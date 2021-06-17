В Кремле призвали не цепляться за слова Путина о Навальном
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве
Песков призвал не цепляться за слова Путина о Навальном
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Не нужно цепляться за слова президента России Владимира Путина о том, что блогер Алексей Навальный "сознательно, игнорируя требование закона", выехал за границу, президент обладает "той информацией, которой он обладает", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после саммита в Женеве заявил, что Навальный, который, игнорируя требования закона РФ, покинул территорию страны и не отмечался в органах как лицо дважды осужденное к условному сроку, сознательно нарушал закон.
"Здесь не нужно цепляться за слова, президент не говорил о хронологической последовательности. Нет никакой необходимости, ее все хорошо знают. Он говорил в целом о том, что уже потом нормы закона были нарушены", - сказал Песков, отвечая на вопрос, оговорка ли то, что Навальный "сознательно" покинул Россию, находясь в коме, или президент дезинформирован.
Отвечая на вопрос о фразе президента, что Фонд борьбы с коррупцией* публично призывал к массовым беспорядкам, вовлекал несовершеннолетних в уличные мероприятия и давал инструкции о том, как делать коктейли Молотова, Песков подчеркнул, что "президент обладает той информацией, которой он обладает".
Сейчас Навальный отбывает срок в исправительной колонии №2 во Владимирской области.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить блогеру условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
* Запрещенная в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.