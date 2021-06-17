https://ria.ru/20210617/prigozhin-1737429700.html

Суд взыскал 60 тысяч рублей с Милова по иску Пригожина

Суд взыскал 60 тысяч рублей с Милова по иску Пригожина - РИА Новости, 17.06.2021

Суд взыскал 60 тысяч рублей с Милова по иску Пригожина

Черемушкинский суд Москвы взыскал с Владимира Милова 60 тысяч рублей по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации,... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T16:27

2021-06-17T16:27

2021-06-17T16:27

россия

евгений пригожин

владимир милов

алексей навальный

москва

происшествия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы взыскал с Владимира Милова 60 тысяч рублей по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд постановил взыскать с ответчика в пользу Пригожина 60 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.До этого по похожим искам суд уже взыскивал с Милова в пользу бизнесмена деньги, а также обязывал ответчика удалить порочащие честь сведения.В середине октября в компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, сообщили, что его юристы начали подавать иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".В апреле суд взыскал с Милова 350 тысяч рублей в пользу Пригожина, в мае - 30 тысяч, 50 тысяч и 60 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210610/prigozhin-1736491333.html

https://ria.ru/20210524/sud-1733707030.html

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россия, евгений пригожин, владимир милов, алексей навальный, москва, происшествия