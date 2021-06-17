https://ria.ru/20210617/reka-1737350403.html

В Керчи река вышла из берегов из-за ливней

В Керчи река вышла из берегов из-за ливней - РИА Новости, 17.06.2021

В Керчи река вышла из берегов из-за ливней

Центральные улицы Керчи подтоплены в результате сильных ливней и выхода из берегов реки Мелек-Чесме, сообщил глава администрации города Сергей Бороздин. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T10:13

2021-06-17T10:13

2021-06-17T14:18

сергей бороздин

керчь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Центральные улицы Керчи подтоплены в результате сильных ливней и выхода из берегов реки Мелек-Чесме, сообщил глава администрации города Сергей Бороздин.Сильные ливни шли всю ночь на четверг на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало до полутора нормы осадков (72 миллиметра), дождь там продолжается. Вновь (после первого подтопления 7 июня) подтоплено село Приозерное в районе Керчи, сообщили РИА Новости в гидрометцентре Крыма и ГУ МЧС."К сожалению, вследствие обильных осадков вышла из берегов река Мелек-Чесме, подтоплены порядка 12 домов и городская больница №1. В связи с подтоплением вследствие непогоды центральных улиц Еременко, Фурманова, перекрёстка Будённого и ШГС, Карла Маркса, Комарова, рекомендую воздержаться от выезда на личном автотранспорте. Улицы и перекрестки непроездные", - написал Бороздин на своей странице в соцсети Facebook.В городе состоялось заседание штаба ГО и МЧС, сообщила пресс-секретарь главы администрации города Алена Корзун. Совместными усилиями МЧС и администрации города принимаются меры по спасению людей, задействована тяжелая техника, общественный транспорт и плавсредства, отметила она.

https://ria.ru/20210607/krym-1736041553.html

керчь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Затопленные дворы и машины: наводнение в Керчи Полторы месячных нормы осадков выпало за ночь в районе Керчи, сообщил гидрометцентр Крыма. По данным ГУМЧС, в одном из сел даже пришлось проводить эвакуацию. Как сообщил РИА Новости советник главы региона Олег Крючков, Сергей Аксенов уже выехал на место. Фото из соцсетей. 2021-06-17T10:13 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей бороздин, керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия