли траурные мероприятия в память о фотокорреспонденте. Почетный караул и возложение цветов — в подборке Ria.ru. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T14:50
день памяти андрея стенина
андрей стенин
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575445775_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_c4ac8023f3422588441366474965533d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575445775_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_c4ac8023f3422588441366474965533d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575445775_251:0:2982:2048_1400x0_80_0_0_11d600e48b804674abc9c16338cf8487.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575445775_973:114:2907:2048_1400x0_80_0_0_32dde300526712c4e2752432c4ed1bab.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
день памяти андрея стенина, андрей стенин, фото, фото

Пример мужества: в Донбассе почтили память Андрея Стенина

14:50 06.08.2020
65
На месте гибели Андрея Стенина в Донбассе прошли траурные мероприятия в память о фотокорреспонденте. Почетный караул и возложение цветов — в подборке Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Траурное мероприятие в память об Андрее Стенине и погибших вместе с ним военных корреспондентах состоялось в окрестностях города Снежное.

Возложение цветов к памятному знаку на месте гибели фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина
1 из 9

Траурное мероприятие в память об Андрее Стенине и погибших вместе с ним военных корреспондентах состоялось в окрестностях города Снежное.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

На месте гибели фотожурналиста отслужили молебен.

Возложение цветов к памятному знаку на месте гибели фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина
2 из 9

На месте гибели фотожурналиста отслужили молебен.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

На торжественный митинг пришли десятки человек.

Возложение цветов к памятному знаку на месте гибели фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина
3 из 9

На торжественный митинг пришли десятки человек.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В мероприятии приняли участие глава администрации Александр Скворцов, депутат Татьяна Журавлева и местные жители

Участники торжественных мероприятий на месте гибели фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина в Донецкой области
4 из 9

В мероприятии приняли участие глава администрации Александр Скворцов, депутат Татьяна Журавлева и местные жители

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Участники движения ДНР "Молодая гвардия" встали в почетный караул.

Участники военно-патриотического движения ДНР Молодая гвардия стоят в почетном карауле у памятника на месте гибели фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина в Донецкой области
5 из 9

Участники движения ДНР "Молодая гвардия" встали в почетный караул.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

К монументу возложили цветы.

Участники торжественных мероприятий на месте гибели фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина в Донецкой области
6 из 9

К монументу возложили цветы.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Стенин стал примером мужества для учеников носящей его имя школы в Снежнянском районе, рассказал глава местной ячейки общественной организации "Донецкая Республика".

Участники торжественных мероприятий на месте гибели фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина в Донецкой области
7 из 9

Стенин стал примером мужества для учеников носящей его имя школы в Снежнянском районе, рассказал глава местной ячейки общественной организации "Донецкая Республика".

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб в Донбассе при исполнении служебных обязанностей летом 2014 года.

Участники военно-патриотического движения ДНР Молодая гвардия стоят в почетном карауле у памятника на месте гибели фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина в Донецкой области
8 из 9

Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб в Донбассе при исполнении служебных обязанностей летом 2014 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Спустя шесть лет Украина так и не огласила итоги расследования и не передала России документы, которые бы прояснили обстоятельства произошедшего.

Возложение цветов к памятному знаку на месте гибели фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина
9 из 9

Спустя шесть лет Украина так и не огласила итоги расследования и не передала России документы, которые бы прояснили обстоятельства произошедшего.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
000000
Обсудить 0
День памяти Андрея СтенинаАндрей СтенинФото
Рекомендуем
Взрыв в Бейруте: как это было глазами очевидцев трагедии
Взрыв в Бейруте: как это было глазами очевидцев трагедии
Медики доставляют пациента в госпиталь для коронавирусных больных в Майами, Флорида
В Лос-Анджелесе организаторам вечеринок отключат воду и электричество
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Лукашенко заявил о задержании людей с американскими паспортами
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий заявил о попытках США заглушить альтернативные точки зрения
Скриншот видео служебной съемки обнаружения и обезвреживания противопехотных мин установленных ВСУ
Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин
Аптека
В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса
Фотокорреспондент Андрей Стенин в Каире, Египет
Андрей Стенин — смелый человек с чутьем на эксклюзив
Хельсинки
Финляндия снова ограничит туристические поездки
Зале судебных заседаний
В Калининграде началось заседание суда по делу об убийстве младенца
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о "вмешательстве в выборы"
Молоток в зале судебных заседаний
Сочинский застройщик получил длительный срок за организацию убийств
Президент Черногории Мило Джуканович на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
В РПЦ напомнили Джукановичу о судьбе Порошенко
Свиньи в стойле на мясоперерабатывающем комбинате Кубань в Краснодарском крае
В Самарской области выявили более 50 очагов африканской чумы свиней
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
"Всегда приятно". Адвокат рассказал о "психологическом ударе" по Пашаеву
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции
Лавров встретится в Москве с главой МИД Германии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:00Facebook рассказал о конкуренте TikTok в Instagram
15:58В МИД России ответили на обвинения советника США о сговоре с талибами
15:38Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте
15:34Юрист прокомментировал отмену международных рейсов "Аэрофлота"
15:31В Египте два человека погибли при крушении частного самолета
15:30В Швейцарии отменили десятидневный карантин для россиян
15:27Роспотребнадзор рассказал о состоянии тестирующих вакцину "Вектора"
15:26Ефремову показали видеоролики, на которых он ходит пьяный после ДТП
15:24Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
15:18Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
15:16В МИД заявили, что Вашингтон продолжает курс на очернение России
15:16Соперник Лукашенко призвал писать "добрые открытки" членам избиркомов
15:14Участник "Уральских пельменей" пожаловался на безденежье
15:09В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги
15:08Полевой госпиталь МЧС начал прием пострадавших в Бейруте
15:07В бундестаге оценили шансы иска экологов против "Северного потока — 2"
15:05Белорусы поняли, что "могут потерять" страну, заявил Лукашенко
15:04В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса
14:58"Всегда приятно". Адвокат рассказал о "психологическом ударе" по Пашаеву
14:58В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о "вмешательстве в выборы"
Лента новостейМолния