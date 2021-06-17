https://ria.ru/20210617/protest-1737334345.html

Племянница бен Ладена протестовала на саммите с плакатом про Трампа

Племянница бен Ладена протестовала на саммите с плакатом про Трампа - РИА Новости, 17.06.2021

Племянница бен Ладена протестовала на саммите с плакатом про Трампа

Племянница экс-главы террористической организации "Аль-Каида"* Усамы бен Ладена Нур бен Ладен выразила протест российско-американскому саммиту, появившись в... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T02:51

2021-06-17T02:51

2021-06-17T03:01

саммит путина и байдена

россия

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аль-каида

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сша

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ЖЕНЕВА, 17 июн - РИА Новости. Племянница экс-главы террористической организации "Аль-Каида"* Усамы бен Ладена Нур бен Ладен выразила протест российско-американскому саммиту, появившись в Женеве на лодке с плакатом "Трамп победил", сообщает новостной ресурс Recount.Видео, где племянница бен Ладена стоит на лодке и держит флаг "Трамп победил" в Женеве, появилось на странице новостного ресурса Recount в Twitter в среду.Газета Hill отмечает, что Нур бен Ладен протестовала в Женеве, где прошла встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, уже несколько дней, так как, по ее мнению, на выборах президента США в 2020 году победил экс-глава государства Дональд Трамп. Местные правоохранители пригрозили девушке задержанием за нарушение порядка.Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.Выборы 46-го президента США состоялись 3 ноября 2020 года. На них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Республиканец Дональд Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Джо Байдена - такой инцидент произошел впервые за 150 лет.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20210616/summit-1737319118.html

https://ria.ru/20210617/smi-1737331186.html

россия

женева (город)

сша

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россия, дональд трамп, аль-каида, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире